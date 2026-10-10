Laos terma jamoasi futbolchisi kelishilgan o‘yinlar mojarosi sababli qamoqqa olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Laos milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Soukpxachan Luentala kelishilgan o‘yinlar va bukmekerlik korrupsiyasi bilan bog‘liq jinoyatlarda gumonlanib, hibsga olindi.
- 24 yoshli futbolchi xorijiy bukmekerlik sindikati manfaatlari yo‘lida o‘yin natijalarini manipulyatsiya qilishda ayblanmoqda.
- Laos futbol federatsiyasi ushbu holat yuzasidan ichki tekshiruv o‘tkazib, dalillarni huquq-tartibot organlariga topshirdi.
Osiyo futbolida kelishilgan o‘yinlar va bukmekerlik korrupsiyasi bilan bog‘liq navbatdagi shov-shuvli janjal avj oldi. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri xabariga ko‘ra, Laos milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Soukpxachan Luentala xalqaro musobaqa doirasidagi o‘yinlar natijasini qasddan manipulyatsiya qilishda ayblanib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo‘lga olindi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, mahalliy «Salavan Yunayted» klubi sharafini himoya qiluvchi 24 yoshli futbolchi xorijiy bukmekerlik sindikati manfaatlari yo‘lida xizmat qilganlikda gumon qilinmoqda.
Vetnam sindikati va politsiya tergovi
Hodisa yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvlar xalqaro noqonuniy tarmoqlar faoliyatiga borib taqalmoqda:
Bukmekerlar bilan til biriktirish: Tergov taxminiga ko‘ra, Luentala Vetnam hududida yashirin faoliyat yurituvchi noqonuniy bukmekerlik guruhi bilan bevosita aloqaga kirishib, milliy terma ishtirokidagi uchrashuvlar natijasini oldindan kelishib olishga ko‘maklashgan;
Federatsiyaning qat’iy pozitsiyasi: Laos futbol federatsiyasi (LFF) guruh bosqichidagi shubhali harakatlar bo‘yicha zudlik bilan ichki tekshiruv o‘tkazdi va to‘plangan barcha daliliy materiallarni rasman huquq-tartibot organlariga topshirdi;
Ommaviy so‘roqlar: Musobaqadan so‘ng poytaxtga qaytgan Laos milliy terma jamoasining bir necha nafar futbolchisi politsiya bo‘limiga chaqirilib, ulardan ko‘rsatma olingan.
Sharmandali mag‘lubiyatlar va rekord to‘plar farqi
Shubhalar bejiz yuzaga kelmagan — avgust oyi boshida Myanmada bo‘lib o‘tgan ASЕAN chempionati bahslarida Laos termasi kutilmagan darajada sharmandali hisoblarda mag‘lub bo‘ldi:
Tailandga qarshi bahs: 0:5 hisobida tor-mor etildi;
Malayziya bilan to‘qnashuv: Raqibga 0:4 hisobida imkoniyat boy berildi;
Filippinga qarshi o‘yin: 1:4 hisobidagi mag‘lubiyat qayd etildi;
Myanma bilan bahs: Mezbonlardan naqd 7 ta to‘p o‘tkazib yuborilib, 2:7 hisobida yutqazildi.
LFF rasmiylari mazkur hisoblar shunchaki sportdagi omadsizlik emas, balki aniq ssenariy asosida bajarilgan qasddan xatolar natijasi bo‘lishi mumkinligini tasdiqlagan.
Ayni paytda tergov ishlari davom etmoqda. Agar futbolchining aybi to‘liq isbotlansa, u nafaqat uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi, balki FIFA tomonidan umrbod futboldan chetlatilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…