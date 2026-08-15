Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladi

·32·Sport
Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladi
Qisqacha

Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi yagona maqsadi barcha musobaqalarda chempionlikni qo'lga kiritish ekanini bildirdi. U jamoa mavsumoldi tayyorgarligida bor kuchini ishga solib, La Ligadagi ilk rasmiy uchrashuvga yuqori darajada tayyorlanishi kerakligini ta'kidladi. Mbappe «Real» yana yirik sovrinlarni qo'lga kiritishiga ishonishini va jamoa millionlab muxlislarini xursand qilish uchun butun mavsum davomida kurashishini aytdi.

Madridning «Real» klubi hujumchisi va jahon futboli yulduzi Kilian Mbappe yangi mavsum oldidan jamoaning asosiy maqsadlari hamda tayyorgarlik jarayoni haqida klub rasmiy saytiga katta intervyu berdi.

Fransiyalik yulduz mashg‘ulotlarda bor kuchi bilan ter to‘kayotganini ta’kidlab, jamoaning yagona maqsadi barcha musobaqalarda chempionlikni qo‘lga kiritish ekanini qat’iy bildirdi.

«Hozir qattiq mehnat qilish davri»

Mbappe mavsumoldi yig‘inlarining ahamiyati va jamoaning jismoniy holati haqida to‘xtalib, shunday dedi:

«Mavsumoldi tayyorgarlikning ilk kunlaridanoq o‘zimni to‘liq namoyon etishga harakat qilyapman. Hozir qattiq va tinimsiz mehnat qilish kerak bo‘lgan davr.

Rasmiy uchrashuvlar boshlanganidan keyin esa jismoniy yuklamani to‘g‘ri taqsimlashimizga to‘g‘ri keladi. Ayni paytda bor kuchimizni ishga solib, o‘yin ritmini to‘liq his qilishimiz va La Ligadagi ilk rasmiy uchrashuvga yuqori darajada tayyor bo‘lishimiz shart».

«Biz g‘alaba qozonishimiz shart va shunday bo‘ladi»

«Qirollik klubi» to‘purari jamoadagi ruhiyat va muxlislar oldidagi mas’uliyat haqida gapirar ekan, har bir sovrin uchun oxirigacha kurashishni va’da qildi:

«Biz faqat g‘alaba qozonishimiz shart. Ishonamanki, bu mavsumda yana yirik sovrinlarni qo‘lga kiritishga qaytamiz. Biz aynan shuni xohlayapmiz va bu amalga oshadi!

Jamoaning bunga juda jiddiy tayyorlanayotganini his qilyapman. Butun mavsum davomida millionlab muxlislarimizni xursand qilish uchun bor e’tiborimizni shu maqsadga qaratamiz. «Real» bilan birgalikda sovrinlar yutish va ishqibozlarni quvontirishdan muhimroq narsa yo‘q», — deya so‘zini yakunladi Mbappe.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Kylian MbappéReal MadridLa LigaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Kecha, 23:57Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Kecha, 23:52Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Kecha, 23:48«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladiKecha, 23:43Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Kecha, 23:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?