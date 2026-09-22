O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldi

·0·Sport
O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldi

Yaponiyaning Nagoya shahri yashil maydonlarida davom etayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol dasturi o‘zbek muxlislari uchun chinakam bayramga aylanmoqda. Musobaqaning guruh bosqich 3-turi doirasida Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Vetnam U-23 termasiga qarshi maydonga tushib, ishonchli va so‘zsiz 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv startidanoq katta bosim va tashabbusni o‘z qo‘liga olgan «oq bo‘rilar» atigi 5-daqiqadayoq sardor Muhammadali O‘rinboyevning chaqqon va sovuqqon harakati evaziga hisobni ochdi.

Ikkinchi bo‘limda ham raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmagan vakillarimiz 67-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Nurlan Ibraimovning zargarona zarbasi orqali bahs taqdirini batamom hal etdi. Mazkur muvaffaqiyat evaziga Haydarov shogirdlari guruh bosqichidagi barcha 3 ta uchrashuvda raqiblarini tiz cho‘ktirib, maksimal 9 ochko bilan 100 foizlik natija qayd etdi hamda pley-off bosqichiga yakka peshqadam sifatida yo‘llanmani naqd qildi. Himoyadagi benuqson mustahkamlik va hujumdagi tezkorlik termamizning oltin medallar sari dadil qadam tashlayotganini ko‘rsatmoqda.

Xo‘sh, Ravshan Haydarov jamoasi pley-offdagi qiyin bahslarda ham shunday ustunlikni saqlab qola oladimi, Osiyo grandlari — Yaponiya va Janubiy Koreyaga qarshi bosh qurolimiz nima bo‘ladi va Nagoya shohsupasining eng yuqori cho‘qqisi O‘zbekistonga nasib etadimi?

«Sardorning tezkor goli, 3 tadan 3 ta g‘alaba va pley-off yo‘llanmasi»: O‘yindan 5 ta asosiy nuqta

Vetnam ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabaning eng muhim tafsilotlari:

  • Ilk daqiqalardagi ustunlik: Jamoa sardori Muhammadali O‘rinboyev 5-daqiqadayoq hisobni ochib, raqibning barcha taktik rejalarini chippakka chiqardi;

  • Joker effekti: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga qo‘shilgan Nurlan Ibraimov 67-daqiqada muhim golni urib, uchrashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi;

  • Mutlaq 100 foizlik ko‘rsatkich: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi guruhdagi 3 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, guruhdan 1-o‘rin bilan chiqdi;

  • Mudofaadagi ishonchlilik: Darvozabon Muratbayev va himoya chizig‘i vakillari vetnamlik tezkor hujumchilarga yaqinlashish uchun deyarli imkon bermadi;

  • Pley-off eshiklari ochiq: Endilikda Ravshan Haydarov shogirdlari qit’aning kuchli jamoalariga qarshi medallar uchun hayot-mamot bahslariga kirishadi.

Osiyo o‘yinlari: Vetnam U-23 — O‘zbekiston U-23 uchrashuvi protokoli va ko‘rsatkichlari

Bahs tafsilotlari va qayd etilgan muhim statistik ko‘rsatkichlar:

Mezonlar va parametrlar

Uchrashuv ko‘rsatkichlari va tarkib ma’lumotlari

Musobaqa va bosqich

XX yozgi Osiyo o‘yinlari, guruh bosqichi, 3-tur

Yakuniy hisob

Vetnam U-23 0:2 O‘zbekiston U-23

Urilgan gollar

Muhammadali O‘rinboyev (5'), Nurlan Ibraimov (67')

Boshlang‘ich tarkib

Muratbayev, Xamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Xushvaqtov, Saidov, O‘rinboyev (s), Jumayev, To‘lqinbekov, Abdunazarov, Karimov

Zaxiradan tushganlar va zaxira

Murkayev, Xayrullayev, Baxromov, Saidnurillayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev

Guruhdagi umumiy natija

3 o‘yin, 3 g‘alaba, 9 ochko (1-o‘rin bilan pley-offga yo‘l)

Bosh murabbiy

Ravshan Haydarov

Futbol va taktika ekspertizasi: Nega bu O‘zbekiston termasi Osiyo o‘yinlarining bosh favoritlaridan biri?

Osiyo futboli sharhlovchilari va mahalliy sport tahlilchilarining xulosalari:

  • Ravshan Haydarovning «oltin» tajribasi: 2018 yilgi Xitoydagi qorli Osiyo chempionatida U-23 termasi bilan tarixiy chempionlikka erishgan tajribali murabbiy xalqaro turnirlar spetsifikasini va futbolchilarni jismoniy jihatdan musobaqa finaligacha yetkazib borishni mukammal biladi;

  • Hujumdagi universallik: Sardor Muhammadali O‘rinboyevning yetakchilik qobiliyati va hal qiluvchi pallalarda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi jamoaga ruhiy ustunlik bag‘ishlamoqda;

  • Boy va teng kuchli zaxira o‘rindig‘i: Nurlan Ibraimovning zaxiradan tushib darhol gol urishi terma jamoada asosiy tarkib va zaxira o‘rtasida katta farq yo‘qligini, har bir futbolchi o‘yin taqdirini o‘zgartirishga tayyor ekanini isbotlaydi;

  • Pley-offdagi psixologik ustunlik: 100 foizlik natija bilan chiqish yigitlarda o‘z kuchiga bo‘lgan cheksiz ishonchni shakllantiradi; bu esa raqib qaysi grand bo‘lishidan qat’i nazar, uchrashuvni birinchi raqam ostida boshlashga imkon beradi.

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Nagoya maydonlarida Osiyo o‘yinlari oltin medallari sari olib boruvchi eng muhim bosqichga dadil kirib bordi.

Sizningcha, Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 terma jamoasi ushbu Osiyo o‘yinlarida finalga chiqib, chempionlik kubogini Toshkentga olib kela oladimi? Tarkibdagi qaysi futbolchining o‘yini sizda eng katta taassurot qoldirmoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining Nagoyadagi ushbu ishonchli g‘alabasi haqidagi tahliliy maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Bugun, 12:41San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)Bugun, 10:33Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiBugun, 08:25«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladiBugun, 06:4016 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi