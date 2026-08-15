Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdi
Gordon Murray Automotive cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan, 250 mil/soat tezlikka erishuvchi F1 shosse avtomobilining davomchisi sifatida yaratilgan yangi S1 superkarini taqdim etdi. GMA T50 modeliga asoslangan avtomobil 4,2 litrli Cosworth V12 dvigateli va 681 ot kuchiga ega bo'lib, mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
Avtomobilsozlik olamida oʻziga xos iz qoldirgan mashhur muhandis Gordon Murray oʻzining maxsus boʻlinmasi orqali yangi S1 superkarini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan noyob model oʻtgan yili namoyish etilgan S1 LM avtomobilining yanada qulay va sayohatga moʻljallangan talagiga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Agar oldingi versiya Le-Man poygalarida gʻolib chiqqan afsonaviy F1 GTR modelidan ilhomlangan boʻlsa, bu safargi yangi mahsulot toʻgʻridan-toʻgʻri 250 mil/soat tezlikka erishuvchi F1 shosse avtomobilining munosib davomchisi sifatida yaratildi. Muhandislar mashina tashqi koʻrinishini butunlay qayta ishlab, uni haddan tashqari tajovuzkor elementlardan xoli qilishdi.
Aerodinamika va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlarYangi S1 superkari yuqori bosim kuchi oʻrniga mexanik ilashishga optimallashtirilgan yangi kuzovga ega boʻldi. Avtomobil oldingi versiyadagi ulkan orqa qanot, poyga uslubidagi splitter hamda chuqur yon etaklardan mahrum qilindi. Buning oʻrniga yuqori tezlikda barqarorlikni taʼminlash uchun orqa qismda yangi faol aerodinamika tizimi oʻrnatildi.
Shuningdek, model maxsus kunduzgi chiroqlar bilan jihozlangan yangi optikaga ega boʻldi. Yengil qotishmali gʻildirak disklarining dizayni esa Gordon Murray tomonidan 1992-yilda dastlabki F1 loyihasi uchun koʻrsatilgan ilk eskizlardan ilhomlanib yaratilgan. Avtomobil S1 LMʼga nisbatan 10 millimetr balandroq klirensga ega boʻlib, uning osma tizimi boshqaruv aniqligini yoʻqotmagan holda yumshoqroq sayohatni taʼminlash uchun moslashtirildi.
Dvigatel va texnik xususiyatlarTexnik jihatdan ushbu superkar GMA T50 modeliga asoslangan boʻlib, oʻsha mashhur 4,2 litr hajmli Cosworth V12 dvigatelidan foydalanadi. 681 ot kuchiga ega ushbu quvvat agregati mexanik uzatmalar qutisi bilan birgalikda uzoq masofali sayohatlar uchun kengroq moment diapazoniga moslashtirilgan.
Uglerod tolali materialdan tayyorlangan kuzovga qaramay, avtomobil T50ʼga nisbatan yengilroq vaznga ega. Interer qismida esa haydovchi va yoʻlovchilar uchun uchta charm oʻrindiq, kuchaytirilgan akustik tizim hamda qoʻshimcha shovqindan himoya qiluvchi qatlamlar oʻrnatilgan boʻlib, bu uzoq yoʻllarda qulaylikni taʼminlaydi.
Oʻtgan yilgi atigi beshta nusxada ishlab chiqarilgan S1 LMʼdan farqli oʻlaroq, yangi S1 modeli biroz ommaboproq boʻladi. Gordon Murray Automotive kompaniyasi ushbu eksklyuziv superkardan jami 64 dona ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.
…