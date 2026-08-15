SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydi
SpaceX Texas shtatining Bastrop shahridagi Starlink zavodini kengaytirish bo'yicha ko'p million dollarlik loyihaning navbatdagi bosqichini boshladi. Zavod binosining ichki qismini qayta qurish va rekonstruksiya qilish ishlari kelasi oyda boshlanib, barcha qurilish hamda jihozlash ishlari 2027-yilning kuzida yakunlanishi rejalashtirilgan.
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi Texas shtatining Bastrop shahridagi zavodini kengaytirish boʻyicha koʻp million dollarlik yirik loyihaning navbatdagi bosqichiga kirishdi. Ushbu obyektda global internet-tizim uchun muhim boʻlgan sunʼiy yoʻldosh komponentlari ishlab chiqariladi. Ushbu kengaytirish ishlari kompaniyaning kelgusidagi ulkan rejalarini amalga oshirishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rekonstruksiya va kelajakdagi rejalarixbt.com maʼlumotiga koʻra, zavod binosining ichki qismini qayta qurish va rekonstruksiya qilish ishlari kelasi oyda boshlanishi rejalashtirilgan. Barcha qurilish va jihozlash ishlari 2027-yilning kuziga borib toʻliq yakunlanishi koʻzda tutilgan. Bu esa oʻz navbatida ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
Ilon Maskning taʼkidlashicha, Starlink jamoasi noldan butun boshli global internet-tizimini yaratishga muvaffaq boʻlgan. Bu hozirgi kunda dunyodagi eng yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega boʻlgan ilk global internet tizimi sanaladi. Kompaniya rahbarining soʻzlariga koʻra, kelgusida barcha global internet-trafikning 90 foizdan ortigʻi aynan Starlink ulushiga toʻgʻri kelishi mumkin.
Orbital guruhni 100 mingta sunʼiy yoʻldoshgacha kengaytirishHozirgi vaqtda Yer orbitasida Starlink tarmogʻiga tegishli boʻlgan qariyb 11 000 ta faol sunʼiy yoʻldosh mavjud. Biroq bu koʻrsatkich yakuniy maqsad emas. Ilon Mask uchinchi va undan keyingi avlod qurilmalarini joriy etish orqali orbitadagi apparatlar sonini 100 000 taga yetkazishni niyat qilgan.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy yoʻldoshlar sonining bunday keskin koʻpayishi butun dunyo boʻylab internet tezligi va qamrovini yangi bosqichga olib chiqadi. Bastropdagi zavodning kengaytirilishi esa ana shu ulkan kosmik infratuzilmani barpo etish va qoʻllab-quvvatlash uchun zaruriy moddiy-texnik bazani taʼminlab beradi.
…