«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ramazon Temirov Stiv Erseg ustidan qozongan g‘alabasi uchun 35 ming dollardan ortiq mablag‘ sarflab, yuqori saviyali tayyorgarlikdan o‘tgan.
- Ushbu g‘alaba uni dunyoning TOP-10 reytingiga olib chiqqan va endilikda 24 oktyabr kuni Loven Kavanaga qarshi jangda chempionlikka da’vogarlar to‘rtligiga kirish imkonini beradi.
- Temirovning ketma-ket kuchli raqiblarni tanlashi uning chempionlikka bo‘lgan ishonchini ko‘rsatadi.
UFC promoushenining eng tezkor va tomoshabop vazn toifalaridan biri sanalgan o‘ta yengil (flyweight) divizionida o‘zbek yakkakurashining haqiqiy sensatsiyasiga aylangan Ramazon Temirov o‘z faoliyatidagi eng katta g‘alabasining parda orti tafsilotlarini oshkor qildi. 25 iyul kuni BAAning Abu-Dabi shahridagi muhtasham «Etihad Arena»da kechgan shov-shuvli UFC turnirida hamyurtimiz divizionning 2-raqamli jangchisi, sobiq kamar da’vogari Stiv Ersegga qarshi oktagonga chiqib, birinchi raundning o‘zidayoq raqibini dahshatli texnik nokaut bilan yer tishlatgan edi.
Ushbu yorqin triumfni yodga olgan Temirov mazkur jangga tayyorgarlik ko‘rish uchun 35 ming AQSH dollaridan ortiq shaxsiy mablag‘ sarflaganini ochiqladi. Yuqori saviyali sparring-hamkorlar, xorijiy murabbiylar shtabi, maxsus tibbiy va tiklanish lagerlariga yo‘naltirilgan ushbu yirik sarmoya yakunda o‘zini yuz foiz oqladi va o‘zbek jangchisini dunyoning TOP-10 reytingiga olib chiqdi. Temirov endilikda ushbu shiddatni to‘xtatmoqchi emas: 24 oktyabr kuni yana o‘sha baxtli Abu-Dabi oktagonida u angliyalik mag‘lubiyatsiz va kuchli nokautchi Loven Kavanaga qarshi yangi sinovga kirishadi.
Xo‘sh, 35 ming dollarlik lager Ersegni sindirishda qanday rol o‘ynadi, Loven Kavana uslubi Temirov uchun qanchalik noqulay va 24 oktyabrdagi ushbu dahshatli to‘qnashuv Ramazonni chempionlik kamariga qanchalik yaqinlashtiradi?
«35 000 dollarlik investitsiya va 1-raundlik triumf»: Erseg qanday sindirildi?
Ramazon Temirovning sobiq kamar da’vogari Stiv Erseg ustidan qozongan g‘alabasi raqamlarda:
Moliyaviy va jismoniy investitsiya: Jang lageri uchun 35 ming dollardan ortiq mablag‘ ajratilib, eng elita darajadagi mashg‘ulot tizimi yo‘lga qo‘yildi;
Birinchi raunddagi qahramonlik: 25 iyul kuni Abu-Dabida o‘tkazilgan jangda avstraliyalik sobiq da’vogar Temirovning ilk bosimi va og‘ir seriyali zarbalariga dosh bera olmadi;
Elita ligadagi tan olinish: Mazkur nokaut Ramazon Temirovni divizionning eng xavfli nokautchilari va kelgusi chempionlik da’vogarlari ro‘yxatiga kiritdi;
Taktik rejaning benuqsonligi: Masofani to‘g‘ri tanlash va qarshi hujumda raqibning ochiq qolgan jag‘ini aniq nishonga olish g‘alaba kaliti bo‘ldi.
«24 oktyabr: Angliyaning xavfli jangchisi qarshisida»: Loven Kavana sinovi
Kelgusi raqib va Abu-Dabidagi yangi oqshom tafsilotlari:
Raqib maqomi: Angliyalik Loven Kavana (Lone'er Kavanagh) o‘z divizionining eng tezkor zarbaga va kuchli dinamikaga ega iste’dodlaridan biri hisoblanadi;
Jang sanasi va manzili: 24 oktyabr, BAA, Abu-Dabi shahri, «Etihad Arena» — musobaqa markaziy kardi doirasida kechadi;
To‘qnashuv qiymati: Bu bahsda qozonilgan navbatdagi g‘alaba Temirovga rasmiy ravishda chempionlikka da’vogarlar to‘rtligiga kirish imkoniyatini ochib beradi;
Oktagondagi ikkinchi uy: Abu-Dabi arenalari va u yerdagi minglab o‘zbek muxlislarining olqishi Temirov uchun yana bir bor qo‘shimcha kuch manbai bo‘ladi.
Sport tahlili: Zamonaviy MMAda moliyaviy lagerlarning ahamiyati
Mutaxassislar va murabbiylar xulosasi:
Elita tayyorgarlik narxi: Zamonaviy UFC darajasidagi g‘alabalar faqatgina iste’dod emas, balki yuqori malakali nutritsiologlar, kurash murabbiylari va qimmatbaho mashg‘ulot sparringlari evaziga keladi;
Stillar jangi: Loven Kavanaga qarshi jangda Temirovdan yanada yuqori temp va oyoq harakatlarini nazorat qilish talab etiladi, chunki britaniyalik jangchi qarshi hujumlarda o‘ta xavfli;
O‘zbekiston MMAsining yangi cho‘qqisi: Ramazon Temirovning ketma-ket grand raqiblarni tanlashi va janglardan qochmasligi uning kamarga bo‘lgan ishonchi qat’iy ekanini ko‘rsatmoqda.
Ramazon Temirovning Stiv Erseg ustidan qozongan yorqin nokauti va navbatdagi qiyin jangga bo‘lgan jiddiy munosabati o‘zbek yakkakurash ustalarining dunyodagi eng yuqori elita bilan bemalol raqobatlasha olishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabida Loven Kavanani ham Erseg kabi muddatidan oldin nokautga uchrata oladimi yoki ingliz jangchisi bahsni hakamlar qarorigacha olib boradimi? Hamyurtimizning tez orada UFC chempionlik kamari uchun oktagonga ko‘tarilishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportchisining oktagondagi ushbu qaynoq yurishi sharhini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…