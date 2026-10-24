Aston Villa — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Aston Villa — Manchester Siti uchrashuvi 24 oktyabr, 16:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Aston Villa boshlang‘ich tarkibi: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 2. Kesh M., 11. Djekson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelef V., 22. Maatsen I., 44. Manzambi Dj., 7. Makginn Dj. (kapitan), 14. Torres P.
Aston Villa zaxiradagilari: 6. Barkli R., 40. Bizot M., 26. Bogard L., 10. Buendiya E., 27. Goretska L., 53. Xemmings G., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 5. Mingz T.
Aston Villa bosh murabbiyi: Emeri U.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 5. Anderson E., 10. Sherki R., 3. Diash R. (kapitan), 11. Doku J., 17. Fernandes E., 6. Gexi M., 24. Gvardiol J., 9. Xoland E., 45. Xusanov A., 7. Ndiaye I.
Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 32. Buaddi A., 47. Foden F., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 56. Makadu R., 33. O'Reyli N., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
Izohlar 0
…