«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Sevilya» bosh murabbiyi Luis Garsiya Plasa raqib murabbiyining ko‘rsatmalarini tinglab, o‘ziga yetkazib turadigan maxsus xodimi borligini tan oldi.
- Uchrashuvlar paytida mikrofonlarni to‘sib, pichirlab gapirgan murabbiyning bu xatti-harakati «Pertigageyt» nomini olgan tortishuvlarga sabab bo‘ldi.
- Plasaning ta’kidlashicha, bu amaliyot barcha klublarda mavjud va buni inkor etayotganlar yolg‘on gapirmoqda.
Ispaniya La Ligasida zamonaviy futbol pardasi ortidagi haqiqiy taktik «josuslik» mojarosi oshkor bo‘ldi! «Sevilya» klubi bosh murabbiyi Luis Garsiya Plasa bergan shov-shuvli intervyusida o‘yin paytida raqib ustozining barcha ko‘rsatmalarini yashirincha eshitib, o‘ziga yetkazib turadigan maxsus xodimi borligini ochiq-oydin tan oldi.
Uchrashuvlar davomidagi suv ichish tanaffuslarida mikrofonlarni qo‘li bilan yopib, pichirlab gapirgan mutaxassisning bu xatti-harakati ispan matbuotida «Pertigageyt» nomini olgan katta tortishuvlarga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, Luis Garsiya kameralar qarshisida yana nimalarni fosh qildi va nega u boshqa murabbiylarni yolg‘onchilikda ayblamoqda?
Telefon orqali jonli efir va «yolg‘onchi» hamkasblar
Xuanma Kastanoga bergan intervyusida «Sevilya» ustozi sir saqlashni istamadi va bu amaliyot barcha klublarda borligini aytdi:
Maxsus tinglovchi: Murabbiy raqib bosh ustozining suv tanaffusida nima deyayotganini so‘zma-so‘z tinglab, unga telefon orqali darhol yetkazib turadigan shaxs ishlashini ma’lum qildi;
«Hamma shunday qiladi»: Plasaning ta’kidlashicha, dunyodagi barcha murabbiylar xuddi shu usuldan foydalanadi, buni inkor etayotganlar esa shunchaki yolg‘on gapirmoqda;
Telekameralardan himoya: U suv uchun tanaffus paytida o‘z taktikalari va ko‘rsatmalari jonli efir orqali butun dunyoga, jumladan raqib lageriga tarqalishiga keskin qarshi chiqdi.
«Pertigageyt» mojarosi: «Valensiya»ga qarshi o‘yinda nima bo‘lgan edi?
«Men raqib jamoa men nima demoqchi ekanimni oldindan bilib qolishini istamayman, faqat shu!», — deya tushuntirdi murabbiy.
5-tur doirasida «Valensiya»ga qarshi kechgan bahsda Plasa ikki bor DAZN telekanalining uzun mikrofonini (pertiga) qo‘li bilan to‘sib qo‘ygan. So‘ngra futbolchilarni doira shaklida yaqin to‘plab, ovozini eshitib bo‘lmaydigan darajada pasaytirgan holda ko‘rsatma bergan. Bu kadrlar tarmoqlarda keng tarqalib, matbuotda shov-shuvli «Pertigageyt» mojarosi deb nomlandi.
«Sevilya» va «Pertigageyt» tafsilotlari (Jadval)
Ko‘rsatkich / Omil
Aniq faktlar va vaziyat
Bosh qahramon
Luis Garsiya Plasa («Sevilya» bosh murabbiyi)
Mojaro nomi
«Pertigageyt» (mikrofon to‘silishi bilan bog‘liq)
Ochiqlangan sir
Raqibning ko‘rsatmalarini tinglab, murabbiyga yetkazuvchi maxsus odam borligi
Bosh sabab
Televideniyening taktik suhbatlarni ochiq efirga uzatishiga norozilik
Jamoaning La Ligadagi holati
7 turdan so‘ng 13 ochko bilan 5-o‘rin
Barcha muhokamalar va shov-shuvlarga qaramay, «Sevilya» mazkur mavsumda muvaffaqiyatli odimlab, yevrokuboklar hududida mustahkam o‘rnashib olmoqda.
Sizningcha, Luis Garsiya haqmi: televideniye futbolchilar va murabbiyning ichki taktik sirlarini butun dunyoga ko‘rsatishni to‘xtatishi kerakmi yoki bu zamonaviy shouning ajralmas qismimi? Murabbiyning ochiq iqroriga qanday qaraysiz?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol sahnasi ortidagi ushbu qiziqarli mojaroni do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!
Izohlar 0
…