Elversberg — Augsburg: tarkiblar va jonli matn

45+3
Arijon Ibragimovich (Augsburg) jarima maydoni tashqarisidan belgilangan jarima zarbasini amalga oshirdi. U to‘pni jarima maydoniga chiroyli tarzda uzatdi, ammo darvozabon uning niyatini oldindan sezib, oldinga chiqdi va to‘pni egallab oldi.
45+3
Lukas Petkov (Elversberg) raqibini yiqitdi. Florian Eksner vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Augsburg foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
45
Asosiy vaqtga kamida 5 daqiqa qo‘shib beriladi.
43
Burchak zarbasidan so‘ng Arijon Ibragimovich (Augsburg) to‘pni o‘yinga kiritdi, ammo vaziyatdan hech qanday naf chiqmadi.
43
Fabian Rider (Augsburg) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan naf chiqmadi. Augsburg raqibni burchak zarbasi berishga majbur qildi.
42
Xan-Noa Massengo (Augsburg) uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi.
40🔁
Hakam o‘yinni to‘xtatdi, chunki zaxiradan o‘yinchi maydonga tushishi kerak va Frederik Shmal maydonga tushmoqda, chunki Noa Darvich (Elversberg) jarohat olgani sababli o‘yinni davom ettira olmaydi.
40🔁
O‘zgarish. Yan Gyamera maydonni tark etdi va uning o‘rniga Luka Zirx (Elversberg) maydonga tushdi.
38
Juma Ba (Augsburg) raqibidan to‘pni tortib olish uchun o‘ta qo‘pollik ishlatdi. Florian Eksner vaziyatni aniq ko‘rib turdi va hushtagini chaldi. Elversberg jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
36
Augsburg to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir nechta paslarni amalga oshirib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
35
Moris Krattenmaxer (Elversberg) raqibi unga nisbatan qoida buzdi deb hisoblamoqda, ammo hakam aksincha, uning o‘zi qoida buzdi deb topdi va boshqa jamoa foydasiga jarima zarbasi belgiladi. Augsburg uchun xavfli nuqtadan jarima zarbasi.
34
Elversberg o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratidan zavqlanmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
32
Darvozaga yo‘llangan zarbalarning hozirgi soni 4:1.
30🟨
Florian Eksner Rodrigo Ribeyroga (Augsburg) qo‘pol o‘yini uchun sariq kartochka ko‘rsatdi.
30🟨
Xan-Noa Massengo (Augsburg) nima haqida o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatmoqda.
28⚽3-0
Gol! Feliks Keydel burchak zarbasini amalga oshirdi. Maksimilian Ror (Elversberg) burchakdan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berib, uni darvozaning o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. 3:0.
27
Burchak zarbasi. Feliks Keydel (Elversberg) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishga tayyorlanmoqda.
27
Elversberg futbolchisining aniq uzatmasidan so‘ng, Noa Darvich (Elversberg) jarima maydoni ichidan darvozaga zarba berdi, ammo himoyachi tasodifan to‘pni darvoza chizig‘i ustida to‘sib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Elversberg burchak zarbasini amalga oshiradi.
27
Marius Volf (Augsburg) jarima maydonchasiga to‘pni uzatishga urindi, ammo uning harakati to‘sib qo‘yildi.
25
To‘p olti metrlik maydoncha chetida turgan Marius Volfga (Augsburg) qarata uzatildi. U to‘p uchun kurashda g‘olib chiqdi, ammo boshi bilan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Elversberg darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
25
Augsburg ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni bir-biriga juda bemalol va aniq uzatishmoqda.
22
Fabian Rider (Augsburg) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p himoyachilardan biriga tegdi va u boshi bilan xavfni bartaraf etdi.
21
Arijon Ibragimovich (Augsburg) ajoyib yakkaxon reyd uyushtirib, ikki nafar himoyachini ortda qoldirdi va darvozabon qarshisida zarba berdi. Nikolas Kristof darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘llangan to‘pni qaytarib, jamoasini goldan saqlab qoldi. Endi Augsburg burchak zarbasini amalga oshiradi.
20
Moris Krattenmaxer (Elversberg) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan yaxshi to‘sib qolingani sababli darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
19
Elversberg futbolchilari bir-birlari bilan qisqa paslar almashishmoqda va raqib himoyasini yorib o‘tish uchun qulay fursatni kutishmoqda.
16
Fabian Rider (Augsburg) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
16
Arijon Ibragimovich (Augsburg) burchak zarbasidan noaniq uzatmani amalga oshirdi va Nikolas Kristof to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Augsburg burchak zarbasi ishlab olishga muvaffaq bo‘ldi.
16
Fabian Rider (Augsburg) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini himoyachilar bartaraf etishdi. Augsburg yana burchak zarbasi ishlab oldi.
15
Robin Felxauer (Augsburg) darvoza tomon yugurdi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. Augsburg burchak zarbasini amalga oshiradi.
13
Arijon Ibragimovich (Augsburg) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
12
Xavfli vaziyat! Noa Darvich (Elversberg) ajoyib yakkaxon reyd bilan jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib keldi va zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Augsburg darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
11
Lukas Petkov (Elversberg) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatishga urindi, ammo Finn Damen hushyorlik ko‘rsatib, ajoyib harakat bilan undan to‘pni olib qo‘ydi.
9
Rodrigo Ribeyro (Augsburg) ajoyib yakkaxon reyd uyushtirdi, ikki himoyachini ortda qoldirdi va darvozabon qarshisida zarba berdi. Nikolas Kristof to‘pning darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketishiga yo‘l qo‘ymay, ajoyib seyv namoyish etdi.
7⚽2-0
Gol! Jarima maydonchasidagi to‘polon vaqtida Moris Krattenmaxer to‘pni Lasse Gyunterga (Elversberg) uzatib berdi, u esa imkoniyatdan unumli foydalanib, to‘pni darvozaning yuqori o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. 2:0.
6
Fabian Rider (Augsburg) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
4⚽1-0
Gol! Lukas Petkov (Elversberg) jarima maydonchasi ichida to‘p o‘ziga kelib tushgach, qaytgan to‘pni darvoza markaziga yo‘lladi. Hisob 1:0.
4🎯
Lukas Petkov (Elversberg) penaltidan darvozabonni dog‘da qoldira olmadi, u to‘pni pastlab darvoza markaziga yo‘lladi. Finn Damen esa uning niyatini a’lo darajada payqadi va zarbani qaytarish uchun hatto joyidan qimirlashiga ham hojat qolmadi.
4
Lukas Petkov (Elversberg) penaltini amalga oshirmoqchi!
4🎯
VAR qarori ma’lum bo‘ldi: Elversberg foydasiga PЕNALTI!
3VAR
O‘yinda tanaffus yuzaga keldi va bosh hakam Florian Eksner qulog‘iga signal olgan ko‘rinadi, u Elversbergning avvalgi penalti bo‘yicha da’vosini VAR yordamida tekshirishini bildirdi. Bu juda qiziq bo‘lishi mumkin!
1
Lukas Pinkert (Elversberg) jarima maydonchasiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni uzoqlashtirishdi.
1
Elversberg to‘pni nazorat qilmoqda va futbolchilar bir-birlariga aniq paslar uzatishmoqda. Ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1⏱
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
18:30
O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! Elversberg o‘yinni boshlab beradi.
18:30
Bugungi o‘yinni bosh hakam Florian Eksner boshqarib boradi.
18:30
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
18:30
Bugungi bahsning matnli onlayn translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Tomoshadan zavq oling.
Izohlar 0
…