“Kavana uni uxlatib qo‘yadi”: Sobiq raqibi Ramazon Temirovning nokaut bo‘lishini istayapti

·61·Sport
“Kavana uni uxlatib qo‘yadi”: Sobiq raqibi Ramazon Temirovning nokaut bo‘lishini istayapti

UFC jangchisi Charlz Jonson o‘zbekistonlik yakkakurash ustasi Ramazon Temirov haqida shov-shuvli va haqoratli bayonotlar bilan chiqdi.

Amerikalik sportchi o‘zining bo‘lajak jangi arafasida turgan sobiq raqibini taqiqlangan moddalar (doping) iste’mol qilganlikda ochiqchasiga ayblab, uning britaniyalik Loven (Lone) Kavana bilan jangda og‘ir nokautga uchrashini ochiqchasiga tilab qoldi.

«Uni faqat gong qutqarib qolgandi»: Jonsonning alamli xotiralari

Charlz Jonson va Ramazon Temirov 2024 yilda oktagonda to‘qnash kelgan bo‘lib, o‘shanda hamyurtimiz raqibini chiroyli nokautga uchratgan edi. Biroq Jonson bu mag‘lubiyatni haligacha hazm qila olgani yo‘q:

  • Steroidlar bo‘yicha ayblov: «Steroid bilan qo‘lga tushgan bu firibgarga vatandoshlaridan boshqa hech kim e’tibor bermaydi», — deya ta’kidladi Jonson;

  • O‘sha jang haqida: «U o‘sha kechada aslida o‘lib bo‘lgandi, uni faqatgina gong va taymer qutqarib qoldi. Hatto kardio va chidamlilikni oshiruvchi steroid ta’sirida bo‘la turib ham raundlar oralig‘ida zo‘rg‘a turardi, tik tura olmadi», — deya da’vo qildi u.

«Qoqilib tushsin va nokaut bo‘lsin»: Kavana bilan bahs oldidan nafrat

Amerikalik sportchi Temirovning ertaga bo‘lib o‘tadigan muhim to‘qnashuvi borasida o‘z nafratini yashirib o‘tirmadi:

  • Qarg‘ishsimon tilaklar: «Umid qilamanki, u qafasga (oktagonga) chiqayotganida toshga qoqilib yiqiladi va Kavana uni dahshatli nokaut qilib, uxlatib qo‘yadi», — dedi Jonson;

  • Ikki yillik jazo talabi: Charlzning fikricha, MMA olamida raqibdan ustun bo‘lish maqsadida doping va steroidlardan qasddan foydalangan har qanday jangchiga nisbatan kamida 2 yillik qat’iy diskvalifikatsiya jazosi qo‘llanishi shart.

Temirov oldida muhim sinov

Charlz Jonsonning bu keskin va provokatsion chiqishiga qaramay, Ramazon Temirovning bor e’tibori ertangi markaziy jangga qaratilgan.

Hamyurtimiz mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan xavfli britaniyalik raqibi Loven Kavanaga qarshi oktagonga chiqadi. Bu jang divizion reytingida yanada yuqorilash va tanqidchilarga munosib javob qaytarish uchun Temirovga ajoyib imkoniyat hisoblanadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiKecha 09:37«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi19 sentabr 19:34Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlari17 avgust 23:20Ramazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangiRamazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangi8 avgust 11:22Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiRamazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildi16 avgust 21:48Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)25 iyul 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi