Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlari

·5·Sport
Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlari
Qisqacha

Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabi shahrida o'tkaziladigan UFC 333 turnirida Angliya vakili Lone Kavanaga qarshi jang qiladi. 7-o'rindagi Temirov UFCdagi g'alabali seriyasini 3–0 ga, umumiy professional rekordini 20–3 ga yetkazgan, 6-o'rindagi Kavaning rekordi esa 10–2. Temirovning 20 ta g'alabasidan 12 tasi nokaut yoki TKO, Kavana esa jang boshiga o'rtacha 4,13 ta aniq zarba yo'llaydi va teykdaunlardan 82% himoyalanadi.

O‘zbekistonlik MMA jangchisi Ramazon Temirov faoliyatidagi eng jiddiy va mas’uliyatli bahsga yaqinlashmoqda. 24 oktyabr kuni Abu-Dabi shahrida tashkil etiladigan UFC 333 turniri doirasida hamyurtimiz Angliya vakili Lone Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tariladi.

Mazkur jang shunchaki reyting ochkolari uchun kurash emas — bu o‘ta yengil vazn divizionida chempionlik kamari poygasiga qo‘shilish huquqini beruvchi hal qiluvchi strategik to‘qnashuvdir.

7-o‘rindagi Temirov va 6-o‘rindagi Kavana: To‘qnashuv oldidan raqamlar

Stiv Ersegni birinchi raundning o‘zida (4 daqiqa 21 soniyada) dahshatli nokautga uchratgan Ramazon Temirov UFCdagi g‘alabali seriyasini 3–0 ga, umumiy professional ko‘rsatkichini esa 20–3 ga yetkazib, rasmiy reytingda 7-pog‘onaga ko‘tarildi.

Uning raqibi Lone Kavana esa reytingda bir pog‘ona yuqorida — 6-o‘rinda bormoqda (rekordi 10–2). Joriy yilning fevralida ikki karra sobiq UFC chempioni Brendon Morenoni mag‘lub etgan Kavana so‘nggi jangida Brendon Royvalga imkoniyatni boy bergan va endi o‘zini qayta isbotlashga intilmoqda.

Uslublar to‘qnashuvi: Temirovning nokaut kuchi va Kavananing sovuqqon texnikasi

Jang ikki xil falsafa va taktikaning qarama-qarshiligiga aylanadi:

  • Temirovning asosiy quroli — tinimsiz bosim: Ramazon jangning dastlabki soniyalaridanoq raqibni qafas tomon siqib, shiddatli zarbalar seriyasini uyushtiradi. Professional faoliyatidagi 20 ta g‘alabaning 12 tasi nokaut/TKO, 1 tasi sabmishn bilan yakunlangan. Eng xavfli jihati — u 11 ta jangni 1-raunddayoq muddatidan oldin tugatgan;

  • Kavananing himoya va masofa nazorati: Angliyalik jangchi jang boshiga o‘rtacha 4,13 ta aniq zarba yo‘llaydi, zarbalardan himoyalanish ko‘rsatkichi 53%, teykdaundan himoyasi esa 82% ni tashkil etadi. U Moreno bilan jang qilgandek bosim ostida sarosimaga tushmaydi va taktik kurashda kuchli hisoblanadi.

Jang ssenariysi: 1-raundning hal qiluvchi roli

Mutaxassislarning fikricha, ushbu bellashuv taqdiri startdagi tempga bevosita bog‘liq:

  • Tezkor nokaut ssenariysi: Agar Temirov ilk raunddayoq o‘z bosimini o‘tkazib, og‘ir zarbalarini nishonga yetkazsa, jang muddatidan oldin o‘zbekistonlik sportchining foydasiga yakunlanishi mumkin;

  • Uzoq davom etuvchi taktik jang: Agar Kavana ilk raunddagi kuchli bosimni neytrallashtirib, bahsni 2 va 3-raundlargacha cho‘za olsa, masofani saqlagan holda ochkolar hisobida ustunlik qilishga urinadi. Shu sababli Temirov uchun hujum kombinatsiyalarini xilma-xil qilish muhim ahamiyatga ega.

UFC 333 doirasidagi ushbu bahsda g‘alaba qozonish Ramazon Temirovni divizionning mutlaq chempionlik da’vogarlari triosiga olib chiqadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Bugun, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaBugun, 22:54Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiBugun, 22:44John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakJohn Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakBugun, 22:32Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiAnan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiBugun, 22:19Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiXamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi