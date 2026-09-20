O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqa

·3·Sport
O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqa

O‘zbekiston Mudofaa vazirligi harbiylaridan tashkil topgan merganlar terma jamoasi Janubiy Koreyada o‘tkazilgan III Xalqaro merganlar musobaqasida yana bir bor birinchi o‘rinni egalladi. E’tiborlisi, o‘zbekistonliklar bu natijani ketma-ket ikkinchi yil qayd etdi va musobaqadagi umumiy ishtirok natijasini yanada yaxshiladi.

Joriy yilning 3–10 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaning Kyonggi provinsiyasidagi Gvangju shahrida o‘tkazilgan nufuzli musobaqada 8 davlatdan 28 ta jamoa ishtirok etdi. O‘zbekiston vakillari yakuniy natijaga ko‘ra 678,4 ball to‘plab, xorijiy davlatlarning 13 ta jamoasi orasida birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi.

28 ta jamoa qatnashgan musobaqada O‘zbekiston birinchi bo‘ldi

Musobaqa Koreya armiyasi Maxsus operatsiyalar kuchlari qo‘mondonligi tomonidan tashkil etildi. Unda mezbon Janubiy Koreyadan tashqari O‘zbekiston, Vetnam, Birlashgan Arab Amirliklari, Mo‘g‘uliston, Turkiya, Kambodja va Qozog‘iston jamoalari ishtirok etdi.

Jami 28 ta jamoadan 15 tasi Janubiy Koreyaga, 3 tasi O‘zbekistonga, 3 tasi Vetnamga, 2 tasi BAAga va 2 tasi Mo‘g‘ulistonga tegishli bo‘lgan. Turkiya, Kambodja va Qozog‘istondan esa bittadan jamoa qatnashgan.

Yakuniy natijalar quyidagicha ko‘rinish olgan:

O‘rin

Davlat

Natija

1-o‘rin

O‘zbekiston

678,4 ball

2-o‘rin

Vetnam

666,6 ball

3-o‘rin

Turkiya

471,1 ball

Shu tariqa O‘zbekiston jamoasi ikkinchi o‘rinni egallagan Vetnam vakillaridan 11,8 ball yuqori natija qayd etgan.

Bu g‘alabaning eng muhim jihati — ketma-ketlik

O‘zbekiston harbiylarining Janubiy Koreyadagi ushbu musobaqadagi natijasi bir martalik muvaffaqiyat bilan cheklanmaydi.

Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston jamoasi musobaqada 2024 yilda ikkinchi o‘rinni egallagan. 2025 yilda esa birinchi o‘rinni qo‘lga kiritgan. 2026 yilgi natija bilan jamoa chempionlikni yana bir bor tasdiqladi.

Bu dinamikani shartli ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:

2024 yil — 2-o‘rin → 2025 yil — 1-o‘rin → 2026 yil — 1-o‘rin.

Shuning uchun Janubiy Koreyadagi navbatdagi g‘alaba O‘zbekiston harbiylarining ushbu xalqaro maydondagi natijalari izchil yaxshilanib borayotganini ko‘rsatuvchi raqamli fakt sifatida e’tiborga molik.

Musobaqa oddiy sport bellashuvi bo‘lmagan

Tashkilotchilar musobaqani 20 ta maxsus shartdan iborat dastur asosida o‘tkazgan. Mashg‘ulotlar turli muhit va vaqt sharoitlarini qamrab olgan.

Rasmiy ma’lumotda qayd etilishicha, joriy yilgi shartlarning birortasi o‘tgan yilgi mashqlarning aynan takrori bo‘lmagan. Shuningdek, har bir shartning mazmuni ishtirokchilarga uni bajarish boshlanishidan oldin ma’lum qilingan.

Musobaqaning yana bir o‘ziga xos jihati — nishonlarning sezilarli qismi harakatlanuvchi va havodagi obyektlardan iborat bo‘lgani. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, ular umumiy nishonlarning 40 foizini tashkil etgan.

Bu esa ishtirokchilardan nafaqat aniqlik, balki yuqori darajadagi diqqat, chidamlilik va turli sharoitlarga moslasha olish qobiliyatini ham talab qilgan.

Natija raqamlarda nimani ko‘rsatadi?

O‘zbekiston jamoasining 678,4 ballik natijasi Vetnam jamoasining 666,6 ballik ko‘rsatkichidan yuqori bo‘ldi.

Eng qiziq jihatlardan biri — uchinchi o‘rindagi Turkiya jamoasi 471,1 ball to‘plagan. Ya’ni birinchi va ikkinchi o‘rinlar uchun kurash ancha yaqin kechgan bo‘lsa, O‘zbekiston va Vetnam natijasi uchinchi o‘rindan sezilarli yuqori bo‘lgan.

Shu bilan birga, musobaqada Janubiy Koreyaning 15 ta jamoasi ishtirok etgani uning raqobat darajasi va ko‘lamini yanada oshiradi. O‘zbekiston jamoasi esa xorijiy davlatlar vakillari orasida birinchi natijani qayd etgan.

O‘zbekiston harbiylarining xalqaro musobaqalardagi ishtiroki davom etmoqda

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari turli xalqaro harbiy-sport musobaqalarida ishtirok etib kelmoqda.

Janubiy Koreyadagi musobaqa esa professional tayyorgarlik, jamoaviy hamkorlik, yuqori diqqat va bosim ostida vazifani bajarish kabi ko‘nikmalarni kompleks ravishda sinovdan o‘tkazishi bilan ajralib turadi.

2026 yilgi natija shu jihatdan ham muhim: O‘zbekiston vakillari 2024 yildagi ikkinchi o‘rindan keyin 2025 va 2026 yillarda chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Qisqa xulosa

Janubiy Koreyadagi III Xalqaro merganlar musobaqasi O‘zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi uchun navbatdagi yirik xalqaro sinov bo‘ldi.

28 ta jamoa ishtirok etgan musobaqada — 678,4 ball bilan birinchi o‘rin.

2024 yilda — ikkinchi o‘rin.
2025 yilda — chempionlik.
2026 yilda — yana chempionlik.

O‘zbekiston harbiylarining Janubiy Koreyadagi natijasi shu tariqa ketma-ket ikki yillik chempionlik bilan to‘ldirildi. Bu esa mamlakat vakillarining xalqaro harbiy-sport musobaqalaridagi natijalarini yana bir bor keng jamoatchilik e’tiboriga olib chiqdi.

III Xalqaro merganlar musobaqasiO‘zbekiston Mudofaa vazirligiJanubiy KoreyaVetnam
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!Bugun, 16:07«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildiBugun, 16:02Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Bugun, 15:57Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiBugun, 15:34Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiBugun, 14:11Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng