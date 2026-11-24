Rossiya boks federatsiyasi World Boxing‘da ovoz berish huquqini oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya boks federatsiyasi World Boxing xalqaro tashkilotining to‘la huquqli a’zosi maqomini oldi.
- 20 noyabr kuni Panamada bo‘lib o‘tgan kongressda qabul qilingan ushbu qaror Rossiya tomoniga tashkilot faoliyatida, jumladan, ovoz berish jarayonlarida teng huquqli ishtirok etish imkonini beradi.
- Federatsiya bosh kotibi o‘rinbosari Andrey Istomin mazkur natijani xalqaro sport boshqaruvidagi ta’sirni oshirish yo‘lida muhim qadam deb baholadi.
Rossiya boks federatsiyasi World Boxing xalqaro tashkilotining to‘la huquqli a’zosi maqomini oldi. 20 noyabr kuni Panamada bo‘lib o‘tgan kongressda ma’qullangan ushbu qaror Rossiya tomoniga xalqaro tashkilot faoliyatida boshqa milliy federatsiyalar bilan teng huquqda ishtirok etish imkonini beradi.
Bu, avvalo, Rossiya boks federatsiyasi uchun xalqaro sport boshqaruvidagi ta’sirini oshirish yo‘lida muhim qadam hisoblanadi. Endi federatsiya World Boxing kongresslarida kun tartibiga kiritilgan masalalar bo‘yicha ovoz berishi mumkin.
Rossiya federatsiyasining a’zoligi ko‘pchilik ovozi bilan ma’qullandi
Rossiya federatsiyasi bosh kotibi o‘rinbosari Andrey Istomin tashkilot matbuot xizmati e’lon qilgan videoda Panamadagi kongress natijalari haqida ma’lumot berdi.
«Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibining topshirig‘iga binoan kongressda ishtirok etdik. Ikki kun davomida ko‘plab masalalar ko‘rib chiqildi. Biz uchun eng muhim natija — ko‘pchilik mamlakatlar ovozi bilan Rossiya boks federatsiyasining World Boxing‘ga to‘la huquqli a’zo bo‘lib kirgani», — dedi Istomin.
Uning ta’kidlashicha, aynan to‘la huquqli a’zolik federatsiya uchun eng muhim natija bo‘lgan.
To‘la huquqli a’zolik qanday imkoniyat beradi?
World Boxing nizomiga ko‘ra, to‘la huquqli a’zo maqomiga ega milliy federatsiyalar tashkilot kongresslarida ovoz berish huquqidan foydalanadi. Bu ularga xalqaro boksning kelajagi, tashkilot boshqaruvi va musobaqalarga oid qarorlarni qabul qilish jarayonida ishtirok etish imkonini yaratadi.
World Boxing‘ning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, tashkilotda to‘la huquqli, tasdiqlangan va hamkorlik maqomidagi a’zolik toifalari mavjud. To‘la huquqli a’zolar kongressda ovoz bera oladi. Tashkilotda «Bir mamlakat — bir ovoz» tamoyili amal qiladi.
Rossiya federatsiyasining yangi maqomi uning xalqaro tashkilotdagi huquqlarini kengaytirdi. Biroq a’zolikning o‘zi muayyan sportchilarning barcha musobaqalarda avtomatik ravishda ishtirok etishini anglatmaydi — bunday masalalar musobaqa qoidalari va tegishli qarorlar asosida belgilanadi.
O‘zbekiston boks federatsiyasi ham to‘la huquqli a’zo
World Boxing‘ning milliy federatsiyalar ro‘yxatida O‘zbekiston boks federatsiyasi ham to‘la huquqli a’zo sifatida ko‘rsatilgan. Demak, O‘zbekiston ham tashkilot kongresslarida ovoz berish huquqiga ega federatsiyalar qatoriga kiradi.
Panamadagi kongressdan keyin Rossiya federatsiyasining ham ushbu maqomni olishi World Boxing doirasidagi xalqaro vakillik tarkibi kengayganini anglatadi.
Endilikda Rossiya federatsiyasi ham tashkilotning muhim qarorlari muhokamasida ishtirok etib, ular bo‘yicha o‘z pozitsiyasini ovoz berish orqali ifodalash imkoniga ega bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…