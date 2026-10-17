Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi Union BerlinDortmund uchrashuvi 17 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Union Berlin boshlang‘ich tarkibi: 1. Ryonnov F., 20. Ebisher M., 19. Xaberer Y., 30. Imeri K., 11. Chon U-Yon, 8. Xedira R., 15. Rote T., 13. Shefer A., 21. Skarke T., 2. Uduoxay F., 4. Van den Bos Z.

Union Berlin zaxiradagilari: 32. Grey M., 49. Gyuter L., 6. Kemlyayn A., 17. Kon D., 29. Latte Lat E., 27. Lyubichich M., 14. Kverfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel K.

Union Berlin bosh murabbiyi: Lustrinelli M.

Dortmund boshlang‘ich tarkibi: 1. Kobel G., 3. Anton V., 14. Bayer M., 7. Bellingem Dj., 22. Gadu J., 9. Girassi S., 8. Nmecha F., 18. Nvaneri E., 26. Rayerson J., 4. Shlotterbek N., 24. Svensson D.

Dortmund zaxiradagilari: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukvuemeka K., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Zabitser M., 21. Silva F., 25. Veyerman Y.

Dortmund bosh murabbiyi: Kovach N.

Jonli reportaj JONLI
45+5
Birinchi bo‘lim yakunlandi.
45+3
Gregor Kobel Kastriot Imerining (Union Berlin) darvoza markazi tomon pastlab kelgan uzoq masofadan yo‘llagan jarima zarbasini qaytarishda yaxshi reaksiya ko‘rsatdi.
45+4
Kastriot Imeri (Union Berlin) burchak zarbasini amalga oshirdi va to‘pni jarima maydonchasi ichiga ajoyib tarzda uzatdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 4 daqiqa qo‘shib berdi.
45
Daniel Svensson bo‘sh hududga chiqib bordi va Job Bellingemdan (Dortmund) juda aniq uzatilgan uzun pasni qabul qilib oldi.
45
Union Berlin ayni damda aniq paslar almashinuvi orqali to‘pni nazorat qilmoqda.
42
Union Berlin tezkor jarima zarbasini amalga oshirib, o‘yin sur’atini oshirishga urinmoqda.
40
Union Berlin to‘pni nazorat qilmoqda, ammo raqib o‘yinchilaridan biri vaziyatga aralashib, hujumni to‘xtatdi.
35🟨
Tom Rote (Union Berlin) hakam Daniel Shlagerning sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirildi.
33🟨
Yanik Xaberer (Union Berlin) qo‘polligi uchun sariq kartochka bilan jazolandi. U qarordan norozidek ko‘rinmoqda, ammo Daniel Shlager e’tirozlarga e’tibor qaratmadi.
32
Kastriot Imeri (Union Berlin) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni himoyachilar to‘dasiga yo‘lladi va ulardan biri to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
31
Daniel Svensson (Dortmund) to‘pni darvoza oldiga o‘tkir uzatdi, ammo bu hech qanday xavf tug‘dirmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Union Berlin darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
30
Daniel Svensson (Dortmund) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi.
29
Dortmund o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda, ular to‘pga egalik qilishdan zavqlanishyapti. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay fursatni kutishmoqda.
27
Union Berlin ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
27
33:67 – bu hozirgi vaqtdagi to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi.
21
Dortmund to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, zarba berish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
14🟨
Serxu Girassi (Dortmund) qattiq o‘yini uchun sariq kartochkadan boshqa narsani kutishi mumkin emasdi. Va bu haqiqatan ham sariq kartochka. Daniel Shlager cho‘ntagidan uni chiqarish haqida ikkilanmadi ham.
12
Dortmundliklar to‘pni maydon bo‘ylab uzatishmoqda va nazoratni saqlab qolishyapti. Biroq, raqib uzatmani to‘sib qoldi va vaziyat o‘zgardi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Dortmund autdan o‘yinni boshlaydi.
10
Endi Dortmund burchak zarbasini amalga oshiradi.
7🟨
O‘yin to‘xtatildi, chunki Valdemar Anton (Dortmund) sariq kartochka bilan jazolandi.
3
O‘yin to‘xtatildi. Job Bellingem (Dortmund) to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. U o‘z qilmishini yaxshi anglagani uchun hech qanday e’tiroz yoki ishoralar qilayotgani yo‘q. Jarima zarbasi. Yunion Berlin katta ehtimol bilan bu vaziyatda to‘pni jarima maydoniga uzatishga urinib ko‘radi.
1🟨
Bu sariq kartochka haqli edi. Itan Nvaneri (Dortmund) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollik juda keskin chiqdi va Daniel Shlager unga sariq kartochka ko‘rsatishdan ikkilanmadi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
18:30
O‘yinni Dortmund boshlab beradi.
18:30
Bugungi o‘yinni Daniel Shlager boshqarib boradi.
18:30
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
18:30
Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Union BerlinDortmundGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Budyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBudyo/Glimt — Dortmund: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Ryerson Bekkenbauerning 50 yillik rekordini takrorladiRyerson Bekkenbauerning 50 yillik rekordini takrorladi28 aprel 12:58Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54Vilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matnVilyarreal — Elche: tarkiblar va jonli matnBugun 18:09Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnBugun 17:53Fulxem — Xall: tarkiblar va jonli matnFulxem — Xall: tarkiblar va jonli matnBugun 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...