«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida
Samarqandning «Dinamo» klubi O‘zbekiston Superligasi 17-turida «Xorazm» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, muhim ikki ochkoni boy berdi. Vadim Abramov jamoa himoyadagi ahmoqona xatolar sabab gollar o‘tkazganini, raqib burchak zarbasidan keyin 11 metrlik nuqtadan bemalol gol urganini ta'kidladi. Murabbiyning aytishicha, jarohatlar tufayli Sanjar Qodirqulov, Hojimirzayev, Amonov va O‘rozovning yo‘qligi, shuningdek, zich taqvim jamoaga jiddiy ta'sir ko‘rsatmoqda.
O‘zbekiston Superligasi 17-turida Samarqandning «Dinamo» klubi o‘z maydonida «Xorazm» bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi. Bahs yakunlangach, samarqandliklar ustozi Vadim Abramov jurnalistlar savollariga atroflicha va keskin tarzda javob qaytardi.
Tajribali mutaxassis o‘yindagi xatolar, himoyadagi bo‘shliqlar hamda jamoani qiynab kelayotgan jarohatlar muammosiga alohida to‘xtaldi.
«Qahramonlik ko‘rsatdik, ammo oddiy vaziyatda gol qo‘yib yubordik»
Vadim Abramov bahsning borishi va yo‘qotilgan muhim ochkolar haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi:
«O‘yinni yomon boshlamadik, to‘g‘ri harakat qilayotgandik. Keyin esa ahmoqona xatolarga yo‘l qo‘ydik va bu darvozamizdan to‘p olib chiqishga sabab bo‘ldi. Ikkinchi bo‘limda yigitlar haqiqiy qahramonlik ko‘rsatib, hisobda oldinga chiqib olishdi.
Afsuski, yana xatoga yo‘l qo‘ydik va burchak zarbasidan gol o‘tkazdik. Aslida to‘p aynan o‘sha nuqtaga yetkazilishini bilardik, yigitlarga tushuntirgandik. Ammo tajribali futbolchilar qanday qilib bu tarzda himoyalanganiga hayronman — raqib o‘yinchisi 11 metrlik nuqtadan bemalol kelib gol urib ketdi. O‘yin jangovar va tomoshabop kechdi, muxlislarga yoqqandir, lekin biz uchun bu boy berilgan ikki ochko bo‘ldi».
Jarohatlar epidemiyasi: Sanjar Qodirqulov ham safdan chiqdi
«Dinamo» murabbiyini eng ko‘p tashvishga solayotgan jihat — asosiy tarkib o‘yinchilarining ketma-ket safdan chiqishi bo‘lmoqda:
«Afsuski, jarohat olganlar safiga bugun Sanjar Qodirqulov ham qo‘shildi. Lazaretdagi futbolchilar hali maydonga qaytishga tayyor emas, mashg‘ulotlarga ham qo‘shilishmagan. Ularning qachon qaytishini aniq aytish qiyin.
Nafaqat Hojimirzayev, balki Amonov va O‘rozov kabi yetakchilarning yo‘qligi jamoa o‘yiniga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Istalgan klub bunday yo‘qotishlardan keyin qiynaladi. Bu ko‘proq taqvim zichligi bilan bog‘liq — raqiblarimiz bizga nisbatan 1-2 kun ko‘proq dam olmoqda, biz esa tiklanishga ulgurmayapmiz».
Jahongir Abdusalomovning muvaffaqiyatli zaxiradan tushishi
Uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib, gol va golli uzatma muallifiga aylangan Jahongir Abdusalomov haqida ustoz quyidagilarni ta’kidladi:
«Biz yuklamani barcha o‘yinchilarga teng taqsimlashimiz kerak. Shu bois o‘yin sur’atini kuchaytirish maqsadida Jahongirni zaxiradan tushirdik va bu qaror o‘zini oqladi — u gol urdi. Uning zaxirada qolishi faqat taktik rejalar bilan bog‘liq».
Oldinda «Paxtakor» va OKMK: Samarqandliklar nimaga umid qilmoqda?
Keyingi turlarda «Dinamo»ni Superliga peshqadamlari kutib turibdi. Vadim Abramov bo‘lajak sinovlar oldidan taslim bo‘lish niyatida emasligini bildirdi:
«Bu futbol. Bugun kim bizning ochko yo‘qotishimizni kutgandi? Ha, oldinda turgan raqiblar (OKMK va «Paxtakor») juda jiddiy va nomdor, ammo biz har qanday vaziyatda ham g‘alaba uchun bor kuchimiz bilan tayyorgarlik ko‘ramiz», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…