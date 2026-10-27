Temirov — Kavana to‘qnashuvi tahlili: Abu-Dabidagi jangda reja nega buzildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida o‘tgan UFC 333 turnirida o‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirov angliyalik Lone Kavanaga qarshi kechgan bahsda kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi.
- Murabbiy Jasur Alijonovning tahliliga ko‘ra, sportchi 1-raunddayoq raqibni nokaut qilishga shoshilib, belgilangan taktik rejadan chetga chiqqan.
- Temirov o‘z zarba kuchiga ortiqcha ishonib, himoyani unutgan pallada Kavana qarshi hujumdan unumli foydalanib, g‘alabani qo‘lga kiritgan.
Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli UFC 333 turniri doirasida angliyalik Lone Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov kutilmaganda mag‘lubiyatga uchragan edi. Ushbu to‘qnashuv ortidan sportchining ustozi, tajribali murabbiy Jasur Alijonov shogirdining harakatlarini atroflicha tahlil qilib, kutilmagan mag‘lubiyat ortida qanday taktik xatolar yotganini ochiqladi.
Murabbiyning fikricha, jangdagi asosiy burilish Ramazonning 1-raunddayoq raqibni muddatidan oldin qulatishga ortiqcha berilib ketgani va belgilangan jang rejasidan chetga chiqqani bilan bog‘liq bo‘lgan.
«Boshida hammasi reja bo‘yicha ketayotgandi»: Xato qayerda boshlandi?
Jasur Alijonov 24 oktyabr kungi to‘qnashuvning ilk daqiqalari va oktagondagi ko‘rsatmalar haqida quyidagi muhim jihatlarni ta’kidladi:
Sabrsizlik va nokaut vasvasasi: «Boshida barchasi belgilangan reja asosida ketayotgan edi. Biroq Ramazon biroz shoshib qoldi. Biz 1-raundda maksimal darajada sabr qilib kutishimiz va nokaut ortidan quvmasligimiz kerak edi», — deya vaziyatga baho berdi Alijonov;
Bosimni 2-raundda oshirish rejasi: Murabbiylar shtabi tuzgan asl taktikaga ko‘ra, birinchi 5 daqiqalikda raqibni o‘rganib, asosiy temp, faol bosim va ochiq jangga faqat 2-raunddan boshlab o‘tish ko‘zda tutilgan bo‘lgan;
O‘z kuchiga ortiqcha ishonish: «Raund oxirlab borayotgan pallada Ramazon o‘z zarba kuchiga haddan ziyod ishonib yubordi va himoyani biroz unutib, keskin hujumga o‘ta boshladi».
Masofa boy berildi: Raqibning qarshi zarbasi qanday ish berdi?
Jangning hal qiluvchi pallasida angliyalik Lone Kavana murabbiylar ko‘rsatmasini benuqson bajargan:
Burchakdan berilgan ogohlantirish: Alijonov o‘sha xavfli lahzalarda Ramazonga ochiqlanmasdan, masofani saqlab harakat qilishni bir necha bor baqirib eslatgan;
Kavananing qarshi hujumi: Raqib Temirovning nokaut qilish istagidan unumli foydalangan — u kuchli zarbalardan egilib qochgan va qarshi zarbalar seriyasi bilan kutilmagan tarzda aniq javob qaytargan;
Muhim saboq: Ushbu mag‘lubiyat yosh va istiqbolli o‘zbek jangchisi uchun eng yuqori divizionda sovuqqonlik va jang intizomi naqadar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Mazkur bahs Ramazon Temirovning UFC ligasidagi muhim sinovi bo‘ldi. Murabbiylar shtabi ushbu saboqlardan tegishli xulosa chiqargan holda, sportchi kelgusi janglarda oktagonga ancha sovuqqon va taktik jihatdan mukammal holatda qaytishiga ishonch bildirmoqda.
Izohlar 0
…