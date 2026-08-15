Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqda
Hansi Flik hujumchilar taqchilligi sabab Lamin Yamalni Barselona safida markaziy hujumchi, jumladan, soxta to'qqizlik rolida sinab ko'rmoqda. Bu taktika Ciutat Esportiva Joan Gamper bazasidagi mashg'ulotlarda amalda qo'llanib, Lamin Yamal markaziy hujumchi sifatida gol ham urdi. Robert Levandovski va Ferran Torresning jamoani tark etishi ortidan Entoni Gordon va Karim Adeyemi ham markaziy hujumda o'ynashga tayyorlanmoqda.
Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik jamoadagi hujumchilar taqchilligi muammosini hal qilish uchun oʻziga xos taktik yechimlarni izlamoqda. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis yosh iqtidor egasi Lamin Yamalni markaziy hujumchi pozitsiyasida, jumladan, “soxta toʻqqizlik” rolida sinovdan oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transferlar mavsumida kataloniyaliklar tarkibida katta oʻzgarishlar yuz berdi. Robert Levandovski faoliyatini Shimoliy Amerikada davom ettirish uchun ketgan boʻlsa, Ferran Torres Pari Sen-Jermen safiga qoʻshildi. Ushbu tajribali futbolchilarning ketishi jamoaning hujum chizigʻida sezilarli boʻshliqni yuzaga keltirdi.
Yangi taktik izlanishlar va mashgʻulotlardagi tajribalarLamin Yamal aslida oʻng qanot hujumchisi hisoblanadi va muxlislar uni aynan shu yerda koʻnikishgan. Biroq Xansi Flik oʻtgan haftalarda futbolchining pozitsiyasi borasidagi qarashlarini oʻzgartirib, uni markazda ham qoʻllash mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu shunchaki nazariy gʻoya emas, balki “Ciutat Esportiva Joan Gamper” bazasida amalda qoʻllanilayotgan taktikadir.
Klub tomonidan eʼlon qilingan mashgʻulot kadrlarida Lamin Yamal markaziy toʻqqizinchi raqam ostida harakat qilib, chiroyli gol urgani aks etgan. Ushbu vaziyatda futbolchi oʻzining texnik imkoniyatlarini namoyish etib, oʻng oyogʻi bilan toʻpni nazorat qilgan holda sehrli chap oyogʻi bilan aniq zarba yoʻllagan.
Kadrlar yetishmovchiligi va universal futbolchilarHansi Flik qoʻl ostida faqatgina Lamin Yamal emas, balki boshqa futbolchilar ham oʻz pozitsiyalarini oʻzgartirishga majbur boʻlmoqda. Xususan, Entoni Gordon va Karim Adeyemi ham markaziy hujum rolini bajarishga tayyor ekanliklarini koʻrsatishmoqda. Ular faoliyati davomida mos ravishda Nyukasl Yunayted va Borussiya Dortmund safida markazda oʻynagan tajribaga ega.
Garchi bu futbolchilar asosan qanotlarda samaraliroq harakat qilishsa-da, murabbiy ularning universalligiga tayanishga majbur. Taʼtilidan qaytgan Lamin Yamal tez orada asosiy tarkibga qoʻshilishi kutilmoqda. Bazeldagi navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvida murabbiy unga aynan shu yangi eksperimental rolda imkon berishi mumkinligi mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda.
…