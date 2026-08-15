Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdi

·19·Avto
Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdi
Qisqacha

Gordon Murray Automotive cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan, 250 mil/soat tezlikka erishuvchi F1 shosse avtomobilining davomchisi sifatida yaratilgan yangi S1 superkarini taqdim etdi. GMA T50 modeliga asoslangan avtomobil 4,2 litrli Cosworth V12 dvigateli va 681 ot kuchiga ega bo'lib, mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.

Avtomobilsozlik olamida oʻziga xos iz qoldirgan mashhur muhandis Gordon Murray oʻzining maxsus boʻlinmasi orqali yangi S1 superkarini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur cheklangan miqdorda ishlab chiqariladigan noyob model oʻtgan yili namoyish etilgan S1 LM avtomobilining yanada qulay va sayohatga moʻljallangan talagiga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Agar oldingi versiya Le-Man poygalarida gʻolib chiqqan afsonaviy F1 GTR modelidan ilhomlangan boʻlsa, bu safargi yangi mahsulot toʻgʻridan-toʻgʻri 250 mil/soat tezlikka erishuvchi F1 shosse avtomobilining munosib davomchisi sifatida yaratildi. Muhandislar mashina tashqi koʻrinishini butunlay qayta ishlab, uni haddan tashqari tajovuzkor elementlardan xoli qilishdi.

Aerodinamika va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

Yangi S1 superkari yuqori bosim kuchi oʻrniga mexanik ilashishga optimallashtirilgan yangi kuzovga ega boʻldi. Avtomobil oldingi versiyadagi ulkan orqa qanot, poyga uslubidagi splitter hamda chuqur yon etaklardan mahrum qilindi. Buning oʻrniga yuqori tezlikda barqarorlikni taʼminlash uchun orqa qismda yangi faol aerodinamika tizimi oʻrnatildi.

Shuningdek, model maxsus kunduzgi chiroqlar bilan jihozlangan yangi optikaga ega boʻldi. Yengil qotishmali gʻildirak disklarining dizayni esa Gordon Murray tomonidan 1992-yilda dastlabki F1 loyihasi uchun koʻrsatilgan ilk eskizlardan ilhomlanib yaratilgan. Avtomobil S1 LMʼga nisbatan 10 millimetr balandroq klirensga ega boʻlib, uning osma tizimi boshqaruv aniqligini yoʻqotmagan holda yumshoqroq sayohatni taʼminlash uchun moslashtirildi.

Dvigatel va texnik xususiyatlar

Texnik jihatdan ushbu superkar GMA T50 modeliga asoslangan boʻlib, oʻsha mashhur 4,2 litr hajmli Cosworth V12 dvigatelidan foydalanadi. 681 ot kuchiga ega ushbu quvvat agregati mexanik uzatmalar qutisi bilan birgalikda uzoq masofali sayohatlar uchun kengroq moment diapazoniga moslashtirilgan.

Uglerod tolali materialdan tayyorlangan kuzovga qaramay, avtomobil T50ʼga nisbatan yengilroq vaznga ega. Interer qismida esa haydovchi va yoʻlovchilar uchun uchta charm oʻrindiq, kuchaytirilgan akustik tizim hamda qoʻshimcha shovqindan himoya qiluvchi qatlamlar oʻrnatilgan boʻlib, bu uzoq yoʻllarda qulaylikni taʼminlaydi.

Oʻtgan yilgi atigi beshta nusxada ishlab chiqarilgan S1 LMʼdan farqli oʻlaroq, yangi S1 modeli biroz ommaboproq boʻladi. Gordon Murray Automotive kompaniyasi ushbu eksklyuziv superkardan jami 64 dona ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.

Gordon MurraySuperkarGMA S1Cosworth V12Avto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiBugun, 00:29Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiKecha, 23:56Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiKecha, 23:30Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiLamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiKecha, 23:22McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaKecha, 21:27Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiAston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiKecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi