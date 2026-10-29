“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 9-turida «Milan» o‘z maydonida «Bolonya»ga 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Shu kuni «Inter» safarda «Venetsiya» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, 25 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni mustahkamladi.
- «Milan» safida Sisse dubl qayd etgan bo‘lsa, «Bolonya» futbolchisi Mbangula het-trik muallifiga aylandi.
- «Inter»ning g‘alabasini esa raqib futbolchilari Moreno va Halhal tomonidan kiritilgan ikkita avtogol ta’minladi.
Italiya A Seriyasining 9-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar milanlik muxlislar uchun keskin farq qiluvchi kayfiyatda yakunlandi. «San-Siro» stadionida «Bolonya»ni qabul qilgan «Milan» o‘z maydonida yirik 2:4 hisobida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi va muhim ochkolarni boy berdi.
Shu bilan birga, musobaqa jadvalining yaqqol yetakchisi bo‘lib turgan «Inter» safarda autsayder «Venetsiya»ga qarshi bahs olib borib, 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi va 25 ochko bilan cho‘qqidagi mavqeyini yanada mustahkamlab oldi.
«San-Siro»dagi drama: Sissening dubli va Mbangulaning benefisi
«Milan» va «Bolonya» o‘rtasidagi to‘qnashuv haqiqiy gollar shousiga aylandi:
Sissening tezkor goli: Uchrashuv mezbonlar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi — 1-daqiqadayoq Sisse hisobni ochib, «rossoneri»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Mbangulaning javobi va birinchi bo‘lim: 8-daqiqada «Bolonya» safida Mbangula muvozanatni tikladi (1:1). 27-daqiqada esa Sisse o‘z hisobiga dublni yozib qo‘yib, «Milan»ni yana oldinga olib chiqqan edi (2:1);
Ikkinchi bo‘limdagi falokat: Ikkinchi bo‘limda «Bolonya» to‘liq nazoratni qo‘lga oldi. 60-daqiqada Bartezagi o‘z darvozasiga avtogol urib qo‘ygan bo‘lsa, 62 va 86-daqiqalarda Mbangula yana ikki bor darvozani ishg‘ol qilib, o‘z het-trigini rasmiylashtirdi va jamoasiga 4:2 hisobidagi shov-shuvli g‘alabani taqdim etdi.
«Venetsiya»dagi g‘alati g‘alaba: «Inter»ga ikki avtogol asqatdi
Musobaqa peshqadami «Inter» safar uchrashuvida ancha qiyinchilikka duch keldi, biroq so‘nggi daqiqalarda raqib xatolari evaziga kerakli natijaga erishdi:
Og‘ir 75 daqiqa: Mudofaaga zo‘r bergan «Venetsiya» uzoq vaqt davomida «Inter»ning hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib turdi;
Ketma-ket avtogollar: Bahsning 79-daqiqasida Moreno o‘z darvozasiga to‘p kiritib qo‘yib hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi uch daqiqa o‘tib — 82-daqiqada Halhal ham o‘z darvozasini ishg‘ol etib qo‘ydi (0:2);
Yakka peshqadamlik: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga Simone Indzagi jamoasi ochkolari sonini 25 taga yetkazib, chempionat jadvalida eng yaqin ta’qibchilaridan katta farq bilan ilgarilab ketdi.
Rasmiy protokol ma’lumotlari
Italiya A Seriyasi. 9-tur
«Milan» — «Bolonya» 2:4
Gollar: Sisse (1, 27) — Mbangula (8, 62, 86), Bartezagi (60 avtogol);
«Milan» tarkibi: Menyan, Tomori (Modrich, 46), De Vinter, Pavlovich, Estupinan (Diavara, 58), Musa, Yashari, Hatchinson (Pulishich, 58), Sisse, Bartezagi (Kamarda, 63), Ramush;
«Bolonya» tarkibi: Skorupski, Darmian (Vitik, 58), Kazale (Xellann, 79), Teate (Torbern, 70), Zortey, Pobega, Fergyuson, Alhassan, Bernardeski (Kambyagi, 59), Odgor, Mbangula.
«Venetsiya» — «Inter» 0:2
Gollar: Moreno (79 avtogol), Halhal (82 avtogol);
«Venetsiya» tarkibi: Stankovich, Halhal, Juan Jezus, Moreno, Matssokki (Xaps, 76), Peres, Som, Helgason (Bashich, 68), Eno, Lauberbax (Leboa, 68), Adams;
«Inter» tarkibi: Provedel, Bissek (Akanji, 46), Bastoni, Karlos Augusto, Diuf, Suchich (Barella, 46), Stankovich (Chalxono‘g‘li, 46), Zelinski, Dimarko, Tyuram (Spens, 86), Bonni (Espozito, 65).
Milanning ikki giganti uchun tur turlicha kechdi: «Inter» chempionlik poydevorini yanada mustahkamlagan bo‘lsa, «Milan» mudofaadagi jiddiy inqiroz sabab muhim pog‘onalardan pastga tushish xavfi ostida qoldi.
Izohlar 0
…