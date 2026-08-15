Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildi

·22·Avto
Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildi
Qisqacha

JLR kompaniyasi D7X-R poyga avtomobili texnologiyalari asosida yaratilgan, oddiy yo'llarda harakatlanishga ruxsat beruvchi Defender Dakar modelini rasman taqdim etdi. Avtomobil 626 ot kuchiga ega 4.4 litrli egizak turbolangan BMW V8 dvigateli, maxsus Bilstein Advanced amortizatorlari, 20 dyuymli forged g'ildiraklar va 35 dyuymli All-Terrain shinalari bilan jihozlangan.

JLR kompaniyasining poyga avtomobili asosida yaratilgan oʻta eksklyuziv Defender Dakar modeli rasman taqdim etildi va u oddiy yoʻllarda harakatlanish huquqini beruvchi davlat raqamlariga ega boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur quvvatli superkar oʻtgan yilgi musobaqaning yangi Stock toifasida gʻalaba qozongan D7X-R poyga mashinasining texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u 626 ot kuchiga ega V8 dvigatel bilan jihozlangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dastlab Monterey avtohaftaligida kontseptsiya sifatida namoyish etilgan ushbu avtomobil choʻl sharoitlariga moslashtirilgan maxsus osma (suspension) paketi bilan jihozlangan. Unga maxsus prujinalar, motorsport uchun moʻljallangan Bilstein Advanced amortizatorlari hamda 20 dyuymli forged gʻildiraklarga oʻralgan ulkan 35 dyuymli All-Terrain shinalari oʻrnatilgan.

Ralli texnologiyalari va yangi rejimlar

Avtomobil haydovchilarga ekstremal sharoitlarda yordam beradigan maxsus ralli rejimlarini olgan. Ular orasida Dunes (Qum), Gravel (Gравий/Gʻishtak) va ekstremal releflarda yumshoq qoʻnishni taʼminlashga moʻljallangan qiziqarli Flight (Parvoz) rejimlari mavjud.

Kapot ostida Defender Octa modelidan tanish boʻlgan 4.4 litrli egizak turbolangan BMW dvigatelidan foydalanilgan. Ushbu agregat 626 ot kuchi va 553 lb ft moment ishlab chiqaradi. Octa modeli ekologik meʼyorlar sabab biroz pasaytirilgan boʻlsa-da, Dakar versiyasi Individual Vehicle Approval orqali sotilishi evaziga oʻzining toʻliq quvvatini saqlab qolgani tushuniladi.

Tashqi koʻrinish va interyer xususiyatlari

Modelning tashqi qiyofasi uning poyga avtomobili ekanini yaqqol koʻrsatib turadi. Unga tomga oʻrnatilgan yoritish moslamalari, uglerod tolali havo kirish teshiklari va kapot, kengaytirilgan gʻildirak arkalari, baquvvat loy himoya qatlamlari hamda anʼanaviy yukxona eshigidagi zaxira gʻinrak oʻrniga yassi qopqoq oʻrnatilgan.

Shuningdek, xaridorlarga 2025-yilgi gʻolib dizayniga asoslangan bej-firuza ranglar gammasi taqdim etiladi. Avtomobil osti qismi esa olddan orqagacha himoya qiluvchi skidplate plastinkasi bilan toʻldirilgan.

Interyer tafsilotlari toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, u Octa versiyasiga qaraganda ancha sodda boʻlishi kutilmoqda. Salon toʻrtta alohida poyga oʻrindigʻi, ixtiyoriy ravishda poyga kamarlari hamda orqa qismida dubulgʻalar, zaxira gʻildirak va bort kompressori uchun maxsus saqlash joylari bilan jihozlanadi.

JLR hozircha yangi Defender Dakar narxi va ishlab chiqarish hajmini eʼlon qilmadi. Biroq, kelasi yil boshida buyurtmalar qabul qilina boshlanganda, mazkur mashina 147 000 funt sterling turadigan Octa modelidan sezilarli darajada qimmat boʻlishi aniq.

DefenderJLRAvtomobilYangiliklarElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiBugun, 00:22Niderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiNiderlandiyaning Spyker kompaniyasi C8 superkarini qaytardiKecha, 23:56Porsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiPorsche mutaxassislari 691 ot kuchiga ega noyob superkarni taqdim etdiKecha, 23:30Lamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiLamborghini oʻzining eng quvvatli Revuelto SV giperkarini namoyish etdiKecha, 23:22McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaKecha, 21:27Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiAston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiKecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi