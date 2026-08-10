Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi
Aston Villa Real Madrid hujumchisi Endrikni ijara asosida Birmingemga olib kelish bo'yicha muzokaralarni faol bosqichga o'tkazdi. 20 yoshli braziliyalik futbolchi o'tgan mavsumning ikkinchi yarmini Lionda ijara asosida o'tkazib, 21 ta uchrashuvda 8 ta gol va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Endrik xizmatiga Italiyaning Roma jamoasi ham qiziqish bildirmoqda, biroq Unai Emeri hujum chizig'ini kuchaytirish uchun uni Aston Villa tarkibida ko'rmoqchi.
Angliyaning Aston Villa klubi transfer oynasining soʻnggi kunlarida Real Madrid hujumchisi Endrikni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha jiddiy harakatlarni boshladi. Unai Emeri boshchiligidagi jamoa yosh braziliyalik futbolchini ijara shartnomasi asosida Birmingemga olib kelish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar faol bosqichga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Braziliya terma jamoasining 20 yoshli iqtidorli vakili oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmini Fransiyaning Lion klubida ijara asosida oʻtkazgan edi. Ushbu davr mobaynida u 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻz hisobiga 8 ta gol va shuncha golli uzatmani yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u jahon chempionatida ham ishtirok etib, oʻzining xalqaro darajadagi salohiyatini namoyish etdi.
Aston Villa transfer bozoridagi faolligini davom ettirmoqdaBirmingemliklar tarkibini kuchaytirish yoʻlida faol ish olib bormoqda. Endrik xizmatiga faqatgina ingliz klubi emas, balki Italiyaning Roma jamoasi ham daʼvogarlik qilmoqda. Biroq Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emeri hujum chizigʻini yanada badargʻa qilish va Chempionlar ligasi oʻyinlariga munosib tayyorgarlik koʻrish uchun yosh hujumchini oʻz jamoasida koʻrmoqchi.
Hozirgi kunda jamoaning asosiy hujumchisi Ollie Uotkins boʻlib turibdi, u oʻtgan mavsumda 21 ta gol urishga erishdi. Shuningdek, tarkibda Temmi Abraxam va yosh iqtidor Brian Madjo ham bor. Biroq oldinda turgan ogʻir va tigʻiz mavsum hamda Chempionlar ligasidagi bahslar klub rahbariyatidan hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni talab qilmoqda.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi rejalarAston Villa yozgi transfer oynasida anchagina faol harakat qildi. Ayniqsa, Morgan Rojersning Chelsiga rekord darajadagi 117 million funt sterling evaziga sotilishi klubga moliyaviy imkoniyatlar yaratdi. Rahbariyat darhol oʻrnini toʻldirishga kirishib, Xuan Mansambi, Vulverxemptondan Joau Gomes, Chelsidan ijara asosida Alexandro Garnacho va Modu Keba Sisseni oʻz safiga qoʻshib oldi.
Shuningdek, klub himoya chizigʻini mustahkamlash maqsadida Atletiko Madrid chap qanot himoyachisi Matteo Rujeri bilan 17 million funt sterlinglik kelishuvga yaqin turibdi. Bu transferlar Aston Villa jamoasining ham ichki birinchilikda, ham xalqaro maydonlarda raqobatbardosh boʻlishini taʼminlashga qaratilgan.
Oldinda jamoani jiddiy sinovlar kutmoqda. Aston Villa oʻtgan mavsumdagi Yevropa ligasidagi gʻalaba tufayli chorshanba kuni UEFA Superkubogi doirasida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu uchrashuv jamoaning Premyer-liga va Chempionlar ligasidagi ishtiroki oldidan oʻziga xos sinov vazifasini oʻtaydi.
…