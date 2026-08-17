Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlari
Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabi shahrida o'tkaziladigan UFC 333 turnirida Angliya vakili Lone Kavanaga qarshi jang qiladi. 7-o'rindagi Temirov UFCdagi g'alabali seriyasini 3–0 ga, umumiy professional rekordini 20–3 ga yetkazgan, 6-o'rindagi Kavaning rekordi esa 10–2. Temirovning 20 ta g'alabasidan 12 tasi nokaut yoki TKO, Kavana esa jang boshiga o'rtacha 4,13 ta aniq zarba yo'llaydi va teykdaunlardan 82% himoyalanadi.
O‘zbekistonlik MMA jangchisi Ramazon Temirov faoliyatidagi eng jiddiy va mas’uliyatli bahsga yaqinlashmoqda. 24 oktyabr kuni Abu-Dabi shahrida tashkil etiladigan UFC 333 turniri doirasida hamyurtimiz Angliya vakili Lone Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
Mazkur jang shunchaki reyting ochkolari uchun kurash emas — bu o‘ta yengil vazn divizionida chempionlik kamari poygasiga qo‘shilish huquqini beruvchi hal qiluvchi strategik to‘qnashuvdir.
7-o‘rindagi Temirov va 6-o‘rindagi Kavana: To‘qnashuv oldidan raqamlar
Stiv Ersegni birinchi raundning o‘zida (4 daqiqa 21 soniyada) dahshatli nokautga uchratgan Ramazon Temirov UFCdagi g‘alabali seriyasini 3–0 ga, umumiy professional ko‘rsatkichini esa 20–3 ga yetkazib, rasmiy reytingda 7-pog‘onaga ko‘tarildi.
Uning raqibi Lone Kavana esa reytingda bir pog‘ona yuqorida — 6-o‘rinda bormoqda (rekordi 10–2). Joriy yilning fevralida ikki karra sobiq UFC chempioni Brendon Morenoni mag‘lub etgan Kavana so‘nggi jangida Brendon Royvalga imkoniyatni boy bergan va endi o‘zini qayta isbotlashga intilmoqda.
Uslublar to‘qnashuvi: Temirovning nokaut kuchi va Kavananing sovuqqon texnikasi
Jang ikki xil falsafa va taktikaning qarama-qarshiligiga aylanadi:
Temirovning asosiy quroli — tinimsiz bosim: Ramazon jangning dastlabki soniyalaridanoq raqibni qafas tomon siqib, shiddatli zarbalar seriyasini uyushtiradi. Professional faoliyatidagi 20 ta g‘alabaning 12 tasi nokaut/TKO, 1 tasi sabmishn bilan yakunlangan. Eng xavfli jihati — u 11 ta jangni 1-raunddayoq muddatidan oldin tugatgan;
Kavananing himoya va masofa nazorati: Angliyalik jangchi jang boshiga o‘rtacha 4,13 ta aniq zarba yo‘llaydi, zarbalardan himoyalanish ko‘rsatkichi 53%, teykdaundan himoyasi esa 82% ni tashkil etadi. U Moreno bilan jang qilgandek bosim ostida sarosimaga tushmaydi va taktik kurashda kuchli hisoblanadi.
Jang ssenariysi: 1-raundning hal qiluvchi roli
Mutaxassislarning fikricha, ushbu bellashuv taqdiri startdagi tempga bevosita bog‘liq:
Tezkor nokaut ssenariysi: Agar Temirov ilk raunddayoq o‘z bosimini o‘tkazib, og‘ir zarbalarini nishonga yetkazsa, jang muddatidan oldin o‘zbekistonlik sportchining foydasiga yakunlanishi mumkin;
Uzoq davom etuvchi taktik jang: Agar Kavana ilk raunddagi kuchli bosimni neytrallashtirib, bahsni 2 va 3-raundlargacha cho‘za olsa, masofani saqlagan holda ochkolar hisobida ustunlik qilishga urinadi. Shu sababli Temirov uchun hujum kombinatsiyalarini xilma-xil qilish muhim ahamiyatga ega.
UFC 333 doirasidagi ushbu bahsda g‘alaba qozonish Ramazon Temirovni divizionning mutlaq chempionlik da’vogarlari triosiga olib chiqadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…