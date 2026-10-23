UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirov Abu-Dabida o‘tkaziladigan «UFC 333» turniri doirasida angliyalik Loner Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
- Britaniyalik sportchi hamyurtimizning 13 ta jangni birinchi raunddayoq nokaut bilan yakunlaganini yuqori baholab, uning kuchli zarbalari va hujumkor uslubiga alohida urg‘u berdi.
Aralash jang san’ati (MMA) bo‘yicha eng nufuzli promoushen hisoblangan UFC turnirlarida yorqin g‘alabalari bilan muxlislar e’tiborini qozonib kelayotgan o‘zbekistonlik sportchi Ramazon Temirov navbatdagi muhim sinov oldida turibdi.
Hamyurtimiz Abu-Dabi shahrida o‘tkaziladigan «UFC 333» turniri doirasida angliyalik nomdor jangchi Loner Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tariladi. Ushbu jang oldidan britaniyalik sportchi o‘zbek jangchisining mahorati, zarba qudrati va uning xavfli tomonlarini alohida e’tirof etdi.
«13 ta birinchi raund nokauti — bu haqiqiy daraja»
Loner Kavana Ramazon Temirovning rekordlari va oktagondagi tajovuzkor harakatlariga yuqori baho berdi:
Raqibdan hayrat: «Ramazon Temirovning janglari menda juda kuchli taassurot qoldirdi. O‘z karyerasidagi 13 ta jangni ilk raunddayoq muddatidan oldin yakunlash — bu chinakam hayratlanarli va ajoyib natija;
Shou kafolati: Bu bellashuv chindan ham yuqori saviyada o‘tadi, deb o‘ylayman. Biz muxlislar uchun tomosha qilishga arziydigan chinakam qiziqarli va shiddatli jang taqdim etamiz», — dedi ingliz jangchisi.
Kavana Temirovning kuchli tomonlarini aniqladi
Britaniyalik jangchi Temirovning o‘ziga xos jang uslubiga urg‘u berib, unga qarshi tayyorgarlik muhimligini ta’kidladi:
Zarba kuchi va masofa: «U juda kuchli va og‘ir zarba beradigan nokautchi jangchilar toifasiga kiradi;
Hujumkor uslub: Ramazon doimo oldinga intilib harakatlanishni, raqibiga maksimal darajada yaqinlashib, keskin zarbalar yog‘dirishni yaxshi ko‘radi. Men bunga to‘liq tayyor bo‘lishim kerak», — deya o‘z munosabatini yakunladi Kavana.
Tezkor yakun va murosasiz mushtlashuvlarni xush ko‘ruvchi har ikki sportchi o‘rtasidagi to‘qnashuv «UFC 333» kardining eng tomoshabop va dinamik bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…