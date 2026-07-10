Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?
Angliya Premer-ligasining joriy mavsumidagi kashfiyotlaridan biri Morgan Rogers transfer bozorining asosiy qahramoniga aylanishi kutilmoqda. Birmingemning Aston Villa klubi oʻz iqtidorli yarim himoyachisi uchun rekord darajadagi 130 million funt sterling (taxminan 175 million dollar) miqdorida narx belgiladi. Ushbu transfer amalga oshgan taqdirda, klub tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻga ega boʻladi, biroq mutaxassislar jamoaning transfer strategiyasi kutilganidan boshqacha boʻlishini taxmin qilmoqdalar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Rogersga Londonning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, "toʻpchilar" Nyukasl yarim himoyachisi Bruno Guimaraes variantiga koʻproq eʼtibor qaratishni boshlagan. Aston Villa tomonidan qoʻyilgan oʻta yuqori narx London klubini ortga chekinishga majbur qilishi mumkin, bu esa Rogersning Vest-Midlendda qolish ehtimolini oshiradi.
Klub sobiq hujumchisi Stan Collymore Goal nashriga bergan intervyusida, agar Rogers sotilgan taqdirda ham, jamoa Fil Foden yoki Eberechi Eze kabi yulduzlarni sotib olmasligini taʼkidladi. Collymorening fikricha, Aston Villa moliyaviy barqarorlik qoidalariga (PSR) rioya qilishi shart va tushgan mablagʻning salmoqli qismi klub balansini tiklashga yoʻnaltiriladi.
Unai Emery uslubiga mos yangi nomlarAston Villa bosh murabbiyi Unai Emery tayyor yulduzlardan koʻra, rivojlanish salohiyatiga ega boʻlgan yosh iqtidorlarni afzal koʻradi. Collymorening soʻzlariga koʻra, jamoaga hozirda qanotlarda yuqori tezlikka ega va raqib himoyachilarini yakkama-yakka kurashlarda ortda qoldira oladigan futbolchilar yetishmayapti. Leon Bailly va boshqa variantlar kutilgan natijani bermagan bir paytda, murabbiylar shtabi yangi qidiruv ishlarini boshlagan.
Klub Fil Foden kabi Manchester Siti yulduzlariga emas, balki Bundesliga yoki A Seriyada toʻp surayotgan, hali keng ommaga tanilmagan 21-23 yoshli futbolchilarga eʼtibor qaratishi kutilmoqda. Bu strategiya Emeryga oʻz tizimiga mos keladigan oʻyinchilarni shakllantirish va ularning transfer qiymatini yanada oshirish imkonini beradi.
Shu bilan birga, Fil Fodenning Angliya terma jamoasining JCH-2026 tarkibidan tushib qolgani uning kelajagi borasidagi turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Baʼzi muxlislar uni Aston Villa uchun ideal nomzod deb hisoblasa-da, moliyaviy va taktik jihatdan bu transferning amalga oshishi qiyin masaladir. Eberechi Eze borasida ham vaziyat shunday: u Arsenal kabi top-klublarga oʻtishi mumkin, ammo Birmingem klubi uning uchun kurashga kirishishi dargumon.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Aston Villa kelgusi transfer oynasida quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:
- Moliyaviy barqarorlik qoidalariga amal qilgan holda byudjetni muvozanatlash;
- Morgan Rogers uchun maksimal darajada yuqori narx olish yoki uni jamoada olib qolish;
- Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan yosh va tezkor qanot vakillarini izlab topish;
- Jamoaning taktik sxemasiga mos keladigan, mehnatkash futbolchilar bilan tarkibni toʻldirish.
Hozircha barcha eʼtibor Rogersning xalqaro maydondagi ishtirokiga qaratilgan. Uning Jahon chempionatidagi har bir muvaffaqiyatli harakati Aston Villa uchun transfer bozorida qoʻshimcha ustunlik taqdim etadi.
…