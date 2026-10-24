Kalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matn

·25·Sport
Kalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi KalyariBolonya uchrashuvi 24 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 14. Deyola A., 70. Maldini D., 79. Massolin Y., 31. Mendi P., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A., 6. Uinks X.

Kalyari zaxiradagilari: 24. Aurelio G., 20. Chervo R., 39. Fadera A., 10. Fazzini Dj., 21. Galyardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Liteta J., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 23. Radunovich B., 12. Sherri A., 35. Sugamele A., 28. Sugavara Y., 32. Sulev I.

Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.

Bolonya boshlang‘ich tarkibi: 1. Skorupski L., 10. Bernardeski F., 28. Kambiagi N., 16. Kazale N., 36. Darmian M., 19. Fergyuson L., 33. Miranda J., 21. Odgor J., 4. Pobega T., 3. Teate A., 20. Zortea N.

Bolonya zaxiradagilari: 23. Alxassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbik A., 17. El-Azzuzi O., 22. Enem J., 5. Fauske Xellann E., 72. Xapponen U., 14. Xeggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Bolonya bosh murabbiyi: Palladino R.

Jonli reportaj JONLI
4
Kalyari ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni bexato uzatishmoqda, ammo yakunda himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
18:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Bolonya o‘yinni markazdan boshlab beradi.
18:00
Bugungi o‘yinni Kevin Bonachina boshqarib boradi.
18:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
18:00
Bugungi bahsning matnli onlayn translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Barchangizga maroqli hordiq tilaymiz.
KalyariBolonyaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matnBolonya — Inter: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:06Monsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matnMonsa — Kalyari: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 20:32«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi16 sentabr 06:29«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi18 oktabr 00:08Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?15 avgust 17:37Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiMuhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdi1 sentabr 06:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi