Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?

·51·Sport
Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?

Angliya Premer-ligasining joriy mavsumidagi kashfiyotlaridan biri Morgan Rogers transfer bozorining asosiy qahramoniga aylanishi kutilmoqda. Birmingemning Aston Villa klubi oʻz iqtidorli yarim himoyachisi uchun rekord darajadagi 130 million funt sterling (taxminan 175 million dollar) miqdorida narx belgiladi. Ushbu transfer amalga oshgan taqdirda, klub tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻga ega boʻladi, biroq mutaxassislar jamoaning transfer strategiyasi kutilganidan boshqacha boʻlishini taxmin qilmoqdalar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Rogersga Londonning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, "toʻpchilar" Nyukasl yarim himoyachisi Bruno Guimaraes variantiga koʻproq eʼtibor qaratishni boshlagan. Aston Villa tomonidan qoʻyilgan oʻta yuqori narx London klubini ortga chekinishga majbur qilishi mumkin, bu esa Rogersning Vest-Midlendda qolish ehtimolini oshiradi.

Klub sobiq hujumchisi Stan Collymore Goal nashriga bergan intervyusida, agar Rogers sotilgan taqdirda ham, jamoa Fil Foden yoki Eberechi Eze kabi yulduzlarni sotib olmasligini taʼkidladi. Collymorening fikricha, Aston Villa moliyaviy barqarorlik qoidalariga (PSR) rioya qilishi shart va tushgan mablagʻning salmoqli qismi klub balansini tiklashga yoʻnaltiriladi.

Unai Emery uslubiga mos yangi nomlar

Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emery tayyor yulduzlardan koʻra, rivojlanish salohiyatiga ega boʻlgan yosh iqtidorlarni afzal koʻradi. Collymorening soʻzlariga koʻra, jamoaga hozirda qanotlarda yuqori tezlikka ega va raqib himoyachilarini yakkama-yakka kurashlarda ortda qoldira oladigan futbolchilar yetishmayapti. Leon Bailly va boshqa variantlar kutilgan natijani bermagan bir paytda, murabbiylar shtabi yangi qidiruv ishlarini boshlagan.

Klub Fil Foden kabi Manchester Siti yulduzlariga emas, balki Bundesliga yoki A Seriyada toʻp surayotgan, hali keng ommaga tanilmagan 21-23 yoshli futbolchilarga eʼtibor qaratishi kutilmoqda. Bu strategiya Emeryga oʻz tizimiga mos keladigan oʻyinchilarni shakllantirish va ularning transfer qiymatini yanada oshirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, Fil Fodenning Angliya terma jamoasining JCH-2026 tarkibidan tushib qolgani uning kelajagi borasidagi turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Baʼzi muxlislar uni Aston Villa uchun ideal nomzod deb hisoblasa-da, moliyaviy va taktik jihatdan bu transferning amalga oshishi qiyin masaladir. Eberechi Eze borasida ham vaziyat shunday: u Arsenal kabi top-klublarga oʻtishi mumkin, ammo Birmingem klubi uning uchun kurashga kirishishi dargumon.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Aston Villa kelgusi transfer oynasida quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:

  • Moliyaviy barqarorlik qoidalariga amal qilgan holda byudjetni muvozanatlash;
  • Morgan Rogers uchun maksimal darajada yuqori narx olish yoki uni jamoada olib qolish;
  • Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan yosh va tezkor qanot vakillarini izlab topish;
  • Jamoaning taktik sxemasiga mos keladigan, mehnatkash futbolchilar bilan tarkibni toʻldirish.

Hozircha barcha eʼtibor Rogersning xalqaro maydondagi ishtirokiga qaratilgan. Uning Jahon chempionatidagi har bir muvaffaqiyatli harakati Aston Villa uchun transfer bozorida qoʻshimcha ustunlik taqdim etadi.

Aston VillaМорган РоджерсPhil FodenTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiKylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiBugun, 15:00Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Bugun, 14:53Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiBugun, 14:39Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiRomano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiBugun, 14:16Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borMourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror borBugun, 14:10Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi