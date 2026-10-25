Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida o'tgan UFC 333 turnirida o'zbekistonlik Ramazon Temirov britaniyalik Lone Kavanaga qarshi jangda texnik nokaut evaziga mag'lub bo'ldi.
- Dastlabki raunddayoq raqibining kuchli zarbalari ostida qolgan Temirov uchun bu professional faoliyatidagi to'rtinchi mag'lubiyat bo'ldi.
- 6-o'rinda turgan Kavana ushbu g'alaba orqali o'z mavqeini mustahkamlagan bo'lsa, 7-o'rindagi Temirov hisobida 20 ta g'alaba saqlanib qoldi.
BAAning Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tayotgan nufuzli UFC 333 turnirida o‘zbekistonlik yakkakurash ixlosmandlari uchun kutilmagan noxush natija qayd etildi.
O‘ta yengil vazn toifasida divizionning eng yorqin vakillaridan biri sifatida e’tirof etilayotgan Ramazon Temirov reytingda o‘zidan bir pog‘ona yuqorida turgan xavfli britaniyalik sportchi Lone Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tarildi.
1-raunddagi tezkor yechim va texnik nokaut
Millionlab muxlislar katta intiqlik bilan kutgan qarama-qarshilik dastlabki daqiqalardan boshlab keskin shiddat bilan start oldi:
Hal qiluvchi lahza: Har ikki jangchi ochiq va agressiv hujumlarga tayangan bo‘lsa-da, britaniyalik Kavananing aniq va kuchli zarbalari vaziyatni o‘z foydasiga og‘dirdi;
Muddatidan avval to‘xtatilgan bahs: Britaniyalik jangchining ketma-ket bosimlaridan so‘ng referi aralashishga majbur bo‘ldi va to‘qnashuv 1-raundning o‘zidayoq Lone Kavana foydasiga texnik nokaut (TKO) bilan yakunlandi;
To‘rtinchi mag‘lubiyat: Ushbu natija hamyurtimizning professional MMA faoliyatidagi to‘rtinchi mag‘lubiyatiga aylandi. Temirov hisobida 20 ta g‘alaba saqlanib qolmoqda.
Top-10 reytingidagi o‘zgarishlar
Mazkur jang har ikkala sportchining UFC divizionidagi kelajagi va chempionlik poygasi uchun ulkan strategik ahamiyatga ega edi:
Jang oldidan holat: Oktagonga chiqish arafasida Lone Kavana vazn reytingining 6-pog‘onasida, Ramazon Temirov esa 7-o‘rinda qayd etilgan edi;
Kavananing yutug‘i: Britaniyalik jangchi faoliyatidagi 11-g‘alabasini tantana qilib, divizionning kuchli beshligi sari dadil qadam tashladi;
Temirovning keyingi qadami: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, Ramazonning zarba kuchi va faoliyatidagi 20 ta g‘alabasi uning hali ham vaznning eng xavfli jangchilaridan biri ekanini ko‘rsatadi, ammo endilikda sportchiga xatolar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.
Izohlar 0
…