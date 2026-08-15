Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqda

·29·Sport
Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqda
Qisqacha

Hansi Flik hujumchilar taqchilligi sabab Lamin Yamalni Barselona safida markaziy hujumchi, jumladan, soxta to'qqizlik rolida sinab ko'rmoqda. Bu taktika Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasidagi mashg'ulotlarda amalda qo'llanib, Lamin Yamal markaziy hujumchi sifatida gol ham urdi. Robert Levandovski va Ferran Torresning jamoani tark etishi ortidan Entoni Gordon va Karim Adeyemi ham markaziy hujumda o'ynashga tayyorlanmoqda.

Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik jamoadagi hujumchilar taqchilligi muammosini hal qilish uchun oʻziga xos taktik yechimlarni izlamoqda. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis yosh iqtidor egasi Lamin Yamalni markaziy hujumchi pozitsiyasida, jumladan, “soxta toʻqqizlik” rolida sinovdan oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transferlar mavsumida kataloniyaliklar tarkibida katta oʻzgarishlar yuz berdi. Robert Levandovski faoliyatini Shimoliy Amerikada davom ettirish uchun ketgan boʻlsa, Ferran Torres Pari Sen-Jermen safiga qoʻshildi. Ushbu tajribali futbolchilarning ketishi jamoaning hujum chizigʻida sezilarli boʻshliqni yuzaga keltirdi.

Yangi taktik izlanishlar va mashgʻulotlardagi tajribalar

Lamin Yamal aslida oʻng qanot hujumchisi hisoblanadi va muxlislar uni aynan shu yerda koʻnikishgan. Biroq Xansi Flik oʻtgan haftalarda futbolchining pozitsiyasi borasidagi qarashlarini oʻzgartirib, uni markazda ham qoʻllash mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu shunchaki nazariy gʻoya emas, balki “Ciutat Esportiva Joan Gamper” bazasida amalda qoʻllanilayotgan taktikadir.

Klub tomonidan eʼlon qilingan mashgʻulot kadrlarida Lamin Yamal markaziy toʻqqizinchi raqam ostida harakat qilib, chiroyli gol urgani aks etgan. Ushbu vaziyatda futbolchi oʻzining texnik imkoniyatlarini namoyish etib, oʻng oyogʻi bilan toʻpni nazorat qilgan holda sehrli chap oyogʻi bilan aniq zarba yoʻllagan.

Kadrlar yetishmovchiligi va universal futbolchilar

Hansi Flik qoʻl ostida faqatgina Lamin Yamal emas, balki boshqa futbolchilar ham oʻz pozitsiyalarini oʻzgartirishga majbur boʻlmoqda. Xususan, Entoni Gordon va Karim Adeyemi ham markaziy hujum rolini bajarishga tayyor ekanliklarini koʻrsatishmoqda. Ular faoliyati davomida mos ravishda Nyukasl Yunayted va Borussiya Dortmund safida markazda oʻynagan tajribaga ega.

Garchi bu futbolchilar asosan qanotlarda samaraliroq harakat qilishsa-da, murabbiy ularning universalligiga tayanishga majbur. Taʼtilidan qaytgan Lamin Yamal tez orada asosiy tarkibga qoʻshilishi kutilmoqda. Bazeldagi navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvida murabbiy unga aynan shu yangi eksperimental rolda imkon berishi mumkinligi mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda.

Lamin YamalHansi FlikBarselonaTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52Kilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiKilian Mbappe «Real»ning yangi mavsumdagi rejalarini ochiqladiBugun, 00:46Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Kecha, 23:57Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Tarixiy natija: O‘zbekiston 51 ta medal bilan Osiyoda tengsiz bo‘ldi!Kecha, 23:52Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?Kecha, 23:48«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?