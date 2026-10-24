“Manchester Siti”ning “Aston Villa”ga qarshi uchrashuvi bo‘yicha statistika e’lon qilindi

·1·Sport
“Manchester Siti”ning “Aston Villa”ga qarshi uchrashuvi bo‘yicha statistika e’lon qilindi

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida Birminghemda «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» safida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o‘zining mustahkam va yuqori saviyadagi o‘yini bilan ajralib turdi.

Nizoli va shiddatli kechgan uchrashuv yakunlariga ko‘ra, xalqaro statistik platforma hisoblangan Flashscore servisi Husanovning maydondagi harakatlarini 8,0 ball bilan baholadi. Bu ko‘rsatkich mag‘lubiyatga uchragan «shaharliklar» tarkibida ikkinchi eng yuqori natija bo‘ldi.

Husanov — Dokudan keyin eng yaxshisi, Holanddan ham yuqori

Mudofaa markazida ishonchli harakat qilgan o‘zbekistonlik himoyachi jamoaning asosiy yulduzlarini statistik baholar bo‘yicha ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi:

  • Yetakchilar ro‘yxati: «Manchester Siti» safida faqat qanot hujumchisi Jeremi Doku (8,1 ball) Husanovdan biroz yuqoriroq baho oldi;

  • Yulduzlar ortda qoldi: Jamoa yarim himoyachisi Elliot Anderson 7,8 ballga loyiq ko‘rilgan bo‘lsa, yagona gol muallifi Erling Holand hamda argentinalik Enso Fernandes 7,7 balldan qayd etdi;

  • Eng past baho — Donnarummaga: Gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatlarda qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ygan italiyalik darvozabon Janluidji Donnarumma 4,5 ball bilan maydondagi eng yomon natijani ko‘rsatdi.

Mavsumdagi ilk mag‘lubiyat, ammo peshqadamlik saqlanib qoldi

Uchrashuv «Villa Park» arenasida juda og‘ir kechdi:

  • Gollar tafsiloti: Mezbonlar safida Nikolas Jekson 6 va 60-daqiqalarda dubl qayd etib, birminghemliklarga g‘alaba keltirdi. «Siti»ning javob to‘pi 52-daqiqada Erling Holand hisobiga yozildi;

  • G‘alabali seriya yakuni: Ketma-ket yettita g‘alabadan so‘ng ilk bor ochko yo‘qotgan «Manchester Siti» mag‘lubiyatga qaramay, o‘z hisobidagi 21 ochko bilan turnir jadvalining 1-pog‘onasidagi peshqadamligini saqlab qolmoqda.

Abduqodir Husanovning asosiy tarkibda to‘liq o‘ynab, mana shunday murakkab bahsda jamoasining eng yaxshilaridan biri bo‘lishi uning Premer-liga tempiga to‘liq moslashganidan dalolat beradi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnAston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnBugun 15:18«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaAston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda21 avgust 14:13«Aston Villa» va «Frayburg» Yevropa ligasi bosh sovrini uchun bahslashadi«Aston Villa» va «Frayburg» Yevropa ligasi bosh sovrini uchun bahslashadi20 may 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi