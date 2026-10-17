Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Union Berlin — Dortmund uchrashuvi 17 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Union Berlin boshlang‘ich tarkibi: 1. Ryonnov F., 20. Ebisher M., 19. Xaberer Y., 30. Imeri K., 11. Chon U-Yon, 8. Xedira R., 15. Rote T., 13. Shefer A., 21. Skarke T., 2. Uduoxay F., 4. Van den Bos Z.
Union Berlin zaxiradagilari: 32. Grey M., 49. Gyuter L., 6. Kemlyayn A., 17. Kon D., 29. Latte Lat E., 27. Lyubichich M., 14. Kverfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel K.
Union Berlin bosh murabbiyi: Lustrinelli M.
Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 14. Bayer M., 7. Bellingem Dj., 22. Gadu J., 9. Girassi S., 8. Nmecha F., 18. Nvaneri E., 26. Rayerson J., 4. Shlotterbek N., 24. Svensson D.
Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukvuemeka K., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Zabitser M., 21. Silva F., 25. Veyerman Y.
Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.
Izohlar 0
…