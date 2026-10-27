Temirov — Kavana to‘qnashuvi tahlili: Abu-Dabidagi jangda reja nega buzildi?

·50·Sport
Temirov — Kavana to‘qnashuvi tahlili: Abu-Dabidagi jangda reja nega buzildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabida o‘tgan UFC 333 turnirida o‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirov angliyalik Lone Kavanaga qarshi kechgan bahsda kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi.
  • Murabbiy Jasur Alijonovning tahliliga ko‘ra, sportchi 1-raunddayoq raqibni nokaut qilishga shoshilib, belgilangan taktik rejadan chetga chiqqan.
  • Temirov o‘z zarba kuchiga ortiqcha ishonib, himoyani unutgan pallada Kavana qarshi hujumdan unumli foydalanib, g‘alabani qo‘lga kiritgan.

Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli UFC 333 turniri doirasida angliyalik Lone Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov kutilmaganda mag‘lubiyatga uchragan edi. Ushbu to‘qnashuv ortidan sportchining ustozi, tajribali murabbiy Jasur Alijonov shogirdining harakatlarini atroflicha tahlil qilib, kutilmagan mag‘lubiyat ortida qanday taktik xatolar yotganini ochiqladi.

Murabbiyning fikricha, jangdagi asosiy burilish Ramazonning 1-raunddayoq raqibni muddatidan oldin qulatishga ortiqcha berilib ketgani va belgilangan jang rejasidan chetga chiqqani bilan bog‘liq bo‘lgan.

«Boshida hammasi reja bo‘yicha ketayotgandi»: Xato qayerda boshlandi?

Jasur Alijonov 24 oktyabr kungi to‘qnashuvning ilk daqiqalari va oktagondagi ko‘rsatmalar haqida quyidagi muhim jihatlarni ta’kidladi:

  • Sabrsizlik va nokaut vasvasasi: «Boshida barchasi belgilangan reja asosida ketayotgan edi. Biroq Ramazon biroz shoshib qoldi. Biz 1-raundda maksimal darajada sabr qilib kutishimiz va nokaut ortidan quvmasligimiz kerak edi», — deya vaziyatga baho berdi Alijonov;

  • Bosimni 2-raundda oshirish rejasi: Murabbiylar shtabi tuzgan asl taktikaga ko‘ra, birinchi 5 daqiqalikda raqibni o‘rganib, asosiy temp, faol bosim va ochiq jangga faqat 2-raunddan boshlab o‘tish ko‘zda tutilgan bo‘lgan;

  • O‘z kuchiga ortiqcha ishonish: «Raund oxirlab borayotgan pallada Ramazon o‘z zarba kuchiga haddan ziyod ishonib yubordi va himoyani biroz unutib, keskin hujumga o‘ta boshladi».

Masofa boy berildi: Raqibning qarshi zarbasi qanday ish berdi?

Jangning hal qiluvchi pallasida angliyalik Lone Kavana murabbiylar ko‘rsatmasini benuqson bajargan:

  • Burchakdan berilgan ogohlantirish: Alijonov o‘sha xavfli lahzalarda Ramazonga ochiqlanmasdan, masofani saqlab harakat qilishni bir necha bor baqirib eslatgan;

  • Kavananing qarshi hujumi: Raqib Temirovning nokaut qilish istagidan unumli foydalangan — u kuchli zarbalardan egilib qochgan va qarshi zarbalar seriyasi bilan kutilmagan tarzda aniq javob qaytargan;

  • Muhim saboq: Ushbu mag‘lubiyat yosh va istiqbolli o‘zbek jangchisi uchun eng yuqori divizionda sovuqqonlik va jang intizomi naqadar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Mazkur bahs Ramazon Temirovning UFC ligasidagi muhim sinovi bo‘ldi. Murabbiylar shtabi ushbu saboqlardan tegishli xulosa chiqargan holda, sportchi kelgusi janglarda oktagonga ancha sovuqqon va taktik jihatdan mukammal holatda qaytishiga ishonch bildirmoqda.

Ramazon TemirovUFCJasur AlijonovLone Kavana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)25 oktabr 09:11Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi25 oktabr 08:05“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida23 oktabr 09:49«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi19 sentabr 19:34Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)25 oktabr 08:16UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar24 oktabr 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi