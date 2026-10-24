Ramazon Temirovning Abu-Dabidagi Lone Kavanaga qarshi jangi qaysi vaqtda boshlanadi?
Bugun, 24 oktyabr kuni BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli UFC 333 musobaqasida o‘zbekistonlik yakkakurash ustasi Ramazon Temirov o‘zining muhim bellashuvini o‘tkazadi.
O‘ta yengil vazn toifasida reytingda yuqorilash uchun kurashayotgan Temirov mazkur turnir doirasida xavfli britaniyalik jangchi Lone Kavanaga qarshi bahs olib boradi.
Jang qachon boshlanadi va qayerda jonli efirda ko‘rish mumkin?
Millionlab o‘zbek sport ixlosmandlari kutayotgan mazkur qarama-qarshilikning boshlanish vaqti va translyatsiya tafsilotlari quyidagicha:
Aniq boshlanish vaqti: Ramazon Temirov va Lone Kavana o‘rtasidagi to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan 25 oktyabrga o‘tar kechasi, taxminan soat 00:15 da start olishi kutilmoqda;
To‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Oqshomning ushbu shiddatli bahsini yurtimiz muxlislari Setanta Uzbekistan platformasi orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.
Jangchilarning rekordlari va statistikasi
Har ikki sportchi ham professional MMA arenalarida salmoqli tajriba to‘plagan bo‘lib, oktagondagi ko‘rsatkichlari yuqori tempdan dalolat beradi:
Ramazon Temirov: Faoliyati davomida jami 23 ta jang o‘tkazib, 20 ta g‘alaba va atigi 3 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Uning portlovchi tezligi va kuchli zarbalari raqiblar uchun hamisha jiddiy xavf tug‘dirib kelgan;
Lone Kavana: Britaniyalik jangchi hisobida esa 12 ta uchrashuvdan 10 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat mavjud.
Mazkur g‘alaba hamyurtimizga divizion top-jangchilari safiga yanada chuqurroq kirib borish va titul poygasiga yaqinlashish uchun strategik imkoniyat yaratadi.
Izohlar 0
…