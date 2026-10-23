UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi

·51·Sport
UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirov Abu-Dabida o‘tkaziladigan «UFC 333» turniri doirasida angliyalik Loner Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
  • Britaniyalik sportchi hamyurtimizning 13 ta jangni birinchi raunddayoq nokaut bilan yakunlaganini yuqori baholab, uning kuchli zarbalari va hujumkor uslubiga alohida urg‘u berdi.

Aralash jang san’ati (MMA) bo‘yicha eng nufuzli promoushen hisoblangan UFC turnirlarida yorqin g‘alabalari bilan muxlislar e’tiborini qozonib kelayotgan o‘zbekistonlik sportchi Ramazon Temirov navbatdagi muhim sinov oldida turibdi.

Hamyurtimiz Abu-Dabi shahrida o‘tkaziladigan «UFC 333» turniri doirasida angliyalik nomdor jangchi Loner Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tariladi. Ushbu jang oldidan britaniyalik sportchi o‘zbek jangchisining mahorati, zarba qudrati va uning xavfli tomonlarini alohida e’tirof etdi.

«13 ta birinchi raund nokauti — bu haqiqiy daraja»

Loner Kavana Ramazon Temirovning rekordlari va oktagondagi tajovuzkor harakatlariga yuqori baho berdi:

  • Raqibdan hayrat: «Ramazon Temirovning janglari menda juda kuchli taassurot qoldirdi. O‘z karyerasidagi 13 ta jangni ilk raunddayoq muddatidan oldin yakunlash — bu chinakam hayratlanarli va ajoyib natija;

  • Shou kafolati: Bu bellashuv chindan ham yuqori saviyada o‘tadi, deb o‘ylayman. Biz muxlislar uchun tomosha qilishga arziydigan chinakam qiziqarli va shiddatli jang taqdim etamiz», — dedi ingliz jangchisi.

Kavana Temirovning kuchli tomonlarini aniqladi

Britaniyalik jangchi Temirovning o‘ziga xos jang uslubiga urg‘u berib, unga qarshi tayyorgarlik muhimligini ta’kidladi:

  • Zarba kuchi va masofa: «U juda kuchli va og‘ir zarba beradigan nokautchi jangchilar toifasiga kiradi;

  • Hujumkor uslub: Ramazon doimo oldinga intilib harakatlanishni, raqibiga maksimal darajada yaqinlashib, keskin zarbalar yog‘dirishni yaxshi ko‘radi. Men bunga to‘liq tayyor bo‘lishim kerak», — deya o‘z munosabatini yakunladi Kavana.

Tezkor yakun va murosasiz mushtlashuvlarni xush ko‘ruvchi har ikki sportchi o‘rtasidagi to‘qnashuv «UFC 333» kardining eng tomoshabop va dinamik bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Ramazon TemirovUFC 333Loner KavanaMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqidaBugun 09:49UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?UFC 333 arafasida katta bayonot: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili jangida kim ustun keladi?Kecha 22:56Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiMerab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdi15 sentabr 08:10Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...Islam Maxachev Pyotr Yan va Yevloyevning UFC 333'dagi taqdirini bashorat qildi...11 sentabr 09:17Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildi11 sentabr 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi