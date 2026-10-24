“Manchester Siti”ning “Aston Villa”ga qarshi uchrashuvi bo‘yicha statistika e’lon qilindi
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida Birminghemda «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o‘zining mustahkam va yuqori saviyadagi o‘yini bilan ajralib turdi.
Nizoli va shiddatli kechgan uchrashuv yakunlariga ko‘ra, xalqaro statistik platforma hisoblangan Flashscore servisi Husanovning maydondagi harakatlarini 8,0 ball bilan baholadi. Bu ko‘rsatkich mag‘lubiyatga uchragan «shaharliklar» tarkibida ikkinchi eng yuqori natija bo‘ldi.
Husanov — Dokudan keyin eng yaxshisi, Holanddan ham yuqori
Mudofaa markazida ishonchli harakat qilgan o‘zbekistonlik himoyachi jamoaning asosiy yulduzlarini statistik baholar bo‘yicha ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi:
Yetakchilar ro‘yxati: «Manchester Siti» safida faqat qanot hujumchisi Jeremi Doku (8,1 ball) Husanovdan biroz yuqoriroq baho oldi;
Yulduzlar ortda qoldi: Jamoa yarim himoyachisi Elliot Anderson 7,8 ballga loyiq ko‘rilgan bo‘lsa, yagona gol muallifi Erling Holand hamda argentinalik Enso Fernandes 7,7 balldan qayd etdi;
Eng past baho — Donnarummaga: Gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatlarda qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ygan italiyalik darvozabon Janluidji Donnarumma 4,5 ball bilan maydondagi eng yomon natijani ko‘rsatdi.
Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat, ammo peshqadamlik saqlanib qoldi
Uchrashuv «Villa Park» arenasida juda og‘ir kechdi:
Gollar tafsiloti: Mezbonlar safida Nikolas Jekson 6 va 60-daqiqalarda dubl qayd etib, birminghemliklarga g‘alaba keltirdi. «Siti»ning javob to‘pi 52-daqiqada Erling Holand hisobiga yozildi;
G‘alabali seriya yakuni: Ketma-ket yettita g‘alabadan so‘ng ilk bor ochko yo‘qotgan «Manchester Siti» mag‘lubiyatga qaramay, o‘z hisobidagi 21 ochko bilan turnir jadvalining 1-pog‘onasidagi peshqadamligini saqlab qolmoqda.
Abduqodir Husanovning asosiy tarkibda to‘liq o‘ynab, mana shunday murakkab bahsda jamoasining eng yaxshilaridan biri bo‘lishi uning Premer-liga tempiga to‘liq moslashganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…