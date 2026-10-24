Kalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Kalyari — Bolonya uchrashuvi 24 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 14. Deyola A., 70. Maldini D., 79. Massolin Y., 31. Mendi P., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A., 6. Uinks X.
Kalyari zaxiradagilari: 24. Aurelio G., 20. Chervo R., 39. Fadera A., 10. Fazzini Dj., 21. Galyardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 23. Radunovich B., 12. Sherri A., 35. Sugamele A., 28. Sugavara Y., 32. Sulev I.
Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.
Bolonya boshlang‘ich tarkibi: 1. Skorupski L., 10. Bernardeski F., 28. Kambiagi N., 16. Kazale N., 36. Darmian M., 19. Fergyuson L., 33. Miranda J., 21. Odgor J., 4. Pobega T., 3. Teate A., 20. Zortea N.
Bolonya zaxiradagilari: 23. Alxassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbik A., 17. El-Azzuzi O., 22. Enem J., 5. Fauske Xellann E., 72. Xapponen U., 14. Xeggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Bolonya bosh murabbiyi: Palladino R.
Izohlar 0
…