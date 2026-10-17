Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Bolonya — Inter uchrashuvi 17 oktyabr, 21:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bolonya boshlang‘ich tarkibi: 1. Skorupski L., 10. Bernardeski F., 28. Kambiagi N., 16. Kazale N., 36. Darmian M., 19. Fergyuson L., 33. Miranda J., 91. Pikkoli R., 4. Pobega T., 3. Teate A., 20. Zortea N.
Bolonya zaxiradagilari: 23. Alxassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbik A., 17. El-Azzuzi O., 22. Enem J., 5. Fauske Xellann E., 72. Xapponen U., 14. Xeggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgor J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Bolonya bosh murabbiyi: Palladino R.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 25. Akandji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bissek Y., 32. Dimarko F., 94. Espozito F., 11. Luis Enrike, 8. Suchich P., 9. Tyuram M., 7. Zelinski P.
Inter zaxiradagilari: 14. Bonni A., 46. Bovio L., 20. Chalxanoglu X., 30. Karlos Augusto, 12. Di Djennaro R., 17. Diuf A., 22. Mxitaryan X., 48. Moskoni M., 49. Provedel I., 99. Spens D., 5. Stankovich A.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Izohlar 0
…