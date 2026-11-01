Latsio — Kalyari: tarkiblar va jonli matn

·30·Sport
Latsio — Kalyari: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi Latsio — Kalyari uchrashuvi 1 noyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Latsio boshlang‘ich tarkibi: 35. Mandas K., 21. Belayan R., 15. Floriani R., 16. Frattezi D., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 25. Provstgaard O., 37. Shutalo Y., 17. Tavaresh N., 24. Teylor K., 10. Zakkani M.

Latsio bosh murabbiyi: Gattuzo G.

Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 14. Deyola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini Dj., 70. Maldini D., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A.

Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.

Jonli reportaj1-1 JONLI
45+2
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45
O‘yinning asosiy vaqtiga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
38
Yakopo Fatssini (Kalyari) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
361-1
Ajoyib zarba! Gustav Isaksen (Latsio) Tijjani Noslinning aniq uzatmasidan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni darvozaning yuqori o‘ng burchagiga miltillatib yo‘lladi. Fantastik gol. Hisob endi 1:1.
32🔁
Aliu Fadera jarohati sababli maydonni tark etdi. Fabio Pisakane Rafael Koflerni (Kalyari) maydonga tushirdi.
30
Latsio - Kalyari. Hisob: 0-1. Aliu Fadera (Kalyari) jarohat olganidan so‘ng tibbiy yordam so‘ramoqda.
29
Aliu Fadera (Kalyari) qoidani buzdi va Andrea Kolombo darhol jarima zarbasi belgiladi.
200-1
Ajoyib jamoaviy gol! Mbala Nzola (Kalyari) Aliu Faderaning uzatmasidan so‘ng jarima maydonchasida bo‘sh qoldi va darvozaning pastki o‘ng burchagini aniq nishonga oldi. 0:1.
20
Mattia Dzakkani (Latsio) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozaning markaziy qismiga zarba yo‘lladi. Darvozabondan qanday ajoyib seyv!
16
Davide Frattezi (Latsio) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza markazi tomon pastdan kuchli zarba yo‘lladi, ammo Elia Kaprile seyv amalga oshirdi.
13
Hozirgi vaqtda ikkala jamoaning to‘pga egalik qilish statistikasi – 78:22.
4
Gustav Isaksen (Latsio) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
2
Boy berilgan imkoniyat. Aliu Fadera (Kalyari) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga ega chiqdi va uni o‘ng ustun yonidan o‘tkazib yubordi.
1
Yakopo Fatssini (Kalyari) belgilangan standart vaziyatdan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilar uni chetga chiqarib yuborishdi.
1
Qo‘pol o‘yin! Oliver Provstgaard (Latsio) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Andrea Kolombo hushtagini chaldi. Jarima zarbasi. Kalyari katta ehtimol bilan bu vaziyatda to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urinib ko‘radi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
19:01
O‘yinchilar maydonda va Kalyari uchrashuvni boshlab beradi.
19:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Andrea Kolombo.
19:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
19:00
Salom va Latsio hamda Kalyari o‘rtasidagi bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
LatsioKalyariItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi28 oktabr 07:03Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 21:34Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldiGattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi25 oktabr 10:07Latsio — Parma: tarkiblar va jonli matnLatsio — Parma: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 22:51AS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 23:51Kalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matnKalyari — Bolonya: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi