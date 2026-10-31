Bolonya — Monsa: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Bolonya — Monsa uchrashuvi 31 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bolonya boshlang‘ich tarkibi: 1. Skorupski L., 10. Bernardeski F., 28. Kambiagi N., 16. Kazale N., 19. Fergyuson L., 33. Miranda J., 21. Odgor J., 4. Pobega T., 3. Teate A., 41. Vitik M., 20. Zortea N.
Bolonya bosh murabbiyi: Palladino R.
Monsa boshlang‘ich tarkibi: 1. Tornkvist N., 19. Birindelli S., 21. Kolombo L., 2. Goglichidze S., 60. Kuadio E., 3. Lukkezi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 9. Varela G., 22. Zeballos E.
Monsa bosh murabbiyi: Yurich I.
Izohlar 0
…