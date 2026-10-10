Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bundesliganing 5-turida «Bavariya» safarda «Augsburg» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
- «Bayer» esa «Mayns» ustidan 4:3 hisobida qiyin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- «Shtutgart»
- «Padeborn»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi, «Union Berlin» esa «Elversberg»ni 1:0 hisobida yengdi. Ushbu natijalar musobaqa jadvalidagi kurashni yanada keskinlashtirdi.
Germaniya Bundesligasining 5-turi navbatdagi shiddatli va sermahsul bahslarni taqdim etdi. Musobaqa peshqadamlari qatorida borayotgan Myunxenning «Bavariya» klubi safarda «Augsburg» qarshiligini yenga olmagan bo‘lsa, amaldagi chempionlardan biri «Bayer» safarda 7 ta gol kiritilgan haqiqiy to‘purarlar shousida qiyin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Shuningdek, «Shtutgart» va «Union Berlin» klublari ham navbatdagi uch ochkoni o‘z hisoblariga yozib qo‘ydi.
«Augsburg» — «Bavariya» 2:2: Myunxenliklar 81-daqiqada mag‘lubiyatdan qutulib qoldi
Turning markaziy bahslaridan birida kutilmagan ssenariy kuzatildi. «Bavariya» (11 ochko, 2-o‘rin) mehmonda murosasiz «Augsburg» (8 ochko, 5-o‘rin) bilan durang o‘ynadi:
1-daqiqadagi sovuq dush: Mezbonlar uchrashuvning dastlabki soniyalaridayoq Fellhauyerning chaqqon goli evaziga hisobni ochib, myunxenliklarni shoshirib qo‘ydi;
Muvozanat va yana ortda qolish: Ikkinchi bo‘limda Ismoil Saybari (55) hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, oradan 9 daqiqa o‘tib Ribeyru (64) «Augsburg»ni qayta oldinga olib chiqdi;
Qutqaruvchi almashtirish: 68-daqiqada zaxiradan tushgan yosh himoyachi Braun 81-daqiqada gol urib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;
Tarkiblar:
«Augsburg»: Damen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul Yong (Kade, 62), Berens, Massengo, Rider, Fellhauyer, Ibrahimovich, Ribeyru (Komur, 75).
«Bavariya»: Noyer, Stanishich (Braun, 68), Upamekano, Ta, Devis, Kimmix, Pavlovich, Saybari (Gnabri, 68), Olise, Dias, Keyn.
«Mayns» — «Bayer» 3:4: 7 golli drama va leverkuzenliklar irodasi
«Bayer» (10 ochko, 4-o‘rin) «Mayns» (7 ochko, 7-o‘rin) maydonida tomoshabop va asabiy to‘qnashuvni o‘tkazdi:
«Bayer»ning tezkor bosimi: Mehmonlar bahsni kuchli boshlab, Andrix (5) va Patrik Shikning (9) gollari bilan dastlabki o‘n daqiqadayoq 2:0 hisobida oldinga chiqib oldi;
Kasining dubli: Biroq «Mayns» taslim bo‘lmadi — Antoni Kasi 33 va 42-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, muvozanatni tikladi;
Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Tanaffusdan so‘ng Jarell Kuansa (55) va Mussa Diabi (65) leverkuzenliklarning ustunligini mustahkamladi. Mezbonlarning qarshiligiga qaramay, «Bayer» muhim 4:3 hisobidagi g‘alabani saqlab qoldi;
Tarkiblar:
«Mayns»: Shvolov, Posh, Gruber, Potulski, Kasi (da Kosta, 70), Li Sun, Sano, Amiri, Mvene, Tits, Beker.
«Bayer»: Flekken, Kuansa, Tapsoba, Medina, Guterres, Andrix, Garsiya, Diabi (Tillman, 75), Maza (Terre, 66), Moreyra (Tella, 75), Shik.
Boshqa uchrashuvlar natijalari
Tur doirasida bo‘lib o‘tgan qolgan ikki bellashuvda quyidagi natijalar qayd etildi:
«Padeborn» — «Shtutgart» 0:2: Mehmonlar safarda ishonchli harakat qilib, Shabot (25) va Fyurrixning (84) gollari evaziga g‘alaba qozonib, ochkolarini 6 taga yetkazdi (10-o‘rin);
«Union Berlin» — «Elversberg» 1:0: Poytaxtliklar o‘yin oxirida Bursuning (81) yagona goli evaziga uch ochkoni naqd qildi.
Bundesligadagi ushbu kutilmagan ochko yo‘qotishlar va g‘alabalardan so‘ng musobaqa jadvalidagi yetakchilik kurashi yanada keskin tus olmoqda.
Izohlar 0
…