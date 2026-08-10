Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi

·65·Sport
Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Aston Villa Real Madrid hujumchisi Endrikni ijara asosida Birmingemga olib kelish bo'yicha muzokaralarni faol bosqichga o'tkazdi. 20 yoshli braziliyalik futbolchi o'tgan mavsumning ikkinchi yarmini Lionda ijara asosida o'tkazib, 21 ta uchrashuvda 8 ta gol va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Endrik xizmatiga Italiyaning Roma jamoasi ham qiziqish bildirmoqda, biroq Unai Emeri hujum chizig'ini kuchaytirish uchun uni Aston Villa tarkibida ko'rmoqchi.

Angliyaning Aston Villa klubi transfer oynasining soʻnggi kunlarida Real Madrid hujumchisi Endrikni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. Unai Emeri boshchiligidagi jamoa yosh braziliyalik futbolchini ijara shartnomasi asosida Birmingemga olib kelish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar faol bosqichga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Braziliya terma jamoasining 20 yoshli iqtidorli vakili oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmini Fransiyaning Lion klubida ijara asosida oʻtkazgan edi. Ushbu davr mobaynida u 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 8 ta gol va shuncha golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u jahon chempionatida ham ishtirok etib, oʻzining xalqaro darajadagi salohiyatini namoyish etdi.

Aston Villa transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqda

Birmingemliklar tarkibini kuchaytirish yoʻlida faol ish olib bormoqda. Endrik xizmatiga faqatgina ingliz klubi emas, balki Italiyaning Roma jamoasi ham daʼvogarlik qilmoqda. Biroq Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emeri hujum chizigʻini yanada badargʻa qilish va Chempionlar ligasi oʻyinlariga munosib tayyorgarlik koʻrish uchun yosh hujumchini oʻz jamoasida koʻrmoqchi.

Hozirgi kunda jamoaning asosiy hujumchisi Ollie Uotkins boʻlib turibdi, u oʻtgan mavsumda 21 ta gol urishga erishdi. Shuningdek, tarkibda Temmi Abraxam va yosh iqtidor Brian Madjo ham bor. Biroq oldinda turgan ogʻir va tigʻiz mavsum hamda Chempionlar ligasidagi bahslar klub rahbariyatidan hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni talab qilmoqda.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi rejalar

Aston Villa yozgi transfer oynasida anchagina faol harakat qildi. Ayniqsa, Morgan Rojersning Chelsiga rekord darajadagi 117 million funt sterling evaziga sotilishi klubga moliyaviy imkoniyatlar yaratdi. Rahbariyat darhol oʻrnini toʻldirishga kirishib, Xuan Mansambi, Vulverxemptondan Joau Gomes, Chelsidan ijara asosida Alexandro Garnacho va Modu Keba Sisseni oʻz safiga qoʻshib oldi.

Shuningdek, klub himoya chizigʻini mustahkamlash maqsadida Atletiko Madrid chap qanot himoyachisi Matteo Rujeri bilan 17 million funt sterlinglik kelishuvga yaqin turibdi. Bu transferlar Aston Villa jamoasining ham ichki birinchilikda, ham xalqaro maydonlarda raqobatbardosh boʻlishini taʼminlashga qaratilgan.

Oldinda jamoani jiddiy sinovlar kutmoqda. Aston Villa oʻtgan mavsumdagi Yevropa ligasidagi gʻalaba tufayli chorshanba kuni UEFA Superkubogi doirasida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu uchrashuv jamoaning Premyer-liga va Chempionlar ligasidagi ishtiroki oldidan oʻziga xos sinov vazifasini oʻtaydi.

Aston VillaEndrikReal MadridTransferlarChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)