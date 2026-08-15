Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildi
JLR kompaniyasi D7X-R poyga avtomobili texnologiyalari asosida yaratilgan, oddiy yo'llarda harakatlanishga ruxsat beruvchi Defender Dakar modelini rasman taqdim etdi. Avtomobil 626 ot kuchiga ega 4.4 litrli egizak turbolangan BMW V8 dvigateli, maxsus Bilstein Advanced amortizatorlari, 20 dyuymli forged g'ildiraklar va 35 dyuymli All-Terrain shinalari bilan jihozlangan.
JLR kompaniyasining poyga avtomobili asosida yaratilgan oʻta eksklyuziv Defender Dakar modeli rasman taqdim etildi va u oddiy yoʻllarda harakatlanish huquqini beruvchi davlat raqamlariga ega boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur quvvatli superkar oʻtgan yilgi musobaqaning yangi Stock toifasida gʻalaba qozongan D7X-R poyga mashinasining texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u 626 ot kuchiga ega V8 dvigatel bilan jihozlangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dastlab Monterey avtohaftaligida kontseptsiya sifatida namoyish etilgan ushbu avtomobil choʻl sharoitlariga moslashtirilgan maxsus osma (suspension) paketi bilan jihozlangan. Unga maxsus prujinalar, motorsport uchun moʻljallangan Bilstein Advanced amortizatorlari hamda 20 dyuymli forged gʻildiraklarga oʻralgan ulkan 35 dyuymli All-Terrain shinalari oʻrnatilgan.
Ralli texnologiyalari va yangi rejimlarAvtomobil haydovchilarga ekstremal sharoitlarda yordam beradigan maxsus ralli rejimlarini olgan. Ular orasida Dunes (Qum), Gravel (Gравий/Gʻishtak) va ekstremal releflarda yumshoq qoʻnishni taʼminlashga moʻljallangan qiziqarli Flight (Parvoz) rejimlari mavjud.
Kapot ostida Defender Octa modelidan tanish boʻlgan 4.4 litrli egizak turbolangan BMW dvigatelidan foydalanilgan. Ushbu agregat 626 ot kuchi va 553 lb ft moment ishlab chiqaradi. Octa modeli ekologik meʼyorlar sabab biroz pasaytirilgan boʻlsa-da, Dakar versiyasi Individual Vehicle Approval orqali sotilishi evaziga oʻzining toʻliq quvvatini saqlab qolgani tushuniladi.
Tashqi koʻrinish va interyer xususiyatlariModelning tashqi qiyofasi uning poyga avtomobili ekanini yaqqol koʻrsatib turadi. Unga tomga oʻrnatilgan yoritish moslamalari, uglerod tolali havo kirish teshiklari va kapot, kengaytirilgan gʻildirak arkalari, baquvvat loy himoya qatlamlari hamda anʼanaviy yukxona eshigidagi zaxira gʻinrak oʻrniga yassi qopqoq oʻrnatilgan.
Shuningdek, xaridorlarga 2025-yilgi gʻolib dizayniga asoslangan bej-firuza ranglar gammasi taqdim etiladi. Avtomobil osti qismi esa olddan orqagacha himoya qiluvchi skidplate plastinkasi bilan toʻldirilgan.
Interyer tafsilotlari toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, u Octa versiyasiga qaraganda ancha sodda boʻlishi kutilmoqda. Salon toʻrtta alohida poyga oʻrindigʻi, ixtiyoriy ravishda poyga kamarlari hamda orqa qismida dubulgʻalar, zaxira gʻildirak va bort kompressori uchun maxsus saqlash joylari bilan jihozlanadi.
JLR hozircha yangi Defender Dakar narxi va ishlab chiqarish hajmini eʼlon qilmadi. Biroq, kelasi yil boshida buyurtmalar qabul qilina boshlanganda, mazkur mashina 147 000 funt sterling turadigan Octa modelidan sezilarli darajada qimmat boʻlishi aniq.
…