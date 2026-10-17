Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matn

·33·Sport
Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi BolonyaInter uchrashuvi 17 oktyabr, 21:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Bolonya boshlang‘ich tarkibi: 1. Skorupski L., 10. Bernardeski F., 28. Kambiagi N., 16. Kazale N., 36. Darmian M., 19. Fergyuson L., 33. Miranda J., 91. Pikkoli R., 4. Pobega T., 3. Teate A., 20. Zortea N.

Bolonya zaxiradagilari: 23. Alxassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbik A., 17. El-Azzuzi O., 22. Enem J., 5. Fauske Xellann E., 72. Xapponen U., 14. Xeggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgor J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Bolonya bosh murabbiyi: Palladino R.

Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 25. Akandji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bissek Y., 32. Dimarko F., 94. Espozito F., 11. Luis Enrike, 8. Suchich P., 9. Tyuram M., 7. Zelinski P.

Inter zaxiradagilari: 14. Bonni A., 46. Bovio L., 20. Chalxanoglu X., 30. Karlos Augusto, 12. Di Djennaro R., 17. Diuf A., 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 49. Provedel I., 99. Spens D., 5. Stankovich A.

Inter bosh murabbiyi: Kivu K.

Jonli reportaj JONLI
4
Inter futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
2
Markus Tyuram (Inter) raqibi to‘pga ega chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ochiqchasiga ushlab qoldi va hakam darhol o‘yinni to‘xtatdi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
21:02
O‘yinni Bolonya boshlab beradi.
21:01
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Daniele Doveri.
21:01
Ikkala jamoaning boshlang'ich tarkiblari allaqachon e'lon qilindi va siz ularni ushbu o'yin tafsilotlarida ko'rishingiz mumkin.
21:00
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning matnli translyatsiyamizga! Boshlang'ich tarkiblar tez orada e'lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o'yin zavqidan bahramand bo'lishga tayyor turing.
BolonyaInterItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi16 sentabr 06:29Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?15 avgust 17:37Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi6 iyun 21:44Roma safarda Bolonyani 2:0 hisobida mag'lub etdiRoma safarda Bolonyani 2:0 hisobida mag'lub etdi25 aprel 23:35Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiMuhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdi1 sentabr 06:05Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...