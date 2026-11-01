Latsio — Kalyari: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Latsio — Kalyari uchrashuvi 1 noyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Latsio boshlang‘ich tarkibi: 35. Mandas K., 21. Belayan R., 15. Floriani R., 16. Frattezi D., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 25. Provstgaard O., 37. Shutalo Y., 17. Tavaresh N., 24. Teylor K., 10. Zakkani M.
Latsio bosh murabbiyi: Gattuzo G.
Kalyari boshlang‘ich tarkibi: 1. Kaprile E., 8. Adopo M., 14. Deyola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini Dj., 70. Maldini D., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriges X., 4. Romano A.
Kalyari bosh murabbiyi: Pisakane F.
Jonli reportaj1-1 JONLI
45+2
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45
O‘yinning asosiy vaqtiga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
38
Yakopo Fatssini (Kalyari) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
36
Ajoyib zarba! Gustav Isaksen (Latsio) Tijjani Noslinning aniq uzatmasidan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni darvozaning yuqori o‘ng burchagiga miltillatib yo‘lladi. Fantastik gol. Hisob endi 1:1.
32
Aliu Fadera jarohati sababli maydonni tark etdi. Fabio Pisakane Rafael Koflerni (Kalyari) maydonga tushirdi.
30
Latsio - Kalyari. Hisob: 0-1. Aliu Fadera (Kalyari) jarohat olganidan so‘ng tibbiy yordam so‘ramoqda.
29
Aliu Fadera (Kalyari) qoidani buzdi va Andrea Kolombo darhol jarima zarbasi belgiladi.
20
Ajoyib jamoaviy gol! Mbala Nzola (Kalyari) Aliu Faderaning uzatmasidan so‘ng jarima maydonchasida bo‘sh qoldi va darvozaning pastki o‘ng burchagini aniq nishonga oldi. 0:1.
20
Mattia Dzakkani (Latsio) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozaning markaziy qismiga zarba yo‘lladi. Darvozabondan qanday ajoyib seyv!
16
Davide Frattezi (Latsio) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza markazi tomon pastdan kuchli zarba yo‘lladi, ammo Elia Kaprile seyv amalga oshirdi.
13
Hozirgi vaqtda ikkala jamoaning to‘pga egalik qilish statistikasi – 78:22.
4
Gustav Isaksen (Latsio) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
2
Boy berilgan imkoniyat. Aliu Fadera (Kalyari) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga ega chiqdi va uni o‘ng ustun yonidan o‘tkazib yubordi.
1
Yakopo Fatssini (Kalyari) belgilangan standart vaziyatdan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilar uni chetga chiqarib yuborishdi.
1
Qo‘pol o‘yin! Oliver Provstgaard (Latsio) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Andrea Kolombo hushtagini chaldi. Jarima zarbasi. Kalyari katta ehtimol bilan bu vaziyatda to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urinib ko‘radi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
19:01
O‘yinchilar maydonda va Kalyari uchrashuvni boshlab beradi.
19:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Andrea Kolombo.
19:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
19:00
Salom va Latsio hamda Kalyari o‘rtasidagi bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…