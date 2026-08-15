«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida

·66·Sport
«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida
Qisqacha

Samarqandning «Dinamo» klubi O‘zbekiston Superligasi 17-turida «Xorazm» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, muhim ikki ochkoni boy berdi. Vadim Abramov jamoa himoyadagi ahmoqona xatolar sabab gollar o‘tkazganini, raqib burchak zarbasidan keyin 11 metrlik nuqtadan bemalol gol urganini ta'kidladi. Murabbiyning aytishicha, jarohatlar tufayli Sanjar Qodirqulov, Hojimirzayev, Amonov va O‘rozovning yo‘qligi, shuningdek, zich taqvim jamoaga jiddiy ta'sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston Superligasi 17-turida Samarqandning «Dinamo» klubi o‘z maydonida «Xorazm» bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi. Bahs yakunlangach, samarqandliklar ustozi Vadim Abramov jurnalistlar savollariga atroflicha va keskin tarzda javob qaytardi.

Tajribali mutaxassis o‘yindagi xatolar, himoyadagi bo‘shliqlar hamda jamoani qiynab kelayotgan jarohatlar muammosiga alohida to‘xtaldi.

«Qahramonlik ko‘rsatdik, ammo oddiy vaziyatda gol qo‘yib yubordik»

Vadim Abramov bahsning borishi va yo‘qotilgan muhim ochkolar haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi:

«O‘yinni yomon boshlamadik, to‘g‘ri harakat qilayotgandik. Keyin esa ahmoqona xatolarga yo‘l qo‘ydik va bu darvozamizdan to‘p olib chiqishga sabab bo‘ldi. Ikkinchi bo‘limda yigitlar haqiqiy qahramonlik ko‘rsatib, hisobda oldinga chiqib olishdi.

Afsuski, yana xatoga yo‘l qo‘ydik va burchak zarbasidan gol o‘tkazdik. Aslida to‘p aynan o‘sha nuqtaga yetkazilishini bilardik, yigitlarga tushuntirgandik. Ammo tajribali futbolchilar qanday qilib bu tarzda himoyalanganiga hayronman — raqib o‘yinchisi 11 metrlik nuqtadan bemalol kelib gol urib ketdi. O‘yin jangovar va tomoshabop kechdi, muxlislarga yoqqandir, lekin biz uchun bu boy berilgan ikki ochko bo‘ldi».

Jarohatlar epidemiyasi: Sanjar Qodirqulov ham safdan chiqdi

«Dinamo» murabbiyini eng ko‘p tashvishga solayotgan jihat — asosiy tarkib o‘yinchilarining ketma-ket safdan chiqishi bo‘lmoqda:

«Afsuski, jarohat olganlar safiga bugun Sanjar Qodirqulov ham qo‘shildi. Lazaretdagi futbolchilar hali maydonga qaytishga tayyor emas, mashg‘ulotlarga ham qo‘shilishmagan. Ularning qachon qaytishini aniq aytish qiyin.

Nafaqat Hojimirzayev, balki Amonov va O‘rozov kabi yetakchilarning yo‘qligi jamoa o‘yiniga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Istalgan klub bunday yo‘qotishlardan keyin qiynaladi. Bu ko‘proq taqvim zichligi bilan bog‘liq — raqiblarimiz bizga nisbatan 1-2 kun ko‘proq dam olmoqda, biz esa tiklanishga ulgurmayapmiz».

Jahongir Abdusalomovning muvaffaqiyatli zaxiradan tushishi

Uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib, gol va golli uzatma muallifiga aylangan Jahongir Abdusalomov haqida ustoz quyidagilarni ta’kidladi:

«Biz yuklamani barcha o‘yinchilarga teng taqsimlashimiz kerak. Shu bois o‘yin sur’atini kuchaytirish maqsadida Jahongirni zaxiradan tushirdik va bu qaror o‘zini oqladi — u gol urdi. Uning zaxirada qolishi faqat taktik rejalar bilan bog‘liq».

Oldinda «Paxtakor» va OKMK: Samarqandliklar nimaga umid qilmoqda?

Keyingi turlarda «Dinamo»ni Superliga peshqadamlari kutib turibdi. Vadim Abramov bo‘lajak sinovlar oldidan taslim bo‘lish niyatida emasligini bildirdi:

«Bu futbol. Bugun kim bizning ochko yo‘qotishimizni kutgandi? Ha, oldinda turgan raqiblar (OKMK va «Paxtakor») juda jiddiy va nomdor, ammo biz har qanday vaziyatda ham g‘alaba uchun bor kuchimiz bilan tayyorgarlik ko‘ramiz», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Vadim AbramovDinamoXorazmSamarkandSanjar Qodirqulov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiKilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiBugun, 00:46Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Kecha, 23:57Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Kecha, 23:52Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Kecha, 23:48«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladiKecha, 23:43Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Kecha, 23:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?