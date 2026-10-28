Milan — Bolonya: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Milan — Bolonya uchrashuvi 28 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M., 33. Bartezagi D., 70. Sisse A., 5. De Vinter K., 2. Estupinyan P., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 80. Musa Yu., 31. Pavlovich S., 9. Ramush G., 23. Tomori F.
Milan zaxiradagilari: 41. Buye L. P., 73. Kamarda F., 48. Sisse E., 28. Komotto K., 13. Diavara S., 49. Menon L., 14. Modrich L., 40. Ossola L., 47. Perera N., 11. Pulishich K., 42. Terrachchano F., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V., 55. Vos S.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Bolonya boshlang‘ich tarkibi: 1. Skorupski L., 23. Alxassane R., 10. Bernardeski F., 16. Kazale N., 36. Darmian M., 19. Fergyuson L., 11. Mbangula S., 21. Odgor J., 4. Pobega T., 3. Teate A., 20. Zortea N.
Bolonya zaxiradagilari: 8. Amondarain M., 28. Kambiagi N., 9. Dovbik A., 17. El-Azzuzi O., 5. Fauske Xellann E., 72. Xapponen U., 14. Xeggem T., 18. Libra M., 43. Lo Monako L., 33. Miranda J., 6. Moro N., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Bolonya bosh murabbiyi: Palladino R.
Izohlar 0
…