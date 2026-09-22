O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldi
Yaponiyaning Nagoya shahri yashil maydonlarida davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol dasturi o‘zbek muxlislari uchun chinakam bayramga aylanmoqda. Musobaqaning guruh bosqich 3-turi doirasida Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Vetnam U-23 termasiga qarshi maydonga tushib, ishonchli va so‘zsiz 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv startidanoq katta bosim va tashabbusni o‘z qo‘liga olgan «oq bo‘rilar» atigi 5-daqiqadayoq sardor Muhammadali O‘rinboyevning chaqqon va sovuqqon harakati evaziga hisobni ochdi.
Ikkinchi bo‘limda ham raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmagan vakillarimiz 67-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Nurlan Ibraimovning zargarona zarbasi orqali bahs taqdirini batamom hal etdi. Mazkur muvaffaqiyat evaziga Haydarov shogirdlari guruh bosqichidagi barcha 3 ta uchrashuvda raqiblarini tiz cho‘ktirib, maksimal 9 ochko bilan 100 foizlik natija qayd etdi hamda pley-off bosqichiga yakka peshqadam sifatida yo‘llanmani naqd qildi. Himoyadagi benuqson mustahkamlik va hujumdagi tezkorlik termamizning oltin medallar sari dadil qadam tashlayotganini ko‘rsatmoqda.
Xo‘sh, Ravshan Haydarov jamoasi pley-offdagi qiyin bahslarda ham shunday ustunlikni saqlab qola oladimi, Osiyo grandlari — Yaponiya va Janubiy Koreyaga qarshi bosh qurolimiz nima bo‘ladi va Nagoya shohsupasining eng yuqori cho‘qqisi O‘zbekistonga nasib etadimi?
«Sardorning tezkor goli, 3 tadan 3 ta g‘alaba va pley-off yo‘llanmasi»: O‘yindan 5 ta asosiy nuqta
Vetnam ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabaning eng muhim tafsilotlari:
Ilk daqiqalardagi ustunlik: Jamoa sardori Muhammadali O‘rinboyev 5-daqiqadayoq hisobni ochib, raqibning barcha taktik rejalarini chippakka chiqardi;
Joker effekti: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga qo‘shilgan Nurlan Ibraimov 67-daqiqada muhim golni urib, uchrashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi;
Mutlaq 100 foizlik ko‘rsatkich: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi guruhdagi 3 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, guruhdan 1-o‘rin bilan chiqdi;
Mudofaadagi ishonchlilik: Darvozabon Muratbayev va himoya chizig‘i vakillari vetnamlik tezkor hujumchilarga yaqinlashish uchun deyarli imkon bermadi;
Pley-off eshiklari ochiq: Endilikda Ravshan Haydarov shogirdlari qit’aning kuchli jamoalariga qarshi medallar uchun hayot-mamot bahslariga kirishadi.
Osiyo o‘yinlari: Vetnam U-23 — O‘zbekiston U-23 uchrashuvi protokoli va ko‘rsatkichlari
Bahs tafsilotlari va qayd etilgan muhim statistik ko‘rsatkichlar:
Mezonlar va parametrlar
Uchrashuv ko‘rsatkichlari va tarkib ma’lumotlari
Musobaqa va bosqich
XX yozgi Osiyo o‘yinlari, guruh bosqichi, 3-tur
Yakuniy hisob
Vetnam U-23 0:2 O‘zbekiston U-23
Urilgan gollar
Muhammadali O‘rinboyev (5'), Nurlan Ibraimov (67')
Boshlang‘ich tarkib
Muratbayev, Xamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Xushvaqtov, Saidov, O‘rinboyev (s), Jumayev, To‘lqinbekov, Abdunazarov, Karimov
Zaxiradan tushganlar va zaxira
Murkayev, Xayrullayev, Baxromov, Saidnurillayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev
Guruhdagi umumiy natija
3 o‘yin, 3 g‘alaba, 9 ochko (1-o‘rin bilan pley-offga yo‘l)
Bosh murabbiy
Ravshan Haydarov
Futbol va taktika ekspertizasi: Nega bu O‘zbekiston termasi Osiyo o‘yinlarining bosh favoritlaridan biri?
Osiyo futboli sharhlovchilari va mahalliy sport tahlilchilarining xulosalari:
Ravshan Haydarovning «oltin» tajribasi: 2018 yilgi Xitoydagi qorli Osiyo chempionatida U-23 termasi bilan tarixiy chempionlikka erishgan tajribali murabbiy xalqaro turnirlar spetsifikasini va futbolchilarni jismoniy jihatdan musobaqa finaligacha yetkazib borishni mukammal biladi;
Hujumdagi universallik: Sardor Muhammadali O‘rinboyevning yetakchilik qobiliyati va hal qiluvchi pallalarda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi jamoaga ruhiy ustunlik bag‘ishlamoqda;
Boy va teng kuchli zaxira o‘rindig‘i: Nurlan Ibraimovning zaxiradan tushib darhol gol urishi terma jamoada asosiy tarkib va zaxira o‘rtasida katta farq yo‘qligini, har bir futbolchi o‘yin taqdirini o‘zgartirishga tayyor ekanini isbotlaydi;
Pley-offdagi psixologik ustunlik: 100 foizlik natija bilan chiqish yigitlarda o‘z kuchiga bo‘lgan cheksiz ishonchni shakllantiradi; bu esa raqib qaysi grand bo‘lishidan qat’i nazar, uchrashuvni birinchi raqam ostida boshlashga imkon beradi.
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Nagoya maydonlarida Osiyo o‘yinlari oltin medallari sari olib boruvchi eng muhim bosqichga dadil kirib bordi.
Sizningcha, Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi ushbu Osiyo o‘yinlarida finalga chiqib, chempionlik kubogini Toshkentga olib kela oladimi? Tarkibdagi qaysi futbolchining o‘yini sizda eng katta taassurot qoldirmoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining Nagoyadagi ushbu ishonchli g‘alabasi haqidagi tahliliy maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…