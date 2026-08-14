Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!
O‘zbekiston Superligasining 17-turida Samarqandning «Dinamo» jamoasi Urganchning «Xorazm» klubi bilan 2:2 hisobida durang o'ynadi. Rustamjon Abduhamidov 41-daqiqada mehmonlarni oldinga olib chiqdi, Behruzbek Oblaqulov va Jahongir Abdusalomov «Dinamo»ga ustunlik keltirdi, Diyorbek Ortiqboyev esa 80-daqiqada yakuniy hisobni o'rnatdi. Natijadan so'ng «Dinamo» 22 ochko bilan 8-o'ringa, «Xorazm» esa 20 ochko bilan 11-pog'onaga ko'tarildi.
O‘zbekiston Superligasining 17-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuv Samarqand shahrida bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Dinamo» o‘z maydonida Urganchning «Xorazm» klubini qabul qildi.
Murosasiz va hujumkor ruhda kechgan bahsda muxlislar haqiqiy gollar shousi va keskin dramatik kurashga guvoh bo‘lishdi — uchrashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
4 ta gol va maydondagi shiddatli qarama-qarshilik
O‘yinning birinchi bo‘limi mehmonlarning faolligi bilan boshlandi. 41-daqiqada «Xorazm» hujumchisi Rustamjon Abduhamidov hisobni ochib, jamoasini tanaffusga oldinda olib chiqdi (0:1).
Ikkinchi bo‘limda samarqandliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llariga olishdi:
63-daqiqa: Behruzbek Oblaqulov muvozanatni tikladi — 1:1;
74-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Jahongir Abdusalomov mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi — 2:1.
Biroq urganchliklar taslim bo‘lishmadi. 80-daqiqada Diyorbek Ortiqboyev «Xorazm»ning javob golini kiritib, tablodagi yakuniy 2:2 hisobini o‘rnatdi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu durangdan so‘ng har ikki jamoa o‘z hisobiga bir ochkodan qo‘shib qo‘ydi va musobaqa jadvalidagi pozitsiyalarini yaxshilab oldi:
«Dinamo» ochkolari sonini 22 taga yetkazib, Superliga jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi;
«Xorazm» esa 20 ochko bilan 11-pog‘onaga joylashdi.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 17-tur
«Dinamo» – «Xorazm» 2:2
Gollar: Behruzbek Oblaqulov (63), Jahongir Abdusalomov (74) — Rustamjon Abduhamidov (41), Diyorbek Ortiqboyev (80).
«Dinamo»: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Nurillo To‘xtasinov (Jahongir Abdusalomov, 46), Sanjar Qodirqulov (Ulug‘bek Abdullayev, 31), Rasul Yo‘ldoshev (Haris Hayderovich, 46), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 58), Tigran Avanesyan (Oybek O‘rmonjonov, 75), Jaloliddin Jumaboyev, Marko Stanoyevich, Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.
«Xorazm»: Umidjon Ergashev, Elzio Lohan (Danila Yejov, 78), Diyor Ortiqboyev, Daniil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Umidbek Sultonov (Nurjahon Muzaffarov, 78), Ulug‘bek Hoshimov (Ismadiyor Ummatov, 84), Rustam Abduhamidov (Sardorbek Azimov, 46), Rafael Sabino (Nodirbek Abduxaliqov, 65).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…