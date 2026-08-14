Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!

·52·Sport
Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!
Qisqacha

O‘zbekiston Superligasining 17-turida Samarqandning «Dinamo» jamoasi Urganchning «Xorazm» klubi bilan 2:2 hisobida durang o'ynadi. Rustamjon Abduhamidov 41-daqiqada mehmonlarni oldinga olib chiqdi, Behruzbek Oblaqulov va Jahongir Abdusalomov «Dinamo»ga ustunlik keltirdi, Diyorbek Ortiqboyev esa 80-daqiqada yakuniy hisobni o'rnatdi. Natijadan so'ng «Dinamo» 22 ochko bilan 8-o'ringa, «Xorazm» esa 20 ochko bilan 11-pog'onaga ko'tarildi.

O‘zbekiston Superligasining 17-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuv Samarqand shahrida bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Dinamo» o‘z maydonida Urganchning «Xorazm» klubini qabul qildi.

Murosasiz va hujumkor ruhda kechgan bahsda muxlislar haqiqiy gollar shousi va keskin dramatik kurashga guvoh bo‘lishdi — uchrashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

4 ta gol va maydondagi shiddatli qarama-qarshilik

O‘yinning birinchi bo‘limi mehmonlarning faolligi bilan boshlandi. 41-daqiqada «Xorazm» hujumchisi Rustamjon Abduhamidov hisobni ochib, jamoasini tanaffusga oldinda olib chiqdi (0:1).

Ikkinchi bo‘limda samarqandliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llariga olishdi:

  • 63-daqiqa: Behruzbek Oblaqulov muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 74-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Jahongir Abdusalomov mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi — 2:1.

Biroq urganchliklar taslim bo‘lishmadi. 80-daqiqada Diyorbek Ortiqboyev «Xorazm»ning javob golini kiritib, tablodagi yakuniy 2:2 hisobini o‘rnatdi.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu durangdan so‘ng har ikki jamoa o‘z hisobiga bir ochkodan qo‘shib qo‘ydi va musobaqa jadvalidagi pozitsiyalarini yaxshilab oldi:

  • «Dinamo» ochkolari sonini 22 taga yetkazib, Superliga jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Xorazm» esa 20 ochko bilan 11-pog‘onaga joylashdi.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 17-tur

«Dinamo» – «Xorazm» 2:2

Gollar: Behruzbek Oblaqulov (63), Jahongir Abdusalomov (74) — Rustamjon Abduhamidov (41), Diyorbek Ortiqboyev (80).

  • «Dinamo»: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Nurillo To‘xtasinov (Jahongir Abdusalomov, 46), Sanjar Qodirqulov (Ulug‘bek Abdullayev, 31), Rasul Yo‘ldoshev (Haris Hayderovich, 46), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 58), Tigran Avanesyan (Oybek O‘rmonjonov, 75), Jaloliddin Jumaboyev, Marko Stanoyevich, Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

  • «Xorazm»: Umidjon Ergashev, Elzio Lohan (Danila Yejov, 78), Diyor Ortiqboyev, Daniil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Umidbek Sultonov (Nurjahon Muzaffarov, 78), Ulug‘bek Hoshimov (Ismadiyor Ummatov, 84), Rustam Abduhamidov (Sardorbek Azimov, 46), Rafael Sabino (Nodirbek Abduxaliqov, 65).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

SamarkandDinamoXorazmO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiKilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiBugun, 00:46Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Kecha, 23:52Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Kecha, 23:48«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladiKecha, 23:43Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Kecha, 23:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?