“Kavana uni uxlatib qo‘yadi”: Sobiq raqibi Ramazon Temirovning nokaut bo‘lishini istayapti
UFC jangchisi Charlz Jonson o‘zbekistonlik yakkakurash ustasi Ramazon Temirov haqida shov-shuvli va haqoratli bayonotlar bilan chiqdi.
Amerikalik sportchi o‘zining bo‘lajak jangi arafasida turgan sobiq raqibini taqiqlangan moddalar (doping) iste’mol qilganlikda ochiqchasiga ayblab, uning britaniyalik Loven (Lone) Kavana bilan jangda og‘ir nokautga uchrashini ochiqchasiga tilab qoldi.
«Uni faqat gong qutqarib qolgandi»: Jonsonning alamli xotiralari
Charlz Jonson va Ramazon Temirov 2024 yilda oktagonda to‘qnash kelgan bo‘lib, o‘shanda hamyurtimiz raqibini chiroyli nokautga uchratgan edi. Biroq Jonson bu mag‘lubiyatni haligacha hazm qila olgani yo‘q:
Steroidlar bo‘yicha ayblov: «Steroid bilan qo‘lga tushgan bu firibgarga vatandoshlaridan boshqa hech kim e’tibor bermaydi», — deya ta’kidladi Jonson;
O‘sha jang haqida: «U o‘sha kechada aslida o‘lib bo‘lgandi, uni faqatgina gong va taymer qutqarib qoldi. Hatto kardio va chidamlilikni oshiruvchi steroid ta’sirida bo‘la turib ham raundlar oralig‘ida zo‘rg‘a turardi, tik tura olmadi», — deya da’vo qildi u.
«Qoqilib tushsin va nokaut bo‘lsin»: Kavana bilan bahs oldidan nafrat
Amerikalik sportchi Temirovning ertaga bo‘lib o‘tadigan muhim to‘qnashuvi borasida o‘z nafratini yashirib o‘tirmadi:
Qarg‘ishsimon tilaklar: «Umid qilamanki, u qafasga (oktagonga) chiqayotganida toshga qoqilib yiqiladi va Kavana uni dahshatli nokaut qilib, uxlatib qo‘yadi», — dedi Jonson;
Ikki yillik jazo talabi: Charlzning fikricha, MMA olamida raqibdan ustun bo‘lish maqsadida doping va steroidlardan qasddan foydalangan har qanday jangchiga nisbatan kamida 2 yillik qat’iy diskvalifikatsiya jazosi qo‘llanishi shart.
Temirov oldida muhim sinov
Charlz Jonsonning bu keskin va provokatsion chiqishiga qaramay, Ramazon Temirovning bor e’tibori ertangi markaziy jangga qaratilgan.
Hamyurtimiz mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan xavfli britaniyalik raqibi Loven Kavanaga qarshi oktagonga chiqadi. Bu jang divizion reytingida yanada yuqorilash va tanqidchilarga munosib javob qaytarish uchun Temirovga ajoyib imkoniyat hisoblanadi.
Izohlar 0
…