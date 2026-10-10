Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi

·29·Sport
Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bundesliganing 5-turida «Bavariya» safarda «Augsburg» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
  • «Bayer» esa «Mayns» ustidan 4:3 hisobida qiyin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • «Shtutgart»
  • «Padeborn»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi, «Union Berlin» esa «Elversberg»ni 1:0 hisobida yengdi. Ushbu natijalar musobaqa jadvalidagi kurashni yanada keskinlashtirdi.

Germaniya Bundesligasining 5-turi navbatdagi shiddatli va sermahsul bahslarni taqdim etdi. Musobaqa peshqadamlari qatorida borayotgan Myunxenning «Bavariya» klubi safarda «Augsburg» qarshiligini yenga olmagan bo‘lsa, amaldagi chempionlardan biri «Bayer» safarda 7 ta gol kiritilgan haqiqiy to‘purarlar shousida qiyin g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Shuningdek, «Shtutgart» va «Union Berlin» klublari ham navbatdagi uch ochkoni o‘z hisoblariga yozib qo‘ydi.

«Augsburg» — «Bavariya» 2:2: Myunxenliklar 81-daqiqada mag‘lubiyatdan qutulib qoldi

Turning markaziy bahslaridan birida kutilmagan ssenariy kuzatildi. «Bavariya» (11 ochko, 2-o‘rin) mehmonda murosasiz «Augsburg» (8 ochko, 5-o‘rin) bilan durang o‘ynadi:

  • 1-daqiqadagi sovuq dush: Mezbonlar uchrashuvning dastlabki soniyalaridayoq Fellhauyerning chaqqon goli evaziga hisobni ochib, myunxenliklarni shoshirib qo‘ydi;

  • Muvozanat va yana ortda qolish: Ikkinchi bo‘limda Ismoil Saybari (55) hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, oradan 9 daqiqa o‘tib Ribeyru (64) «Augsburg»ni qayta oldinga olib chiqdi;

  • Qutqaruvchi almashtirish: 68-daqiqada zaxiradan tushgan yosh himoyachi Braun 81-daqiqada gol urib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;

  • Tarkiblar:

    • «Augsburg»: Damen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul Yong (Kade, 62), Berens, Massengo, Rider, Fellhauyer, Ibrahimovich, Ribeyru (Komur, 75).

    • «Bavariya»: Noyer, Stanishich (Braun, 68), Upamekano, Ta, Devis, Kimmix, Pavlovich, Saybari (Gnabri, 68), Olise, Dias, Keyn.

«Mayns» — «Bayer» 3:4: 7 golli drama va leverkuzenliklar irodasi

«Bayer» (10 ochko, 4-o‘rin) «Mayns» (7 ochko, 7-o‘rin) maydonida tomoshabop va asabiy to‘qnashuvni o‘tkazdi:

  • «Bayer»ning tezkor bosimi: Mehmonlar bahsni kuchli boshlab, Andrix (5) va Patrik Shikning (9) gollari bilan dastlabki o‘n daqiqadayoq 2:0 hisobida oldinga chiqib oldi;

  • Kasining dubli: Biroq «Mayns» taslim bo‘lmadi — Antoni Kasi 33 va 42-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, muvozanatni tikladi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Tanaffusdan so‘ng Jarell Kuansa (55) va Mussa Diabi (65) leverkuzenliklarning ustunligini mustahkamladi. Mezbonlarning qarshiligiga qaramay, «Bayer» muhim 4:3 hisobidagi g‘alabani saqlab qoldi;

  • Tarkiblar:

    • «Mayns»: Shvolov, Posh, Gruber, Potulski, Kasi (da Kosta, 70), Li Sun, Sano, Amiri, Mvene, Tits, Beker.

    • «Bayer»: Flekken, Kuansa, Tapsoba, Medina, Guterres, Andrix, Garsiya, Diabi (Tillman, 75), Maza (Terre, 66), Moreyra (Tella, 75), Shik.

Boshqa uchrashuvlar natijalari

Tur doirasida bo‘lib o‘tgan qolgan ikki bellashuvda quyidagi natijalar qayd etildi:

  • «Padeborn» — «Shtutgart» 0:2: Mehmonlar safarda ishonchli harakat qilib, Shabot (25) va Fyurrixning (84) gollari evaziga g‘alaba qozonib, ochkolarini 6 taga yetkazdi (10-o‘rin);

  • «Union Berlin» — «Elversberg» 1:0: Poytaxtliklar o‘yin oxirida Bursuning (81) yagona goli evaziga uch ochkoni naqd qildi.

Bundesligadagi ushbu kutilmagan ochko yo‘qotishlar va g‘alabalardan so‘ng musobaqa jadvalidagi yetakchilik kurashi yanada keskin tus olmoqda.

BundesligaBavariyaBayerGermaniya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdi19 avgust 23:12Bavariya 18 yoshli senegallik iqtidor bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiBavariya 18 yoshli senegallik iqtidor bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi12 avgust 14:12Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqda20 avgust 21:54Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdi20 avgust 13:58Konrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildiKonrad Laymer Bavariya safida qolishini maʼlum qildi3 avgust 11:11Toʻrt daqiqalik chempionlik: Shalke va Bavariya oʻrtasidagi tarixiy dramaToʻrt daqiqalik chempionlik: Shalke va Bavariya oʻrtasidagi tarixiy drama18 may 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi