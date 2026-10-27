AS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi AS Roma — Kalyari uchrashuvi 28 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 9. Kastro S., 4. Kristante B. (kapitan), 15. De Ron M., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 23. Manchini Dj., 20. Molina N., 5. Ndika E., 61. Pizilli N., 18. Sule M.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 14. Deyola A., 39. Fadera A., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A., 28. Sugavara Y.
Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.
Izohlar 0
…