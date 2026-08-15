Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordi

·26·Texno
Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordi
Qisqacha

Geekom M16 noutbukida zavodda surtilgan past sifatli termokremni yuqori sifatli termointerfeysga almashtirish protsessor unumdorligini qariyb 30 foizga oshirdi. Intel Core Ultra 9 185H protsessoriga ega qurilma dastlab kutilgan natijalarni ko'rsatmagan va ish jarayonida yuqori haroratgacha qizigan. Xuddi shunday muammo avval Geekom X14 Pro kompyuterida ham kuzatilib, termokrem almashtirilgach, protsessor samaradorligi 13 foizga oshgan.

KitGuru nashri mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan Geekom M16 noutbuki sharhi texnologiya olamida muhokamalarga sabab boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu qurilmada qoʻllanilgan past sifatli termokrem protsessor imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab qoʻygan boʻlib, uning almashtirilishi kompyuter tezkorligini deyarli uchdan bir qismga oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, bugungi kunda ayrim Xitoy brendlari, jumladan Chuwi isteʼmolchilarni chalgʻitib, qayta nomlangan protsessorlar va past sifatli ekranlardan foydalanayotgan bir paytda, Geekom mahsulotlarida ham jiddiy muammolar kuzatilmoqda. Xususan, soʻnggi sinovlar paytida Geekom M16 noutbukining ish unumdorligi shubhali darajada pastligi aniqlangan.

Sinov natijalari va yuqori harorat muammosi

Intel Core Ultra 9 185H protsessoriga ega shaxsiy kompyuter dastlabki testlarda kutilgan natijalarni koʻrsata olmagan. Shu bilan birga, qurilma ish jarayonida juda yuqori haroratgacha qizib ketishi qayd etilgan. Bu esa sovutish tizimi va issiqlik oʻtkazuvchi material oʻrtasida muammo borligidan dalolat bergan.

Mutaxassislar muammoning sababini aniqlash maqsadida zavodda surtilgan termokremni yuqori sifatli termointerfeysga almashtirib koʻrishgan. Natijada protsessor harorati sezilarli darajada pasaygan va eng muhimi, uning unumdorligi darhol qariyb 30 foizga sakragan.

Boshqa modellardagi holat va xulosalar

Qayd etilishicha, bu yakka holat emas. Oldinroq xuddi shu ishlab chiqaruvchining boshqa bir modeli — X14 Pro kompyuterida ham shunga oʻxshash muammo kuzatilgan edi. Oʻshanda ham termokremni almashtirish protsessor samaradorligini 13 foizga oshirishga yordam bergani maʼlum qilingan.

Mazkur holat yigʻish jarayonida foydalaniladigan materiallar sifatiga eʼtibor qaratish muhimligini koʻrsatadi. Geekom kompyuterlarini xarid qilishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar ushbu jihatni, yaʼni sovutish tizimidagi zaif nuqtalarni oldindan inobatga olishlari tavsiya etiladi.

GeekomProtsessorTermokremKitGuruNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiBugun, 01:29Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaLenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaKecha, 23:58AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaAQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaKecha, 20:30Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiKecha, 19:50Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaKecha, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi