“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi

·48·Sport
“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 9-turida «Milan» o‘z maydonida «Bolonya»ga 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Shu kuni «Inter» safarda «Venetsiya» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, 25 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni mustahkamladi.
  • «Milan» safida Sisse dubl qayd etgan bo‘lsa, «Bolonya» futbolchisi Mbangula het-trik muallifiga aylandi.
  • «Inter»ning g‘alabasini esa raqib futbolchilari Moreno va Halhal tomonidan kiritilgan ikkita avtogol ta’minladi.

Italiya A Seriyasining 9-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar milanlik muxlislar uchun keskin farq qiluvchi kayfiyatda yakunlandi. «San-Siro» stadionida «Bolonya»ni qabul qilgan «Milan» o‘z maydonida yirik 2:4 hisobida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi va muhim ochkolarni boy berdi.

Shu bilan birga, musobaqa jadvalining yaqqol yetakchisi bo‘lib turgan «Inter» safarda autsayder «Venetsiya»ga qarshi bahs olib borib, 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi va 25 ochko bilan cho‘qqidagi mavqeyini yanada mustahkamlab oldi.

«San-Siro»dagi drama: Sissening dubli va Mbangulaning benefisi

«Milan» va «Bolonya» o‘rtasidagi to‘qnashuv haqiqiy gollar shousiga aylandi:

  • Sissening tezkor goli: Uchrashuv mezbonlar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi — 1-daqiqadayoq Sisse hisobni ochib, «rossoneri»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Mbangulaning javobi va birinchi bo‘lim: 8-daqiqada «Bolonya» safida Mbangula muvozanatni tikladi (1:1). 27-daqiqada esa Sisse o‘z hisobiga dublni yozib qo‘yib, «Milan»ni yana oldinga olib chiqqan edi (2:1);

  • Ikkinchi bo‘limdagi falokat: Ikkinchi bo‘limda «Bolonya» to‘liq nazoratni qo‘lga oldi. 60-daqiqada Bartezagi o‘z darvozasiga avtogol urib qo‘ygan bo‘lsa, 62 va 86-daqiqalarda Mbangula yana ikki bor darvozani ishg‘ol qilib, o‘z het-trigini rasmiylashtirdi va jamoasiga 4:2 hisobidagi shov-shuvli g‘alabani taqdim etdi.

«Venetsiya»dagi g‘alati g‘alaba: «Inter»ga ikki avtogol asqatdi

Musobaqa peshqadami «Inter» safar uchrashuvida ancha qiyinchilikka duch keldi, biroq so‘nggi daqiqalarda raqib xatolari evaziga kerakli natijaga erishdi:

  • Og‘ir 75 daqiqa: Mudofaaga zo‘r bergan «Venetsiya» uzoq vaqt davomida «Inter»ning hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib turdi;

  • Ketma-ket avtogollar: Bahsning 79-daqiqasida Moreno o‘z darvozasiga to‘p kiritib qo‘yib hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi uch daqiqa o‘tib — 82-daqiqada Halhal ham o‘z darvozasini ishg‘ol etib qo‘ydi (0:2);

  • Yakka peshqadamlik: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga Simone Indzagi jamoasi ochkolari sonini 25 taga yetkazib, chempionat jadvalida eng yaqin ta’qibchilaridan katta farq bilan ilgarilab ketdi.

Rasmiy protokol ma’lumotlari

Italiya A Seriyasi. 9-tur

«Milan» — «Bolonya» 2:4

  • Gollar: Sisse (1, 27) — Mbangula (8, 62, 86), Bartezagi (60 avtogol);

  • «Milan» tarkibi: Menyan, Tomori (Modrich, 46), De Vinter, Pavlovich, Estupinan (Diavara, 58), Musa, Yashari, Hatchinson (Pulishich, 58), Sisse, Bartezagi (Kamarda, 63), Ramush;

  • «Bolonya» tarkibi: Skorupski, Darmian (Vitik, 58), Kazale (Xellann, 79), Teate (Torbern, 70), Zortey, Pobega, Fergyuson, Alhassan, Bernardeski (Kambyagi, 59), Odgor, Mbangula.

«Venetsiya» — «Inter» 0:2

  • Gollar: Moreno (79 avtogol), Halhal (82 avtogol);

  • «Venetsiya» tarkibi: Stankovich, Halhal, Juan Jezus, Moreno, Matssokki (Xaps, 76), Peres, Som, Helgason (Bashich, 68), Eno, Lauberbax (Leboa, 68), Adams;

  • «Inter» tarkibi: Provedel, Bissek (Akanji, 46), Bastoni, Karlos Augusto, Diuf, Suchich (Barella, 46), Stankovich (Chalxono‘g‘li, 46), Zelinski, Dimarko, Tyuram (Spens, 86), Bonni (Espozito, 65).

Milanning ikki giganti uchun tur turlicha kechdi: «Inter» chempionlik poydevorini yanada mustahkamlagan bo‘lsa, «Milan» mudofaadagi jiddiy inqiroz sabab muhim pog‘onalardan pastga tushish xavfi ostida qoldi.

Italiya A SeriyasiMilanInterBolonya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan — Bolonya: tarkiblar va jonli matnMilan — Bolonya: tarkiblar va jonli matnKecha 21:34Bolonya — Inter: tarkiblar va jonli matnBolonya — Inter: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:06Kalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matnKalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:02«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi«Inter» safarda «Bolonya»ni 3:1 hisobida taslim etdi18 oktabr 00:08Venetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Inter: tarkiblar va jonli matnKecha 21:39“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi26 oktabr 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi