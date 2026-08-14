Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqda
Lenovo Apple mahsulotlariga raqobat qilishi kutilayotgan byudjet toifasidagi IdeaPad Vibe noutbukini ishlab chiqmoqda. Qurilma yupqa korpusga ega bo'lib, yetti xil yorqin rangda taqdim etilishi kutilmoqda. Noutbuk xaridorlarga AMD protsessorlari va Qualcomm chip-modullari asosida taklif etiladi hamda kundalik vazifalar, o'qish va internetdan foydalanish uchun mo'ljallangan.
Kompyuter bozorida Apple mahsulotlariga raqobat tug‘dirishi kutilayotgan yangi qurilma – IdeaPad Vibe modeli tayyorlanmoqda. Windows Latest nashrining xabar berishicha, Lenovo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu byudjet toifasidagi noutbuk o‘zining yupqa korpusi va rang-barang dizayni bilan e’tiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi gadjet o‘ziga xos tashqi ko‘rinishi bilan bir qatorda yetti xil yorqin rang variantida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu esa an’anaviy qora va kulrang tusdagi ish stoli qurilmalaridan zerikkan foydalanuvchilar uchun qiziqarli tanlov bo‘lishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikHozircha qurilmaning barcha texnik parametrlari to‘liq oshkor etilmagan bo‘lsa-da, asosiy ma’lumotlar ma’lum qilingan. Ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, noutbuk xaridorlarga AMD protsessorlari hamda Qualcomm chip-modullari bazasida taklif etiladi.
Mutaxassislarning fikricha, ishlab chiqaruvchi yakuniy narxni iloji boricha past darajada saqlab qolish uchun o‘ta quvvatli va qimmat komponentlardan voz kechgan. Shunga qaramay, kundalik vazifalar, o‘qish va internetda ishlash uchun bu ko‘rsatkichlar yetarli bo‘lishi kutilmoqda.
Portlar imkoniyati va raqobatTaqdim etilgan dastlabki tasvirlar qurilmaning nafaqat yupqa, balki funksional jihatdan ham qulay ekanini ko‘rsatmoqda. Xususan, ulanish imkoniyatlari nuqtai nazaridan yangi model o‘zining asosiy raqobatchisi hisoblangan Apple qurilmalarini ortda qoldirishi taxmin qilinmoqda.
Model bir nechta zarur interfeyslar, jumladan, ikkita USB-A, ikkita USB-C porti, HDMI chiqishi hamda xotira kartalari uchun maxsus slot bilan jihozlanadi. Bu esa qo‘shimcha o‘tish moslamalarisiz qulay ishlash imkonini beradi.
Hozircha ushbu noutbuk bozorda qanchalik muvaffaqiyat qozonishi va xaridorlar e’tiborini qanchalik jalb qilishi noma’lumligicha qolmoqda. Biroq uning narxi va rang-barang dizayni byudjet segmentidagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.
…