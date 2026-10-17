Dushanbedagi pul to‘la paket va Kiyevdagi “tomosha”: Uvarov kelishilgan o‘yinlarni fosh qildi

·57·Sport
Dushanbedagi pul to‘la paket va Kiyevdagi “tomosha”: Uvarov kelishilgan o‘yinlarni fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SSSR oliy ligasi chempionatida kelishilgan o‘yinlar, kiyinish xonalarida tarqatilgan pullar va hakamlarning g‘alati qarorlari haqida sobiq posbon Aleksandr Uvarov ochiq gapirdi.
  • Uvarov Dushanbedagi o‘yinda hakam Timoshenkoga pul to‘la paket berilganini va maydon markazida penalti belgilanganini, Kiyevda esa 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan o‘yinda tushunarsiz penaltilar qo‘llanilganini esladi.

SSSR terma jamoasi va Moskvaning «Dinamo» klubi sobiq posboni Aleksandr Uvarov bergan shov-shuvli intervyusida Sovet Ittifoqi oliy ligasi chempionatida uchragan kelishilgan o‘yinlar, kiyinish xonalarida tarqatilgan pullar va hakamlarning g‘alati qarorlari haqida ochiq gapirdi.

Faxriy darvozabon faoliyati davomida soxta o‘yinlarning ishtirokchisi bo‘lishni istamaganini, biroq ayrim paytlarda jamoa kelishuvlaridan bexabar holda shunday bahslarda maydonga tushib qolganini esladi.

Kiyevdagi «spektakl» va kiyinish xonasidagi 250 rubl

Uvarov Kiyevda «Dinamo»ga qarshi kechgan 1:2 hisobidagi mag‘lubiyat ortidagi parda orti voqealarini shunday xotirladi:

  • Maydondagi «tomosha»: «Kiyevda 1:2 yutqazgan bahsimizda kulgili voqea bo‘lgan. Gazzayev 40 metrlardan raqib to‘rining to‘qqizligini aniq nishonga olgandi. Shundan so‘ng haqiqiy tomosha boshlandi — tushunarsiz penaltilar ketma-ket belgilandi;

  • Noma’lum pul mukofoti: O‘yindan keyin kiyinish xonasida qo‘limga 200 yoki 250 rubl tutqazishdi. Hayron bo‘lib: “Bu nima uchun?” deb so‘radim. Menga “so‘rama” deyishdi va men ham ortiqcha savol bermadim;

  • 0:5 hisobidagi o‘yin farqi: Biroq boshqa safar Kiyevda 0:5 hisobida yutqazganimiz aniq kelishilgan o‘yin emasdi. Chunki soxta uchrashuvlar bunday yirik va sharmandali hisob bilan o‘tmaydi», — dedi u.

Dushanbedagi pul to‘la paket va maydon markazidagi penalti

Faxriy posbon hakamlar sotib olingan eng g‘alati bahslardan biri sifatida Tojikiston safarini tilga oldi:

  • Pul to‘la katta paket: «Dushanbega borganimizda raqib posboni Manannikov qo‘lida ulkan bir paket bilan keldi. Men umrimda bunchalik ko‘p pulni hech qachon ko‘rmagandim. Menga olib kelganida: “Bu menga tegishli ish emas, yigitlarning oldiga bor”, dedim;

  • Hakam Timoshenko va aqlbovar qilmas qaror: Natijada o‘sha paket rostovlik bosh hakam Timoshenkoning qo‘liga o‘tdi. Shundan so‘ng referi shunday penalti belgiladiki — to‘p maydon markazida turgan paytda bizning darvozamizga 11 metrlik jarima zarbasi ko‘rsatdi! O‘sha kuni 0:1 hisobida yutqazdik».

Kutaisidagi taklif va Malofeyevning g‘azabi

Intervyu davomida o‘sha davr futbolchilari Boris Pozdnyakov va Aleksey Prudnikovning Kutaisining «Torpedo» klubi bilan bog‘liq xotiralari ham ko‘tarildi:

  • «Pulni olasizlarmi yoki hakamga beraylikmi?»: Pozdnyakovning so‘zlariga ko‘ra, Kutaisida har bir futbolchiga 500 rubldan taklif etilib, tanlov qo‘yilgan: yo pulni o‘yinchilar olishi, yoki u hakamlarga berilib, baribir mag‘lubiyat ta’minlanishi aytilgan va ovoz berish orqali pul olingan;

  • Zaxiradagi darvozabonga tashlanish: Prudnikov esa Kutaisidan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin bosh murabbiy Eduard Malofeyev kiyinish xonasida zaxirada o‘tirgan darvozabonni «Sen sardorsan, nega o‘yinni sotding?» deb ayblaganini eslagan edi;

  • Uvarovning xulosasi: «Malofeyev juda qiziqqon inson edi, hamma narsaga qilich yalang‘ochlab tashlanardi. Ammo umuman olganda, o‘sha davrlarda har qanday ehtimolni va shubhali ishlarni mutlaqo istisno qilib bo‘lmaydi», — deya yakunladi sobiq posbon.

SSSR chempionatidagi bu ochiq iqrorlar sovet futbolining pardozlangan tarixi ortida qanday qora sxemalar va kelishilgan o‘yinlar yashiringanini ko‘rsatib beradi.

Aleksandr UvarovDinamoSovet Ittifoqi oliy ligasisoxta o‘yinlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiKrishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdi7 oktabr 07:04FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!29 iyul 20:00Laos terma jamoasi futbolchisi kelishilgan o‘yinlar mojarosi sababli qamoqqa olindiLaos terma jamoasi futbolchisi kelishilgan o‘yinlar mojarosi sababli qamoqqa olindi10 oktabr 14:19Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi21 sentabr 06:33«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...16 sentabr 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...