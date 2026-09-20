O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqa
O‘zbekiston Mudofaa vazirligi harbiylaridan tashkil topgan merganlar terma jamoasi Janubiy Koreyada o‘tkazilgan III Xalqaro merganlar musobaqasida yana bir bor birinchi o‘rinni egalladi. E’tiborlisi, o‘zbekistonliklar bu natijani ketma-ket ikkinchi yil qayd etdi va musobaqadagi umumiy ishtirok natijasini yanada yaxshiladi.
Joriy yilning 3–10 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaning Kyonggi provinsiyasidagi Gvangju shahrida o‘tkazilgan nufuzli musobaqada 8 davlatdan 28 ta jamoa ishtirok etdi. O‘zbekiston vakillari yakuniy natijaga ko‘ra 678,4 ball to‘plab, xorijiy davlatlarning 13 ta jamoasi orasida birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi.
28 ta jamoa qatnashgan musobaqada O‘zbekiston birinchi bo‘ldi
Musobaqa Koreya armiyasi Maxsus operatsiyalar kuchlari qo‘mondonligi tomonidan tashkil etildi. Unda mezbon Janubiy Koreyadan tashqari O‘zbekiston, Vetnam, Birlashgan Arab Amirliklari, Mo‘g‘uliston, Turkiya, Kambodja va Qozog‘iston jamoalari ishtirok etdi.
Jami 28 ta jamoadan 15 tasi Janubiy Koreyaga, 3 tasi O‘zbekistonga, 3 tasi Vetnamga, 2 tasi BAAga va 2 tasi Mo‘g‘ulistonga tegishli bo‘lgan. Turkiya, Kambodja va Qozog‘istondan esa bittadan jamoa qatnashgan.
Yakuniy natijalar quyidagicha ko‘rinish olgan:
O‘rin
Davlat
Natija
1-o‘rin
O‘zbekiston
678,4 ball
2-o‘rin
Vetnam
666,6 ball
3-o‘rin
Turkiya
471,1 ball
Shu tariqa O‘zbekiston jamoasi ikkinchi o‘rinni egallagan Vetnam vakillaridan 11,8 ball yuqori natija qayd etgan.
Bu g‘alabaning eng muhim jihati — ketma-ketlik
O‘zbekiston harbiylarining Janubiy Koreyadagi ushbu musobaqadagi natijasi bir martalik muvaffaqiyat bilan cheklanmaydi.
Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston jamoasi musobaqada 2024 yilda ikkinchi o‘rinni egallagan. 2025 yilda esa birinchi o‘rinni qo‘lga kiritgan. 2026 yilgi natija bilan jamoa chempionlikni yana bir bor tasdiqladi.
Bu dinamikani shartli ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:
2024 yil — 2-o‘rin → 2025 yil — 1-o‘rin → 2026 yil — 1-o‘rin.
Shuning uchun Janubiy Koreyadagi navbatdagi g‘alaba O‘zbekiston harbiylarining ushbu xalqaro maydondagi natijalari izchil yaxshilanib borayotganini ko‘rsatuvchi raqamli fakt sifatida e’tiborga molik.
Musobaqa oddiy sport bellashuvi bo‘lmagan
Tashkilotchilar musobaqani 20 ta maxsus shartdan iborat dastur asosida o‘tkazgan. Mashg‘ulotlar turli muhit va vaqt sharoitlarini qamrab olgan.
Rasmiy ma’lumotda qayd etilishicha, joriy yilgi shartlarning birortasi o‘tgan yilgi mashqlarning aynan takrori bo‘lmagan. Shuningdek, har bir shartning mazmuni ishtirokchilarga uni bajarish boshlanishidan oldin ma’lum qilingan.
Musobaqaning yana bir o‘ziga xos jihati — nishonlarning sezilarli qismi harakatlanuvchi va havodagi obyektlardan iborat bo‘lgani. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, ular umumiy nishonlarning 40 foizini tashkil etgan.
Bu esa ishtirokchilardan nafaqat aniqlik, balki yuqori darajadagi diqqat, chidamlilik va turli sharoitlarga moslasha olish qobiliyatini ham talab qilgan.
Natija raqamlarda nimani ko‘rsatadi?
O‘zbekiston jamoasining 678,4 ballik natijasi Vetnam jamoasining 666,6 ballik ko‘rsatkichidan yuqori bo‘ldi.
Eng qiziq jihatlardan biri — uchinchi o‘rindagi Turkiya jamoasi 471,1 ball to‘plagan. Ya’ni birinchi va ikkinchi o‘rinlar uchun kurash ancha yaqin kechgan bo‘lsa, O‘zbekiston va Vetnam natijasi uchinchi o‘rindan sezilarli yuqori bo‘lgan.
Shu bilan birga, musobaqada Janubiy Koreyaning 15 ta jamoasi ishtirok etgani uning raqobat darajasi va ko‘lamini yanada oshiradi. O‘zbekiston jamoasi esa xorijiy davlatlar vakillari orasida birinchi natijani qayd etgan.
O‘zbekiston harbiylarining xalqaro musobaqalardagi ishtiroki davom etmoqda
So‘nggi yillarda O‘zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari turli xalqaro harbiy-sport musobaqalarida ishtirok etib kelmoqda.
Janubiy Koreyadagi musobaqa esa professional tayyorgarlik, jamoaviy hamkorlik, yuqori diqqat va bosim ostida vazifani bajarish kabi ko‘nikmalarni kompleks ravishda sinovdan o‘tkazishi bilan ajralib turadi.
2026 yilgi natija shu jihatdan ham muhim: O‘zbekiston vakillari 2024 yildagi ikkinchi o‘rindan keyin 2025 va 2026 yillarda chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Qisqa xulosa
Janubiy Koreyadagi III Xalqaro merganlar musobaqasi O‘zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi uchun navbatdagi yirik xalqaro sinov bo‘ldi.
28 ta jamoa ishtirok etgan musobaqada — 678,4 ball bilan birinchi o‘rin.
2024 yilda — ikkinchi o‘rin.
2025 yilda — chempionlik.
2026 yilda — yana chempionlik.
O‘zbekiston harbiylarining Janubiy Koreyadagi natijasi shu tariqa ketma-ket ikki yillik chempionlik bilan to‘ldirildi. Bu esa mamlakat vakillarining xalqaro harbiy-sport musobaqalaridagi natijalarini yana bir bor keng jamoatchilik e’tiboriga olib chiqdi.
Izohlar 0
…