Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladi
Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi yagona maqsadi barcha musobaqalarda chempionlikni qo'lga kiritish ekanini bildirdi. U jamoa mavsumoldi tayyorgarligida bor kuchini ishga solib, La Ligadagi ilk rasmiy uchrashuvga yuqori darajada tayyorlanishi kerakligini ta'kidladi. Mbappe «Real» yana yirik sovrinlarni qo'lga kiritishiga ishonishini va jamoa millionlab muxlislarini xursand qilish uchun butun mavsum davomida kurashishini aytdi.
Madridning «Real» klubi hujumchisi va jahon futboli yulduzi Kilian Mbappe yangi mavsum oldidan jamoaning asosiy maqsadlari hamda tayyorgarlik jarayoni haqida klub rasmiy saytiga katta intervyu berdi.
Fransiyalik yulduz mashg‘ulotlarda bor kuchi bilan ter to‘kayotganini ta’kidlab, jamoaning yagona maqsadi barcha musobaqalarda chempionlikni qo‘lga kiritish ekanini qat’iy bildirdi.
«Hozir qattiq mehnat qilish davri»
Mbappe mavsumoldi yig‘inlarining ahamiyati va jamoaning jismoniy holati haqida to‘xtalib, shunday dedi:
«Mavsumoldi tayyorgarlikning ilk kunlaridanoq o‘zimni to‘liq namoyon etishga harakat qilyapman. Hozir qattiq va tinimsiz mehnat qilish kerak bo‘lgan davr.
Rasmiy uchrashuvlar boshlanganidan keyin esa jismoniy yuklamani to‘g‘ri taqsimlashimizga to‘g‘ri keladi. Ayni paytda bor kuchimizni ishga solib, o‘yin ritmini to‘liq his qilishimiz va La Ligadagi ilk rasmiy uchrashuvga yuqori darajada tayyor bo‘lishimiz shart».
«Biz g‘alaba qozonishimiz shart va shunday bo‘ladi»
«Qirollik klubi» to‘purari jamoadagi ruhiyat va muxlislar oldidagi mas’uliyat haqida gapirar ekan, har bir sovrin uchun oxirigacha kurashishni va’da qildi:
«Biz faqat g‘alaba qozonishimiz shart. Ishonamanki, bu mavsumda yana yirik sovrinlarni qo‘lga kiritishga qaytamiz. Biz aynan shuni xohlayapmiz va bu amalga oshadi!
Jamoaning bunga juda jiddiy tayyorlanayotganini his qilyapman. Butun mavsum davomida millionlab muxlislarimizni xursand qilish uchun bor e’tiborimizni shu maqsadga qaratamiz. «Real» bilan birgalikda sovrinlar yutish va ishqibozlarni quvontirishdan muhimroq narsa yo‘q», — deya so‘zini yakunladi Mbappe.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…