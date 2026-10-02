«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi

·28·Sport
«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Sevilya» bosh murabbiyi Luis Garsiya Plasa raqib murabbiyining ko‘rsatmalarini tinglab, o‘ziga yetkazib turadigan maxsus xodimi borligini tan oldi.
  • Uchrashuvlar paytida mikrofonlarni to‘sib, pichirlab gapirgan murabbiyning bu xatti-harakati «Pertigageyt» nomini olgan tortishuvlarga sabab bo‘ldi.
  • Plasaning ta’kidlashicha, bu amaliyot barcha klublarda mavjud va buni inkor etayotganlar yolg‘on gapirmoqda.

Ispaniya La Ligasida zamonaviy futbol pardasi ortidagi haqiqiy taktik «josuslik» mojarosi oshkor bo‘ldi! «Sevilya» klubi bosh murabbiyi Luis Garsiya Plasa bergan shov-shuvli intervyusida o‘yin paytida raqib ustozining barcha ko‘rsatmalarini yashirincha eshitib, o‘ziga yetkazib turadigan maxsus xodimi borligini ochiq-oydin tan oldi.

Uchrashuvlar davomidagi suv ichish tanaffuslarida mikrofonlarni qo‘li bilan yopib, pichirlab gapirgan mutaxassisning bu xatti-harakati ispan matbuotida «Pertigageyt» nomini olgan katta tortishuvlarga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, Luis Garsiya kameralar qarshisida yana nimalarni fosh qildi va nega u boshqa murabbiylarni yolg‘onchilikda ayblamoqda?

Telefon orqali jonli efir va «yolg‘onchi» hamkasblar

Xuanma Kastanoga bergan intervyusida «Sevilya» ustozi sir saqlashni istamadi va bu amaliyot barcha klublarda borligini aytdi:

  • Maxsus tinglovchi: Murabbiy raqib bosh ustozining suv tanaffusida nima deyayotganini so‘zma-so‘z tinglab, unga telefon orqali darhol yetkazib turadigan shaxs ishlashini ma’lum qildi;

  • «Hamma shunday qiladi»: Plasaning ta’kidlashicha, dunyodagi barcha murabbiylar xuddi shu usuldan foydalanadi, buni inkor etayotganlar esa shunchaki yolg‘on gapirmoqda;

  • Telekameralardan himoya: U suv uchun tanaffus paytida o‘z taktikalari va ko‘rsatmalari jonli efir orqali butun dunyoga, jumladan raqib lageriga tarqalishiga keskin qarshi chiqdi.

«Pertigageyt» mojarosi: «Valensiya»ga qarshi o‘yinda nima bo‘lgan edi?

«Men raqib jamoa men nima demoqchi ekanimni oldindan bilib qolishini istamayman, faqat shu!», — deya tushuntirdi murabbiy.

5-tur doirasida «Valensiya»ga qarshi kechgan bahsda Plasa ikki bor DAZN telekanalining uzun mikrofonini (pertiga) qo‘li bilan to‘sib qo‘ygan. So‘ngra futbolchilarni doira shaklida yaqin to‘plab, ovozini eshitib bo‘lmaydigan darajada pasaytirgan holda ko‘rsatma bergan. Bu kadrlar tarmoqlarda keng tarqalib, matbuotda shov-shuvli «Pertigageyt» mojarosi deb nomlandi.

«Sevilya» va «Pertigageyt» tafsilotlari (Jadval)

Ko‘rsatkich / Omil

Aniq faktlar va vaziyat

Bosh qahramon

Luis Garsiya Plasa («Sevilya» bosh murabbiyi)

Mojaro nomi

«Pertigageyt» (mikrofon to‘silishi bilan bog‘liq)

Ochiqlangan sir

Raqibning ko‘rsatmalarini tinglab, murabbiyga yetkazuvchi maxsus odam borligi

Bosh sabab

Televideniyening taktik suhbatlarni ochiq efirga uzatishiga norozilik

Jamoaning La Ligadagi holati

7 turdan so‘ng 13 ochko bilan 5-o‘rin

Barcha muhokamalar va shov-shuvlarga qaramay, «Sevilya» mazkur mavsumda muvaffaqiyatli odimlab, yevrokuboklar hududida mustahkam o‘rnashib olmoqda.

Sizningcha, Luis Garsiya haqmi: televideniye futbolchilar va murabbiyning ichki taktik sirlarini butun dunyoga ko‘rsatishni to‘xtatishi kerakmi yoki bu zamonaviy shouning ajralmas qismimi? Murabbiyning ochiq iqroriga qanday qaraysiz?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol sahnasi ortidagi ushbu qiziqarli mojaroni do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

SevilyaLuis Garsiya PlasaPertigageytLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!20 sentabr 08:47«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi20 sentabr 06:01Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?19 sentabr 18:10«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida20 sentabr 11:09La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...7 sentabr 05:53«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi30 avgust 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi