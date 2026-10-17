Dushanbedagi pul to‘la paket va Kiyevdagi “tomosha”: Uvarov kelishilgan o‘yinlarni fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SSSR oliy ligasi chempionatida kelishilgan o‘yinlar, kiyinish xonalarida tarqatilgan pullar va hakamlarning g‘alati qarorlari haqida sobiq posbon Aleksandr Uvarov ochiq gapirdi.
- Uvarov Dushanbedagi o‘yinda hakam Timoshenkoga pul to‘la paket berilganini va maydon markazida penalti belgilanganini, Kiyevda esa 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan o‘yinda tushunarsiz penaltilar qo‘llanilganini esladi.
SSSR terma jamoasi va Moskvaning «Dinamo» klubi sobiq posboni Aleksandr Uvarov bergan shov-shuvli intervyusida Sovet Ittifoqi oliy ligasi chempionatida uchragan kelishilgan o‘yinlar, kiyinish xonalarida tarqatilgan pullar va hakamlarning g‘alati qarorlari haqida ochiq gapirdi.
Faxriy darvozabon faoliyati davomida soxta o‘yinlarning ishtirokchisi bo‘lishni istamaganini, biroq ayrim paytlarda jamoa kelishuvlaridan bexabar holda shunday bahslarda maydonga tushib qolganini esladi.
Kiyevdagi «spektakl» va kiyinish xonasidagi 250 rubl
Uvarov Kiyevda «Dinamo»ga qarshi kechgan 1:2 hisobidagi mag‘lubiyat ortidagi parda orti voqealarini shunday xotirladi:
Maydondagi «tomosha»: «Kiyevda 1:2 yutqazgan bahsimizda kulgili voqea bo‘lgan. Gazzayev 40 metrlardan raqib to‘rining to‘qqizligini aniq nishonga olgandi. Shundan so‘ng haqiqiy tomosha boshlandi — tushunarsiz penaltilar ketma-ket belgilandi;
Noma’lum pul mukofoti: O‘yindan keyin kiyinish xonasida qo‘limga 200 yoki 250 rubl tutqazishdi. Hayron bo‘lib: “Bu nima uchun?” deb so‘radim. Menga “so‘rama” deyishdi va men ham ortiqcha savol bermadim;
0:5 hisobidagi o‘yin farqi: Biroq boshqa safar Kiyevda 0:5 hisobida yutqazganimiz aniq kelishilgan o‘yin emasdi. Chunki soxta uchrashuvlar bunday yirik va sharmandali hisob bilan o‘tmaydi», — dedi u.
Dushanbedagi pul to‘la paket va maydon markazidagi penalti
Faxriy posbon hakamlar sotib olingan eng g‘alati bahslardan biri sifatida Tojikiston safarini tilga oldi:
Pul to‘la katta paket: «Dushanbega borganimizda raqib posboni Manannikov qo‘lida ulkan bir paket bilan keldi. Men umrimda bunchalik ko‘p pulni hech qachon ko‘rmagandim. Menga olib kelganida: “Bu menga tegishli ish emas, yigitlarning oldiga bor”, dedim;
Hakam Timoshenko va aqlbovar qilmas qaror: Natijada o‘sha paket rostovlik bosh hakam Timoshenkoning qo‘liga o‘tdi. Shundan so‘ng referi shunday penalti belgiladiki — to‘p maydon markazida turgan paytda bizning darvozamizga 11 metrlik jarima zarbasi ko‘rsatdi! O‘sha kuni 0:1 hisobida yutqazdik».
Kutaisidagi taklif va Malofeyevning g‘azabi
Intervyu davomida o‘sha davr futbolchilari Boris Pozdnyakov va Aleksey Prudnikovning Kutaisining «Torpedo» klubi bilan bog‘liq xotiralari ham ko‘tarildi:
«Pulni olasizlarmi yoki hakamga beraylikmi?»: Pozdnyakovning so‘zlariga ko‘ra, Kutaisida har bir futbolchiga 500 rubldan taklif etilib, tanlov qo‘yilgan: yo pulni o‘yinchilar olishi, yoki u hakamlarga berilib, baribir mag‘lubiyat ta’minlanishi aytilgan va ovoz berish orqali pul olingan;
Zaxiradagi darvozabonga tashlanish: Prudnikov esa Kutaisidan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin bosh murabbiy Eduard Malofeyev kiyinish xonasida zaxirada o‘tirgan darvozabonni «Sen sardorsan, nega o‘yinni sotding?» deb ayblaganini eslagan edi;
Uvarovning xulosasi: «Malofeyev juda qiziqqon inson edi, hamma narsaga qilich yalang‘ochlab tashlanardi. Ammo umuman olganda, o‘sha davrlarda har qanday ehtimolni va shubhali ishlarni mutlaqo istisno qilib bo‘lmaydi», — deya yakunladi sobiq posbon.
SSSR chempionatidagi bu ochiq iqrorlar sovet futbolining pardozlangan tarixi ortida qanday qora sxemalar va kelishilgan o‘yinlar yashiringanini ko‘rsatib beradi.
Izohlar 0
…