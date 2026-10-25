Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi

·67·Sport
Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabida o'tgan UFC 333 turnirida o'zbekistonlik Ramazon Temirov britaniyalik Lone Kavanaga qarshi jangda texnik nokaut evaziga mag'lub bo'ldi.
  • Dastlabki raunddayoq raqibining kuchli zarbalari ostida qolgan Temirov uchun bu professional faoliyatidagi to'rtinchi mag'lubiyat bo'ldi.
  • 6-o'rinda turgan Kavana ushbu g'alaba orqali o'z mavqeini mustahkamlagan bo'lsa, 7-o'rindagi Temirov hisobida 20 ta g'alaba saqlanib qoldi.

BAAning Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tayotgan nufuzli UFC 333 turnirida o‘zbekistonlik yakkakurash ixlosmandlari uchun kutilmagan noxush natija qayd etildi.

O‘ta yengil vazn toifasida divizionning eng yorqin vakillaridan biri sifatida e’tirof etilayotgan Ramazon Temirov reytingda o‘zidan bir pog‘ona yuqorida turgan xavfli britaniyalik sportchi Lone Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tarildi.

1-raunddagi tezkor yechim va texnik nokaut

Millionlab muxlislar katta intiqlik bilan kutgan qarama-qarshilik dastlabki daqiqalardan boshlab keskin shiddat bilan start oldi:

  • Hal qiluvchi lahza: Har ikki jangchi ochiq va agressiv hujumlarga tayangan bo‘lsa-da, britaniyalik Kavananing aniq va kuchli zarbalari vaziyatni o‘z foydasiga og‘dirdi;

  • Muddatidan avval to‘xtatilgan bahs: Britaniyalik jangchining ketma-ket bosimlaridan so‘ng referi aralashishga majbur bo‘ldi va to‘qnashuv 1-raundning o‘zidayoq Lone Kavana foydasiga texnik nokaut (TKO) bilan yakunlandi;

  • To‘rtinchi mag‘lubiyat: Ushbu natija hamyurtimizning professional MMA faoliyatidagi to‘rtinchi mag‘lubiyatiga aylandi. Temirov hisobida 20 ta g‘alaba saqlanib qolmoqda.

Top-10 reytingidagi o‘zgarishlar

Mazkur jang har ikkala sportchining UFC divizionidagi kelajagi va chempionlik poygasi uchun ulkan strategik ahamiyatga ega edi:

  • Jang oldidan holat: Oktagonga chiqish arafasida Lone Kavana vazn reytingining 6-pog‘onasida, Ramazon Temirov esa 7-o‘rinda qayd etilgan edi;

  • Kavananing yutug‘i: Britaniyalik jangchi faoliyatidagi 11-g‘alabasini tantana qilib, divizionning kuchli beshligi sari dadil qadam tashladi;

  • Temirovning keyingi qadami: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, Ramazonning zarba kuchi va faoliyatidagi 20 ta g‘alabasi uning hali ham vaznning eng xavfli jangchilaridan biri ekanini ko‘rsatadi, ammo endilikda sportchiga xatolar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.

Ramazon TemirovUFC 333Lone KavanaMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Bugun 08:16UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarKecha 17:11UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi23 oktabr 09:37Pyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiPyotr Yan Abu-Dabida Merab Dvalishvilini mag‘lub etib, chempionlik kamarini saqlab qoldiBugun 08:11Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?22 oktabr 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi