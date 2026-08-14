Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqda

·31·Texno
Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqda
Qisqacha

Lenovo Apple mahsulotlariga raqobat qilishi kutilayotgan byudjet toifasidagi IdeaPad Vibe noutbukini ishlab chiqmoqda. Qurilma yupqa korpusga ega bo'lib, yetti xil yorqin rangda taqdim etilishi kutilmoqda. Noutbuk xaridorlarga AMD protsessorlari va Qualcomm chip-modullari asosida taklif etiladi hamda kundalik vazifalar, o'qish va internetdan foydalanish uchun mo'ljallangan.

Kompyuter bozorida Apple mahsulotlariga raqobat tug‘dirishi kutilayotgan yangi qurilma – IdeaPad Vibe modeli tayyorlanmoqda. Windows Latest nashrining xabar berishicha, Lenovo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu byudjet toifasidagi noutbuk o‘zining yupqa korpusi va rang-barang dizayni bilan e’tiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi gadjet o‘ziga xos tashqi ko‘rinishi bilan bir qatorda yetti xil yorqin rang variantida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu esa an’anaviy qora va kulrang tusdagi ish stoli qurilmalaridan zerikkan foydalanuvchilar uchun qiziqarli tanlov bo‘lishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Hozircha qurilmaning barcha texnik parametrlari to‘liq oshkor etilmagan bo‘lsa-da, asosiy ma’lumotlar ma’lum qilingan. Ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, noutbuk xaridorlarga AMD protsessorlari hamda Qualcomm chip-modullari bazasida taklif etiladi.

Mutaxassislarning fikricha, ishlab chiqaruvchi yakuniy narxni iloji boricha past darajada saqlab qolish uchun o‘ta quvvatli va qimmat komponentlardan voz kechgan. Shunga qaramay, kundalik vazifalar, o‘qish va internetda ishlash uchun bu ko‘rsatkichlar yetarli bo‘lishi kutilmoqda.

Portlar imkoniyati va raqobat

Taqdim etilgan dastlabki tasvirlar qurilmaning nafaqat yupqa, balki funksional jihatdan ham qulay ekanini ko‘rsatmoqda. Xususan, ulanish imkoniyatlari nuqtai nazaridan yangi model o‘zining asosiy raqobatchisi hisoblangan Apple qurilmalarini ortda qoldirishi taxmin qilinmoqda.

Model bir nechta zarur interfeyslar, jumladan, ikkita USB-A, ikkita USB-C porti, HDMI chiqishi hamda xotira kartalari uchun maxsus slot bilan jihozlanadi. Bu esa qo‘shimcha o‘tish moslamalarisiz qulay ishlash imkonini beradi.

Hozircha ushbu noutbuk bozorda qanchalik muvaffaqiyat qozonishi va xaridorlar e’tiborini qanchalik jalb qilishi noma’lumligicha qolmoqda. Biroq uning narxi va rang-barang dizayni byudjet segmentidagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.

LenovoIdeaPad VibeNoutbuklarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaAQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaKecha, 20:30Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiKecha, 19:50Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaKecha, 15:57Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiKecha, 15:25O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiKecha, 15:24Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiKecha, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi