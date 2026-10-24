Augsburg — Union Berlin: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Augsburg — Union Berlin uchrashuvi 24 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Augsburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Damen F., 35. Ba Dj., 16. Berens X., 2. Brakelmann K., 11. Gregorich M., 21. Ibragimovich A., 30. Kade A., 4. Massengo X., 5. Matsima K., 32. Rider F., 27. Volf M.
Augsburg zaxiradagilari: 19. Fellxauer R., 6. Gauveleu Dj., 14. Kaytel Ya., 10. Komur M., 22. Labrovich N., 39. Ogundu U., 9. Ribeyru R., 37. Shnitser T., 7. Sol Yong-U.
Augsburg bosh murabbiyi: Baum M.
Union Berlin boshlang‘ich tarkibi: 1. Ryonnov F., 20. Ebisher M., 9. Burju L., 19. Xaberer Y., 11. Chon U-Yon, 8. Xedira R., 15. Rote T., 13. Shefer A., 21. Skarke T., 2. Uduoxay F., 4. Van den Bos Z.
Union Berlin zaxiradagilari: 7. Burke O., 32. Grey M., 6. Kemlyayn A., 17. Kon D., 29. Latte Lat E., 27. Lyubichich M., 14. Kverfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel K.
Union Berlin bosh murabbiyi: Lustrinelli M.
Izohlar 0
…