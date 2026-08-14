Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!

·62·Sport
Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!
Qisqacha

O'zbekiston terma jamoasi og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida jami 51 ta medalni qo'lga kiritdi. Umumiy hisobda sportchilar 13 ta oltin, 18 ta kumush va 20 ta bronza medal jamg'arishdi. Yoshlar toifasida 23 ta, o'smirlar toifasida esa 28 ta medal olindi, Omadillo Olimov esa +110 kg vazn toifasida 2 ta oltin medalni qo'lga kiritdi.

Poytaxtimizdagi muhtasham «Olimpiya shaharchasi» mezbonlik qilgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi qit’a chempionati rasman o‘z nihoyasiga yetdi. Sakkiz kunlik murosasiz bahslar O‘zbekiston terma jamoasining mutlaq triumfi bilan yakunlandi.

O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati xabariga ko‘ra, hamyurtlarimiz chempionat yakunida jami 51 ta medal jamg‘arib, Osiyoda tengsiz ekanliklarini yana bir bor isbotladilar.

So‘nggi kun va Omadillo Olimovdan qo‘sh oltin!

Musobaqaning eng kulminatsion va so‘nggi kunida eng og‘ir vazn toifasidagi polvonlar shohsupa uchun kurash olib borishdi.

Yoshlar o‘rtasidagi +110 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Omadillo Olimov haqiqiy mahorat namoyish etib, siltab ko‘tarish va ikkikurash yo‘nalishlarida 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi va chempionatga yorqin nuqta qo‘ydi.

O‘zbekiston terma jamoasining yakuniy medallar hisobi

8 kun davomida qit’aning eng kuchli yosh sportchilariga qarshi bahs olib borgan atletlarimiz quyidagicha ko‘rsatkich qayd etishdi:

  • Yoshlar toifasida: 7 ta oltin, 10 ta kumush, 6 ta bronza — Jami: 23 ta medal;

  • O‘smirlar toifasida: 6 ta oltin, 8 ta kumush, 14 ta bronza — Jami: 28 ta medal.

Umumiy hisobda o‘zbek og‘ir atletikasi kelajagi bo‘lgan sportchilar hisobiga 13 ta oltin, 18 ta kumush va 20 ta bronza yozib qo‘yildi.

4 ta yo‘nalishda umumjamoa hisobida Osiyoda 1-o‘rin!

Musobaqa yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi barcha asosiy yo‘nalishlarda tengsiz deb topildi va 4 ta jamoaviy toifada chempionlikni qo‘lga kiritdi:

  1. Yoshlar toifasida umumiy ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin;

  2. Yosh qizlar toifasida ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin;

  3. O‘smirlar toifasida umumiy ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin;

  4. O‘smir yigitlar toifasida ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin.

Bunday mislsiz g‘alaba va umumjamoa hisobidagi mutlaq yetakchilik milliy og‘ir atletika maktabimizning yangi avlodi dunyo arenalarida katta yutuqlarga tayyor ekanidan dalolat beradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonOmadillo OlimovOsiyoO'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiKilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiBugun, 00:46Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Kecha, 23:57Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Kecha, 23:48«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladiKecha, 23:43Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Kecha, 23:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?