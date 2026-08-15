Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordi
Geekom M16 noutbukida zavodda surtilgan past sifatli termokremni yuqori sifatli termointerfeysga almashtirish protsessor unumdorligini qariyb 30 foizga oshirdi. Intel Core Ultra 9 185H protsessoriga ega qurilma dastlab kutilgan natijalarni ko'rsatmagan va ish jarayonida yuqori haroratgacha qizigan. Xuddi shunday muammo avval Geekom X14 Pro kompyuterida ham kuzatilib, termokrem almashtirilgach, protsessor samaradorligi 13 foizga oshgan.
KitGuru nashri mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan Geekom M16 noutbuki sharhi texnologiya olamida muhokamalarga sabab boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu qurilmada qoʻllanilgan past sifatli termokrem protsessor imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab qoʻygan boʻlib, uning almashtirilishi kompyuter tezkorligini deyarli uchdan bir qismga oshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, bugungi kunda ayrim Xitoy brendlari, jumladan Chuwi isteʼmolchilarni chalgʻitib, qayta nomlangan protsessorlar va past sifatli ekranlardan foydalanayotgan bir paytda, Geekom mahsulotlarida ham jiddiy muammolar kuzatilmoqda. Xususan, soʻnggi sinovlar paytida Geekom M16 noutbukining ish unumdorligi shubhali darajada pastligi aniqlangan.
Sinov natijalari va yuqori harorat muammosiIntel Core Ultra 9 185H protsessoriga ega shaxsiy kompyuter dastlabki testlarda kutilgan natijalarni koʻrsata olmagan. Shu bilan birga, qurilma ish jarayonida juda yuqori haroratgacha qizib ketishi qayd etilgan. Bu esa sovutish tizimi va issiqlik oʻtkazuvchi material oʻrtasida muammo borligidan dalolat bergan.
Mutaxassislar muammoning sababini aniqlash maqsadida zavodda surtilgan termokremni yuqori sifatli termointerfeysga almashtirib koʻrishgan. Natijada protsessor harorati sezilarli darajada pasaygan va eng muhimi, uning unumdorligi darhol qariyb 30 foizga sakragan.
Boshqa modellardagi holat va xulosalarQayd etilishicha, bu yakka holat emas. Oldinroq xuddi shu ishlab chiqaruvchining boshqa bir modeli — X14 Pro kompyuterida ham shunga oʻxshash muammo kuzatilgan edi. Oʻshanda ham termokremni almashtirish protsessor samaradorligini 13 foizga oshirishga yordam bergani maʼlum qilingan.
Mazkur holat yigʻish jarayonida foydalaniladigan materiallar sifatiga eʼtibor qaratish muhimligini koʻrsatadi. Geekom kompyuterlarini xarid qilishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar ushbu jihatni, yaʼni sovutish tizimidagi zaif nuqtalarni oldindan inobatga olishlari tavsiya etiladi.
…