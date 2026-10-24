Aston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matn

·47·Sport
Aston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Aston VillaManchester Siti uchrashuvi 24 oktyabr, 16:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 2. Kesh M., 11. Djekson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelef V., 22. Maatsen I., 44. Manzambi Dj., 7. Makginn Dj. (kapitan), 14. Torres P.

Aston Villa zaxiradagilari: 6. Barkli R., 40. Bizot M., 26. Bogard L., 10. Buendiya E., 27. Goretska L., 53. Xemmings G., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 5. Mingz T.

Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.

Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 5. Anderson E., 10. Sherki R., 3. Diash R. (kapitan), 11. Doku J., 17. Fernandes E., 6. Gexi M., 24. Gvardiol J., 9. Xoland E., 45. Xusanov A., 7. Ndiaye I.

Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 32. Buaddi A., 47. Foden F., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 56. Makadu R., 33. O'Reyli N., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.

Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.

Aston VillaManchester SitiAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?22 oktabr 22:41Nyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnNyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:17Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:53«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi10 oktabr 11:10Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?7 oktabr 20:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi