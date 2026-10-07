Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan bo'lgan mojaro sababini ochib berdi, bu mojaro oddiy taktik qaror emas, balki ishonch va kelishuv masalasi bo'lgan.
- Ronaldu, Jezus yopiq suhbatda kelishilgan va hatto yozma ravishda tasdiqlangan gaplarini matbuot anjumanida aytishga va'da berib, keyin bu va'dasini bajarmaganini ta'kidladi.
Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan Portugaliya milliy jamoasining so‘nggi yig‘inida yuzaga kelgan mojaro haqidagi bayonotini davom ettirdi. Portugaliyalik yulduzning aytishicha, murabbiy bilan yopiq suhbatda aniq kelishuvga erishilgan, hatto bu kelishuv yozma qayd etilgan. Ammo Jezus keyingi matbuot anjumanida bu kelishuvga zid pozitsiya bildirgan.
Ronalduning ta’kidlashicha, mojaroning eng og‘riqli nuqtasi aynan shu bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, Jezus unga shaxsan aytgan gaplarini matbuot oldida takrorlashga va’da bergan, ammo bu amalga oshmagan.
«Shu tariqa, bu Jezus menga bergan va’dasini ikkinchi marta buzishi edi».
Bu bayonot mojaro ortida oddiy taktik qaror emas, balki ishonch va kelishuv masalasi turganini ko‘rsatmoqda.
Ronaldu muxlislardan nega uzr so‘radi?
Norvegiya bilan uchrashuvdan keyin Ronalduning muxlislar bilan salomlashishga bormagani ham katta muhokamalarga sabab bo‘lgan.
Futbolchi bu harakatini yashirmadi va xatosini ochiq tan oldi.
«Uchrashuv yakunida men faqat bir narsani — jamoa g‘alaba bilan maydonni tark etishini va yolg‘iz qolishni istadim. Shu sababli muxlislar bilan salomlashish uchun bormadim. Bu faqat mening mas’uliyatimdagi xato edi va bunday bo‘lmasligi kerak edi».
Ronaldu Portugaliya muxlislaridan, shuningdek uni ko‘rish uchun stadionga kelgan boshqa insonlardan ham uzr so‘radi.
Uning ta’kidlashicha, bu harakat mamlakatga yoki muxlislarga bo‘lgan munosabatining ifodasi emas, balki o‘sha paytdagi hissiy holat natijasi bo‘lgan.
48 soatdan keyin jiddiy suhbat bo‘lib o‘tdi
Ronalduning aytishicha, voqealardan 48 soat o‘tib, u Jorje Jezus va Simau Koutiniu bilan uchrashgan.
Simau Koutiniu avvalgi muzokaralarda ham ishtirok etgani uchun suhbatga jalb qilingan.
«Suhbat juda jiddiy va ochiq o‘tdi. Hech qanday yashirish yoki mavzuni yumshatishga harakat qilinmadi».
Tomonlar mojaroni qanday hal qilish mumkinligi haqida kelishib olgan.
Ronalduning versiyasiga ko‘ra, yagona yo‘l — Jezus yopiq suhbatda aytgan gaplarini matbuot anjumanida ham ochiq aytishi edi.
Jezus matbuotda nimani tan olishi kerak edi?
Ronalduning aytishicha, kelishuv juda aniq bo‘lgan.
Murabbiy matbuot anjumanini aynan shu mavzu bilan boshlashi, haqiqatni aytishi va vaziyatga nuqta qo‘yishi kerak edi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Jezus quyidagi jihatlarni ochiq tan olishi lozim edi:
terma jamoa yig‘ini uchun rejani Ronaldu emas, aynan murabbiyning o‘zi taklif qilgani;
Ronaldu undan biror daqiqa o‘ynashni talab qilmagani;
Norvegiya bilan bahsda Ronalduni qizdirishga chiqarib, keyin maydonga tushirmaslik murabbiyning xatosi bo‘lgani;
kelajakda bunday holat takrorlanmasligi.
Ronalduning aytishicha, uchrashuv yakunida Jezus uni quchoqlashni so‘ragan va matbuot anjumanida kelishilgan gaplarni aytib berishga va’da qilgan.
Shundan keyin Ronaldu Daniyaga qarshi o‘yinda ishtirok etmasligi, «Dragau»dagi bahsda esa maydonga tushishi kerak edi.
Hatto yozma hujjat ham tayyorlangan
Mojaroning eng qiziq jihatlaridan biri — Ronaldu aytganidek, kelishuv og‘zaki gap darajasida qolmagan.
Jezusning iltimosiga ko‘ra, u, Simau Koutiniu va Tiagu Kraveyru o‘rtasida videokonferensiya bo‘lib o‘tgan.
Unda avval muhokama qilingan masalalar yana bir bor bayon qilingan.
Keyin qisqa hujjat tayyorlangan. Ronaldu uni shaxsan tasdiqlagan va Jezusning xabardorligi bilan unga yetkazilganini aytdi.
Ammo aynan shundan keyin vaziyat yana keskinlashgan.
«Uning pozitsiyasi mutlaqo boshqacha bo‘ldi»
Ronalduning aytishicha, Jezus matbuot anjumanida yopiq suhbatdagi pozitsiyasidan keskin farq qilgan munosabatni namoyish etgan.
«Men o‘zimga nisbatan munosib deb hisoblamagan iboralar va keskin munosabatni eshitdim. Uning matbuot anjumanidagi “men xohlayman, men qila olaman va men buyuraman” qabilidagi munosabati bir kun oldin yopiq suhbatimizda umuman namoyon bo‘lmagan edi».
Ronaldu bu yerda yana bir muhim dalilni keltirdi — u tasdiqlagan qaydlarda Jezusning so‘zlari aniq yozilganini aytdi.
Jezusning o‘zi Ronalduni himoya qilgan
Ronaldu keltirgan qaydlarga ko‘ra, Jezus matbuot anjumanida Ronalduga nisbatan juda ijobiy fikr bildirishi kerak edi.
Jezusning qayd etilgan pozitsiyasiga ko‘ra, terma jamoadagi mavsum uchun rejani aynan uning o‘zi taklif qilgan va Ronaldu bu rejani qabul qilgan.
Murabbiy, shuningdek, Ronalduning Portugaliya terma jamoasi uchun ahamiyatini alohida ta’kidlashi kerak edi.
«Men uning milliy jamoada qanchalik yashashini va jamoani qanchalik sevishini yaxshi bilaman. Shuningdek, uning dunyo futbolidagi, ayniqsa 24 yil davomida terma jamoaga ko‘rsatgan ijobiy ta’siri va ahamiyatini ham yaxshi tushunaman».
Jezus, Ronaldu keltirgan qaydlarga ko‘ra, futbolchining o‘ziga taklif qilingan rejaga hech qachon shubha qilmaganini ham aytgan.
«U o‘zini namunaviy, sadoqatli va professional tarzda tutdi».
«Uni qizdirib, keyin tushirmaganim — mening xatom»
Jezusning Ronaldu keltirgan bayonotida eng muhim nuqtalardan biri Norvegiya uchrashuviga taalluqli.
Uning qayd etilgan fikriga ko‘ra, Norvegiyaga qarshi o‘yin dastlab Ronaldu uchun tuzilgan rejaga kirmagan.
Biroq birinchi uchrashuvdan keyin uning jismoniy holati yaxshi tiklanganini ko‘rgan Jezus Ronaldudan foydalanish mumkin, degan qarorga kelgan.
Ronaldu bu qarorga rozi bo‘lgan.
Ammo Jezusning o‘zi keyin bu qarorda xatoga yo‘l qo‘yganini tan olishi kerak edi.
«Pele yoki Maradona darajasidagi futbolchini qizdirishga chiqarib, keyin maydonga tushirmaganim — mening xatom. Agar bugungi kunga qaytish imkonim bo‘lganida, bunday qilmagan bo‘lardim».
Bu so‘zlar Ronaldu uchun mojaroni hal qilishga yetarli bo‘lishi mumkin edi.
Chunki futbolchi aynan shu tan olishni matbuot anjumanida kutayotganini aytmoqda.
Jezus Ronalduni terma jamoada qolishini xohlagan
Ronaldu keltirgan qaydlarda Jezusning yana bir muhim fikri bor.
«Bu mavzuga nuqta qo‘yish uchun aytaman: men Krishtianuning terma jamoada bo‘lishini xohlayman. Nafaqat biroz, balki juda ko‘p xohlayman».
Jezus Ronalduning o‘ziga ham ishonishini ta’kidlagan.
U hatto Ronalduning «An Nassr»da ham unga ishonganini eslatgan.
Muxlislar bilan salomlashmagani masalasida esa Jezus Ronalduni himoya qilgan.
«Terma jamoa safida 230 dan ortiq uchrashuv o‘tkazgan futbolchi mendan Portugaliyaga bo‘lgan muhabbat haqida saboq olmaydi».
Jezus buni hissiy holat natijasida yuzaga kelgan bir lahza sifatida baholagan.
«Mavjud bo‘lmagan muammolarni o‘ylab topishning hojati yo‘q. Xursand bo‘lmaganimizda, ba’zan hissiyotga berilib reaksiya qilamiz. Bu ham shu edi, xolos».
Ammo Ronaldu uchun bitta masala ochiq qoldi
Ronalduning bayonotida yana bir muhim nuqta bor: u keltirgan qaydlarning hech birida Jezus undan kechirim so‘rashi kerakligi haqida gap bo‘lmaganini alohida ta’kidladi.
Ya’ni futbolchining talqiniga ko‘ra, gap shaxsiy kechirimda emas, kelishilgan haqiqatni ochiq aytishda bo‘lgan.
Ronaldu Jezusdan matbuot oldida yopiq suhbatda aytganlarini tasdiqlashni kutgan.
Ammo uning aytishicha, bu sodir bo‘lmagan.
Shuning uchun portugaliyalik yulduz mojaroga o‘z nuqtayi nazaridan yakuniy baho berdi:
«Shu tariqa, bu Jezus menga bergan va’dasini ikkinchi marta buzishi edi».
Bu bayonotdan keyin mojaroning markazida futbolchining maydonga tushirilgani yoki tushirilmagani emas, balki ikki tomon o‘rtasidagi kelishuv, ishonch va berilgan va’daning bajarilishi masalasi qolmoqda.
Ronaldu o‘z pozitsiyasini ochiq aytdi. Endi esa futbol olamidagi asosiy savol — Jorje Jezus bu voqealarga Ronaldu keltirgan dalillar asosida qanday javob berishi.
Portugaliya terma jamoasidagi mojaro shu tariqa oddiy almashtirish yoki taktik qarordan kattaroq tus oldi. Chunki Ronalduning so‘zlariga ko‘ra, maydondagi bir qaror ortida avvaldan yopiq tarzda kelishilgan butun bir reja turgan.
Izohlar 0
…