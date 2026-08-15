SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydi

·31·Texno
SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydi
Qisqacha

SpaceX Texas shtatining Bastrop shahridagi Starlink zavodini kengaytirish bo'yicha ko'p million dollarlik loyihaning navbatdagi bosqichini boshladi. Zavod binosining ichki qismini qayta qurish va rekonstruksiya qilish ishlari kelasi oyda boshlanib, barcha qurilish hamda jihozlash ishlari 2027-yilning kuzida yakunlanishi rejalashtirilgan.

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi Texas shtatining Bastrop shahridagi zavodini kengaytirish boʻyicha koʻp million dollarlik yirik loyihaning navbatdagi bosqichiga kirishdi. Ushbu obyektda global internet-tizim uchun muhim boʻlgan sunʼiy yoʻldosh komponentlari ishlab chiqariladi. Ushbu kengaytirish ishlari kompaniyaning kelgusidagi ulkan rejalarini amalga oshirishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rekonstruksiya va kelajakdagi rejalar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zavod binosining ichki qismini qayta qurish va rekonstruksiya qilish ishlari kelasi oyda boshlanishi rejalashtirilgan. Barcha qurilish va jihozlash ishlari 2027-yilning kuziga borib toʻliq yakunlanishi koʻzda tutilgan. Bu esa oʻz navbatida ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Ilon Maskning taʼkidlashicha, Starlink jamoasi noldan butun boshli global internet-tizimini yaratishga muvaffaq boʻlgan. Bu hozirgi kunda dunyodagi eng yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega boʻlgan ilk global internet tizimi sanaladi. Kompaniya rahbarining soʻzlariga koʻra, kelgusida barcha global internet-trafikning 90 foizdan ortigʻi aynan Starlink ulushiga toʻgʻri kelishi mumkin.

Orbital guruhni 100 mingta sunʼiy yoʻldoshgacha kengaytirish

Hozirgi vaqtda Yer orbitasida Starlink tarmogʻiga tegishli boʻlgan qariyb 11 000 ta faol sunʼiy yoʻldosh mavjud. Biroq bu koʻrsatkich yakuniy maqsad emas. Ilon Mask uchinchi va undan keyingi avlod qurilmalarini joriy etish orqali orbitadagi apparatlar sonini 100 000 taga yetkazishni niyat qilgan.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy yoʻldoshlar sonining bunday keskin koʻpayishi butun dunyo boʻylab internet tezligi va qamrovini yangi bosqichga olib chiqadi. Bastropdagi zavodning kengaytirilishi esa ana shu ulkan kosmik infratuzilmani barpo etish va qoʻllab-quvvatlash uchun zaruriy moddiy-texnik bazani taʼminlab beradi.

SpaceXStarlinkIlon MaskInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50Lenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaLenovo kompaniyasi yorqin rangli IdeaPad Vibe noutbukini tayyorlamoqdaKecha, 23:58AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaAQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaKecha, 20:30Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiKecha, 19:50Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaKecha, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi