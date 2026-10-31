Augsburg — Frayburg: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Augsburg — Frayburg uchrashuvi 31 oktyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Augsburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Damen F., 16. Berens X., 19. Fellxauer R., 6. Gauveleu Dj., 11. Gregorich M., 21. Ibragimovich A., 30. Kade A., 14. Kaytel Ya., 4. Massengo X., 5. Matsima K., 32. Rider F.
Augsburg bosh murabbiyi: Baum M.
Frayburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Bakxaus M., 19. Beste Y., 8. Eggeshtayn M., 16. Engelxardt Ya., 28. Ginter M., 9. Xyoler L., 17. Kyubler L., 3. Linxart P., 33. Makengo J., 7. Sherxant D., 14. Suzuki Yu.
Frayburg bosh murabbiyi: Shuster Y.
Izohlar 0
…