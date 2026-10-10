Laos terma jamoasi futbolchisi kelishilgan o‘yinlar mojarosi sababli qamoqqa olindi

·39·Sport
Laos terma jamoasi futbolchisi kelishilgan o‘yinlar mojarosi sababli qamoqqa olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Laos milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Soukpxachan Luentala kelishilgan o‘yinlar va bukmekerlik korrupsiyasi bilan bog‘liq jinoyatlarda gumonlanib, hibsga olindi.
  • 24 yoshli futbolchi xorijiy bukmekerlik sindikati manfaatlari yo‘lida o‘yin natijalarini manipulyatsiya qilishda ayblanmoqda.
  • Laos futbol federatsiyasi ushbu holat yuzasidan ichki tekshiruv o‘tkazib, dalillarni huquq-tartibot organlariga topshirdi.

Osiyo futbolida kelishilgan o‘yinlar va bukmekerlik korrupsiyasi bilan bog‘liq navbatdagi shov-shuvli janjal avj oldi. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri xabariga ko‘ra, Laos milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Soukpxachan Luentala xalqaro musobaqa doirasidagi o‘yinlar natijasini qasddan manipulyatsiya qilishda ayblanib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo‘lga olindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mahalliy «Salavan Yunayted» klubi sharafini himoya qiluvchi 24 yoshli futbolchi xorijiy bukmekerlik sindikati manfaatlari yo‘lida xizmat qilganlikda gumon qilinmoqda.

Vetnam sindikati va politsiya tergovi

Hodisa yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvlar xalqaro noqonuniy tarmoqlar faoliyatiga borib taqalmoqda:

  • Bukmekerlar bilan til biriktirish: Tergov taxminiga ko‘ra, Luentala Vetnam hududida yashirin faoliyat yurituvchi noqonuniy bukmekerlik guruhi bilan bevosita aloqaga kirishib, milliy terma ishtirokidagi uchrashuvlar natijasini oldindan kelishib olishga ko‘maklashgan;

  • Federatsiyaning qat’iy pozitsiyasi: Laos futbol federatsiyasi (LFF) guruh bosqichidagi shubhali harakatlar bo‘yicha zudlik bilan ichki tekshiruv o‘tkazdi va to‘plangan barcha daliliy materiallarni rasman huquq-tartibot organlariga topshirdi;

  • Ommaviy so‘roqlar: Musobaqadan so‘ng poytaxtga qaytgan Laos milliy terma jamoasining bir necha nafar futbolchisi politsiya bo‘limiga chaqirilib, ulardan ko‘rsatma olingan.

Sharmandali mag‘lubiyatlar va rekord to‘plar farqi

Shubhalar bejiz yuzaga kelmagan — avgust oyi boshida Myanmada bo‘lib o‘tgan ASЕAN chempionati bahslarida Laos termasi kutilmagan darajada sharmandali hisoblarda mag‘lub bo‘ldi:

  • Tailandga qarshi bahs: 0:5 hisobida tor-mor etildi;

  • Malayziya bilan to‘qnashuv: Raqibga 0:4 hisobida imkoniyat boy berildi;

  • Filippinga qarshi o‘yin: 1:4 hisobidagi mag‘lubiyat qayd etildi;

  • Myanma bilan bahs: Mezbonlardan naqd 7 ta to‘p o‘tkazib yuborilib, 2:7 hisobida yutqazildi.

LFF rasmiylari mazkur hisoblar shunchaki sportdagi omadsizlik emas, balki aniq ssenariy asosida bajarilgan qasddan xatolar natijasi bo‘lishi mumkinligini tasdiqlagan.

Ayni paytda tergov ishlari davom etmoqda. Agar futbolchining aybi to‘liq isbotlansa, u nafaqat uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi, balki FIFA tomonidan umrbod futboldan chetlatilishi kutilmoqda.

Laos milliy terma jamoasiSoukpxachan LuentalaLaos futbol federatsiyasi (LFF)Vetnam sindikati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdi17 avgust 22:44«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi2 oktabr 15:21Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiKrishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdi7 oktabr 07:04Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiOsiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldi29 sentabr 17:27Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59Jud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdiJud Bellingem goli va "spidercam" mojarosi: FIFA Norvegiya e’tirozlariga javob berdi12 iyul 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi