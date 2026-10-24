Ramazon Temirovning Abu-Dabidagi Lone Kavanaga qarshi jangi qaysi vaqtda boshlanadi?

·41·Sport
Ramazon Temirovning Abu-Dabidagi Lone Kavanaga qarshi jangi qaysi vaqtda boshlanadi?

Bugun, 24 oktyabr kuni BAA poytaxti Abu-Dabi shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli UFC 333 musobaqasida o‘zbekistonlik yakkakurash ustasi Ramazon Temirov o‘zining muhim bellashuvini o‘tkazadi.

O‘ta yengil vazn toifasida reytingda yuqorilash uchun kurashayotgan Temirov mazkur turnir doirasida xavfli britaniyalik jangchi Lone Kavanaga qarshi bahs olib boradi.

Jang qachon boshlanadi va qayerda jonli efirda ko‘rish mumkin?

Millionlab o‘zbek sport ixlosmandlari kutayotgan mazkur qarama-qarshilikning boshlanish vaqti va translyatsiya tafsilotlari quyidagicha:

  • Aniq boshlanish vaqti: Ramazon Temirov va Lone Kavana o‘rtasidagi to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan 25 oktyabrga o‘tar kechasi, taxminan soat 00:15 da start olishi kutilmoqda;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Oqshomning ushbu shiddatli bahsini yurtimiz muxlislari Setanta Uzbekistan platformasi orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.

Jangchilarning rekordlari va statistikasi

Har ikki sportchi ham professional MMA arenalarida salmoqli tajriba to‘plagan bo‘lib, oktagondagi ko‘rsatkichlari yuqori tempdan dalolat beradi:

  • Ramazon Temirov: Faoliyati davomida jami 23 ta jang o‘tkazib, 20 ta g‘alaba va atigi 3 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Uning portlovchi tezligi va kuchli zarbalari raqiblar uchun hamisha jiddiy xavf tug‘dirib kelgan;

  • Lone Kavana: Britaniyalik jangchi hisobida esa 12 ta uchrashuvdan 10 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat mavjud.

Mazkur g‘alaba hamyurtimizga divizion top-jangchilari safiga yanada chuqurroq kirib borish va titul poygasiga yaqinlashish uchun strategik imkoniyat yaratadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi19 sentabr 19:34“Kavana uni uxlatib qo‘yadi”: Sobiq raqibi Ramazon Temirovning nokaut bo‘lishini istayapti“Kavana uni uxlatib qo‘yadi”: Sobiq raqibi Ramazon Temirovning nokaut bo‘lishini istayaptiBugun 18:12UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiKecha 09:37Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlari17 avgust 23:20Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)25 iyul 23:58Ramazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangiRamazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangi8 avgust 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi