Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!
O'zbekiston terma jamoasi og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida jami 51 ta medalni qo'lga kiritdi. Umumiy hisobda sportchilar 13 ta oltin, 18 ta kumush va 20 ta bronza medal jamg'arishdi. Yoshlar toifasida 23 ta, o'smirlar toifasida esa 28 ta medal olindi, Omadillo Olimov esa +110 kg vazn toifasida 2 ta oltin medalni qo'lga kiritdi.
Poytaxtimizdagi muhtasham «Olimpiya shaharchasi» mezbonlik qilgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi qit’a chempionati rasman o‘z nihoyasiga yetdi. Sakkiz kunlik murosasiz bahslar O‘zbekiston terma jamoasining mutlaq triumfi bilan yakunlandi.
O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati xabariga ko‘ra, hamyurtlarimiz chempionat yakunida jami 51 ta medal jamg‘arib, Osiyoda tengsiz ekanliklarini yana bir bor isbotladilar.
So‘nggi kun va Omadillo Olimovdan qo‘sh oltin!
Musobaqaning eng kulminatsion va so‘nggi kunida eng og‘ir vazn toifasidagi polvonlar shohsupa uchun kurash olib borishdi.
Yoshlar o‘rtasidagi +110 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Omadillo Olimov haqiqiy mahorat namoyish etib, siltab ko‘tarish va ikkikurash yo‘nalishlarida 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi va chempionatga yorqin nuqta qo‘ydi.
O‘zbekiston terma jamoasining yakuniy medallar hisobi
8 kun davomida qit’aning eng kuchli yosh sportchilariga qarshi bahs olib borgan atletlarimiz quyidagicha ko‘rsatkich qayd etishdi:
Yoshlar toifasida: 7 ta oltin, 10 ta kumush, 6 ta bronza — Jami: 23 ta medal;
O‘smirlar toifasida: 6 ta oltin, 8 ta kumush, 14 ta bronza — Jami: 28 ta medal.
Umumiy hisobda o‘zbek og‘ir atletikasi kelajagi bo‘lgan sportchilar hisobiga 13 ta oltin, 18 ta kumush va 20 ta bronza yozib qo‘yildi.
4 ta yo‘nalishda umumjamoa hisobida Osiyoda 1-o‘rin!
Musobaqa yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi barcha asosiy yo‘nalishlarda tengsiz deb topildi va 4 ta jamoaviy toifada chempionlikni qo‘lga kiritdi:
Yoshlar toifasida umumiy ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin;
Yosh qizlar toifasida ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin;
O‘smirlar toifasida umumiy ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin;
O‘smir yigitlar toifasida ochkolar jamg‘arish bo‘yicha — 1-o‘rin.
Bunday mislsiz g‘alaba va umumjamoa hisobidagi mutlaq yetakchilik milliy og‘ir atletika maktabimizning yangi avlodi dunyo arenalarida katta yutuqlarga tayyor ekanidan dalolat beradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…