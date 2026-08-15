Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdi

·40·Texno
Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdi
Qisqacha

Sürix universiteti neirobiologlari astrositlarning miya jarohatidan keyin to'qimani tiklashga yordam beruvchi ilgari noma'lum mexanizmini aniqladi. Tirik sichqonlar ustida ikki fotonli mikroskopiya yordamida o'tkazilgan tajribalar maxsus regenerativ astrositlar qiz hujayralar yadrolarini uzun o'simtalari bo'ylab shikastlangan hududga yo'naltirishini ko'rsatdi.

Sürix universiteti neirobiologlari guruhi miya toʻqimalari yaxlitligini taʼminlovchi va neyronlarni oziqlantiruvchi yulduzsimon glial hujayralar — astrositlarning ilgari nomaʼlum boʻlgan tiklanish mexanizmini kashf etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilmiy topilma inson miyasining shikastlanishdan keyingi qayta tiklanish imkoniyatlari haqidagi tushunchalarni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot davomida tirik sichqonlar ustida ikki fotonli mikroskopiya yordamida noyob tajribalar oʻtkazildi. Tajriba natijalari shuni koʻrsatdiki, bosh miya jarohatlanganda maxsus «regenerativ astrositlar» guruhi shunchaki oʻz joyida boʻlinib qolmaydi, balki qiz hujayralarning yadrolarini oʻzlarining uzun oʻsimtalari boʻylab shikastlangan hududga yoʻnaltiradi.

Noyob migratsiya jarayoni va toʻqimani qayta tiklash

Zararlangan hududga yetib kelgan yadrolar astrositar tarmoqni qayta tiklab, toʻqimani oʻziga xos tarzda qaytadan «tikib chiqadi». Ushbu murakkab jarayon bir necha bosqichda amalga oshadi: avvalo yadrolar oʻsimtalar orqali faol migratsiya qiladi, soʻngra reparatsiya (tiklanish) uchun masʼul boʻlgan maxsus genlar va signal yoʻllari ishga tushadi. Natijada hujayralar oʻz tarmogʻini toʻlaqonli rekonstruksiya qilib, toʻqima funksiyalarini tiklaydi.

Maʼlumki, astrositlar bosh miyada ota-ona vazifasini bajarib, neyronlarni zarur ozuqa moddalari bilan taʼminlaydi, qon oqimini modulyatsiya qiladi va sogʻlom muhitni saqlaydi. Agar ular jiddiy shikastlansa yoki autoimmun kasalliklar tufayli vayron boʻlsa, miya tashqi taʼsirlar va zararlanishlarga qarshi tura olmay qoladi.

Kelajakdagi tibbiy istiqbollar

Tadqiqotchilar ushbu jarayon davomida vaqtincha faollashadigan koʻplab genlar va signal yoʻllarini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Mutaxassislar fikricha, kelgusida bu genlar travmalar hamda turli ogʻir kasalliklardan keyin miya toʻqimalarini tiklash jarayoniga maqsadli taʼsir koʻrsatish uchun asosiy terapevtik nishonga aylanishi mumkin.

Ushbu ilmiy kashfiyot tibbiyotda muhim burilish yasaydi. U bosh miyani «shikastlangandan soʻng qaytarib boʻlmaydigan darajada degradatsiyaga uchraydigan organlar» toifasidan chiqarib, uni oʻzida yashirin oʻz-oʻzini tiklash mexanizmlarini saqlab qolgan va ularni selektiv ravishda faollashtirish mumkin boʻlgan tizimlar sirasiga oʻtkazmoqda.

MiyaNeirobiologiyaAstrositlarTibbiyotIlmiy kashfiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiQualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiBugun, 02:59Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiBugun, 01:29Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaLenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaKecha, 23:58AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaAQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaKecha, 20:30Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiKecha, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi