«Real», «Barselona» va «Bavariya» maydonga tushadi: YECHLda hal qiluvchi tur boshlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chempionlar ligasining 5-turida 36 ta jamoa ishtirokida 18 ta uchrashuv bo‘lib o‘tadi, bu bahslar pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
- 24–25 noyabr kunlari «Real» — PSV, «Sabah» — «Barselona», «Manchester Siti» — «Napoli», «Lill» — «Bavariya» hamda «PSJ» — «Roma» kabi shiddatli to‘qnashuvlar muxlislar e’tiborida bo‘ladi.
- Turnir jadvalidagi o‘rnini mustahkamlashga intilayotgan grand klublar uchun mazkur tur muhim qadam hisoblanadi.
Yevropa klub futbolidagi eng nufuzli musobaqa — Chempionlar ligasida umumiy bosqichning 5-tur uchrashuvlari start oladi. 24–25 noyabr kunlari muxlislarni «Galatasaroy» — «Aston Villa», «Real» — PSV, «Manchester Siti» — «Napoli», «Sabah» — «Barselona», «PSJ» — «Roma» kabi shiddatli bahslar kutmoqda. Ayniqsa, ayrim jamoalar uchun bu tur keyingi bosqichga chiqish yo‘lidagi muhim qadam bo‘lishi mumkin.
Umumiy bosqichning yarmi ortda qoldi. Endi jamoalarning har bir ochkosi turnir jadvalidagi o‘rni va pley-offga chiqish imkoniyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. UYEFA taqvimiga ko‘ra, 5-turda 36 jamoa ishtirokida 18 ta uchrashuv o‘tkaziladi.
«Galatasaroy» — «Aston Villa»: Istanbuldagi sinov
Turning e’tiborga molik uchrashuvlaridan biri Istanbulda bo‘lib o‘tadi. Turkiyaning «Galatasaroy» klubi Angliyaning «Aston Villa» jamoasini qabul qiladi.
Unay Emeri boshchiligidagi birminghemliklar Yevropa maydonida o‘z salohiyatini namoyish etishga intilmoqda. «Aston Villa» joriy mavsumda raqiblar darvozasiga 12 ta gol urgan. Jamoa uchun Istanbuldagi bahs ham hujumdagi imkoniyatlarini ko‘rsatish, ham musobaqadagi mavqeini mustahkamlash nuqtayi nazaridan muhim.
Biroq «Galatasaroy» o‘z maydonida ancha xavfli raqib. Turkiya klubi so‘nggi yillarda Angliya jamoalariga qarshi uy uchrashuvlarida yaxshi natijalar qayd etgan. UYEFA ma’lumotlariga ko‘ra, jamoa ingliz klublariga qarshi oxirgi uchta uy bahsining barchasida g‘alaba qozongan.
Shu bois Emeri shogirdlarini oson uchrashuv kutmayapti. Istanbuldagi muhit va mezbonlarning tajovuzkor o‘yini «Aston Villa» uchun jiddiy sinov bo‘lishi mumkin.
«Real» — PSV: Mourino jamoasi g‘alabali seriyani davom ettiradimi?
Madriddagi «Santyago Bernabeu» stadionida «Real» Niderlandiyaning PSV klubini qabul qiladi. Joze Mourino boshchiligidagi ispan grandi musobaqadagi g‘alabali yurishini davom ettirishga harakat qiladi.
Biroq PSVni e’tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. Eyndxovenliklar hujumkor futbol namoyish etishga qodir va madridliklarga jiddiy qarshilik ko‘rsatishni maqsad qilgan.
UYEFA keltirgan statistikaga ko‘ra, ikki klub o‘zaro Yevropa musobaqalarida sakkiz marta to‘qnash kelgan. «Real» uch marta g‘alaba qozongan, PSV bir marta zafar quchgan, yana to‘rt uchrashuvda durang qayd etilgan. Jamoalarning so‘nggi o‘zaro bahsi 1988/89 yilgi Yevropa kubogi chorak finalida bo‘lib o‘tgan.
E’tiborli jihati, Kilian Mbappe Chempionlar ligasidagi 75-goliga yaqin turibdi. Fransiyalik yulduz PSV darvozasiga to‘p kiritsa, musobaqa tarixida ushbu marraga erishgan eng yosh futbolchilardan biriga aylanadi.
«Manchester Siti» — «Napoli»: De Bryuyne sobiq jamoasiga qarshi
Turning eng katta qiziqish uyg‘otadigan bahslaridan yana biri Manchesterda o‘tkaziladi. «Manchester Siti» Italiyaning «Napoli» klubini qabul qiladi.
Bu uchrashuvning alohida jihati — Kevin De Bryuynening sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushishi. Belgiyalik yarimhimoyachi 2025 yil yozida «Napoli»ga o‘tguniga qadar «Manchester Siti» safida o‘n mavsum to‘p surgan, jamoa bilan Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasida katta yutuqlarga erishgan.
De Bryuyne «Siti» safida 442 ta uchrashuvda ishtirok etib, 108 ta gol urgan. Endi u sobiq jamoasiga qarshi raqib sifatida maydonga chiqadi.
«Manchester Siti»ning o‘z maydonidagi natijalari ham e’tiborga molik. Angliya klubi Chempionlar ligasidagi so‘nggi 27 ta uy uchrashuvining faqat ikkitasida mag‘lub bo‘lgan. Erling Holand esa «Napoli»ga qarshi avvalgi uchta Yevropa bahsining har birida gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
Italiyaliklar uchun esa Angliyadagi safarlar oson kechmayapti. «Napoli» Chempionlar ligasida ingliz klublari maydonida hali g‘alaba qozonmagan. Shuning uchun Manchesterdagi bahs jamoa uchun jiddiy imtihon bo‘ladi.
«Sabah» — «Barselona»: Kataloniya klubi Ozarboyjonda
Chorshanba kunigi eng ko‘p muhokama qilinadigan uchrashuvlardan biri Ozarboyjonda bo‘lib o‘tadi. Mahalliy «Sabah» o‘z maydonida «Barselona»ni qabul qiladi.
Kataloniya klubi uchun ushbu bahs umumiy bosqichdagi maqsadlarini amalga oshirish yo‘lida muhim ahamiyatga ega. «Barselona» yuqori o‘rinlarni egallab, to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 finalga yo‘llanma olishni istaydi.
Hansi Flik jamoasining hujumdagi salohiyatini statistika ham tasdiqlaydi. UYEFA ma’lumotlariga ko‘ra, «Barselona»ning Chempionlar ligasidagi so‘nggi 22 ta umumiy bosqich uchrashuvining har birida kamida uchta gol urilib, bu bahslarda jami 105 ta to‘p kiritilgan.
Biroq «Sabah»ni ham oson raqib deb bo‘lmaydi. Ozarboyjon klubi o‘z maydonidagi uchrashuvlarda kurashchanlik ko‘rsatib kelmoqda. Mezbonlar uchun Yevropa gigantiga qarshi bahs o‘zini ko‘rsatish va muxlislarini xursand qilish imkoniyatidir.
Albatta, tarkib va xalqaro tajriba borasida «Barselona» yaqqol ustun. Ammo Ozarboyjondagi muhit va mezbonlarning kurashchanligi uchrashuvga qo‘shimcha qiziqish bag‘ishlashi mumkin.
«Lill» — «Bavariya»: myunxenliklar uchun muhim safar
«Bavariya» 5-turda Fransiyada «Lill» mehmoni bo‘ladi. Myunxenliklar uchun bu uchrashuvdagi asosiy vazifa — g‘alaba qozonib, turnir jadvalidagi mavqeini yaxshilash.
«Bavariya»ning so‘nggi uchrashuvlardagi hujumkorligi e’tiborga molik. UYEFA statistikasiga ko‘ra, Germaniya klubi Chempionlar ligasidagi oxirgi 13 ta bahsning 12 tasida kamida ikkita gol urishga erishgan.
Jamoaning yosh yulduzi Lennart Karl ham muxlislar diqqat markazida. U 19 yoshga to‘lmasidanoq Chempionlar ligasida beshta gol urib ulgurdi. Yana bir gol uni musobaqa tarixidagi eng yosh sermahsul futbolchilar ro‘yxatida yuqoriroq o‘ringa olib chiqishi mumkin.
Biroq «Lill» o‘z maydonida munosib qarshilik ko‘rsatishga qodir. Fransiya klubi so‘nggi to‘qqizta uy uchrashuvining har birida gol urishga muvaffaq bo‘lgan. Shuning uchun «Bavariya»ni oson g‘alaba kutmayapti.
«PSJ» — «Roma»: Parijdagi katta to‘qnashuv
Amaldagi Yevropa chempioni «PSJ» o‘z maydonida Italiyaning «Roma» klubini qabul qiladi. Luis Enrike jamoasi umumiy bosqichdagi kuchli o‘yinini davom ettirib, yana bir g‘alabani qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
Parijliklar dastlabki to‘rt uchrashuvda raqiblar darvozasiga 20 ta gol urishga erishgan. Bu natija ularning hujumdagi imkoniyatlari qanchalik yuqori ekanini ko‘rsatadi.
«PSJ»ning yana bir ustunligi — o‘z maydonidagi ishonchli o‘yini. Jamoa Chempionlar ligasidagi so‘nggi 14 ta uchrashuvda mag‘lubiyatga uchramagan. Bu klub tarixidagi eng yaxshi natijalardan biri hisoblanadi.
«Roma» esa Parijga oson vazifa bilan bormaydi. Italiyaliklar uchun asosiy maqsad — raqibning hujumlarini jilovlash va imkoniyatlardan unumli foydalanish. Rimliklar so‘nggi 11 ta safar uchrashuvining faqat bittasida g‘alaba qozongani ham bu safarning naqadar qiyin bo‘lishini ko‘rsatadi.
«Sporting» — «Manchester Yunayted»: ingliz klubi uchun yangi sinov
Lissabonda «Sporting» va «Manchester Yunayted» o‘rtasidagi bahs bo‘lib o‘tadi. Har ikki jamoa uchun bu uchrashuv umumiy bosqichdagi o‘rnini mustahkamlash nuqtayi nazaridan muhim.
«Sporting» o‘z maydonida hujumkor futbol namoyish etishi bilan ajralib turadi. Portugaliya klubi Chempionlar ligasidagi so‘nggi 22 ta umumiy bosqich uchrashuvining har birida gol urishga erishgan. Bu jamoaning hujumdagi barqarorligini ko‘rsatadi.
«Manchester Yunayted» esa safardagi natijalarini yaxshilashi kerak. Angliya klubi Chempionlar ligasidagi so‘nggi 11 ta safar uchrashuvining faqat bittasida g‘alaba qozongan.
Shu bois Lissabondagi bahs mehmonlar uchun oson kechmasligi mumkin. «Sporting» muxlislari qarshisida g‘alaba qozonishga intilsa, «Manchester Yunayted» muhim ochkolarni qo‘lga kiritishga harakat qiladi.
5-turning boshqa muhim uchrashuvlari
24 noyabr kuni «Arsenal» o‘z maydonida Dortmundning «Borussiya» klubini qabul qiladi. Londonliklar Chempionlar ligasidagi so‘nggi 16 ta umumiy bosqich bahsida mag‘lubiyatga uchramagan. «Arsenal» o‘z maydonidagi oxirgi 12 ta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan.
Shu kuni «Feyenoord» — «Portu», «Leypsig» — «Lans», «Komo» — AYEK va «Slovan» — «Betis» bahslari ham o‘tkaziladi.
25 noyabr kuni esa «Bryugge» — «Liverpul», «Inter» — «Shtutgart», «Shaxtyor» — «Fenerbahche», «Atletiko» — «Viking» va «Slaviya» — «Vilyarreal» uchrashuvlari muxlislar e’tiborida bo‘ladi.
Chempionlar ligasi: 5-tur uchrashuvlari taqvimi
24 noyabr, seshanba — Toshkent vaqti bilan:
22:45 — «Galatasaroy» — «Aston Villa»
22:45 — «Budyo-Glimt» — «LASK»
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Real» — PSV
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Manchester Siti» — «Napoli»
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Arsenal» — «Borussiya» D
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Feyenoord» — «Portu»
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Komo» — AYEK
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Slovan» — «Betis»
25 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Leypsig» — «Lans»
25 noyabr, chorshanba — Toshkent vaqti bilan:
22:45 — «Sabah» — «Barselona»
22:45 — «Slaviya» — «Vilyarreal»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Lill» — «Bavariya»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «PSJ» — «Roma»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Sporting» — «Manchester Yunayted»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Bryugge» — «Liverpul»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Atletiko» — «Viking»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Inter» — «Shtutgart»
26 noyabrga o‘tar kechasi, 01:00 — «Shaxtyor» — «Fenerbahche»
Chempionlar ligasining 5-turi jamoalarning haqiqiy kuchini yana bir bor namoyon etishi kutilmoqda. Ayniqsa, «Real», «Barselona», «Bavariya», «PSJ» va «Manchester Siti» ishtirokidagi bahslar muxlislar diqqat markazida bo‘ladi. Umumiy bosqichning ikkinchi yarmiga qadam qo‘yilayotgan bir paytda har bir g‘alaba pley-off yo‘lida katta ahamiyat kasb etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…