Og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan UFC 333 turniridagi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlislariga murojaat yo‘lladi.
- Britaniyalik Lonir Kavanaga qarshi kechgan jangda birinchi raundda nokautga uchragan sportchining 12 ta g‘alabadan iborat seriyasi to‘xtadi va u reytingda 7-o‘rindan 10-pog‘onaga tushib qoldi.
- Shunga qaramay, Temirov ruhiy jihatdan sinmaganini va Vatan sharafini himoya qilishda davom etib, yangi g‘alabalar sari intilishini bildirdi.
UFC promoushenida yorqin janglari bilan tanilgan o‘zbekistonlik mashhur fayteri Ramazon Temirov Abu-Dabidagi murakkab jangidan so‘ng ilk bor omma oldiga chiqdi va muxlislariga samimiy murojaat bilan yuzlandi.
Sportchi o‘zining rasmiy Instagram sahifasida O‘zbekiston davlat bayrog‘i bilan tushgan ta’sirli suratini joylashtirib, mag‘lubiyatga qaramay, o‘z oldiga qo‘ygan katta maqsadlaridan qaytmasligini hamda mamlakat sha’nini xalqaro arenalarda himoya qilishda davom etishini qat’iy ta’kidladi.
«Oxirgi nafasimgacha Vatanim sharafini himoya qilaman»
Temirov ijtimoiy tarmoqdagi postida ruhiy jihatdan sinmaganini va oldinda yangi g‘alabalar sari intilishini bildirdi:
Sportchining ahdi: «Inshaalloh, oxirgi nafasimgacha Vatanim sharafini himoya qilishga va uning bayrog‘ini baland ko‘tarishga intilaman», — deb yozdi o‘zbekistonlik jangchi;
Muxlislarning daldasi: Post e’lon qilinganidan so‘ng qisqa vaqt ichida minglab o‘zbekistonlik va xorijlik muxlislar izohlar orqali sportchini qo‘llab-quvvatlab, haqiqiy chempionlar aynan shunday og‘ir zarbalardan so‘ng kuchliroq bo‘lib qaytishini yozib qoldirishdi.
UFC 333 turnirida nima sodir bo‘lgan edi?
24 oktyabr kuni Abu-Dabida (BAA) bo‘lib o‘tgan yirik UFC 333 turniri Temirovning AQSHdagi faoliyatidagi eng murakkab kechaga aylandi:
AQSH ligalaridagi ilk mag‘lubiyat: Ramazon Temirov professional faoliyati davomida hali biror marta mag‘lubiyat alamini totmagan britaniyalik nomdor raqib Lonir Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tarildi;
Birinchi raunddagi kutilmagan nokaut: Jang shiddatli boshlandi, biroq birinchi raund yakunlanishiga bor-yo‘g‘i yarim daqiqa qolganda britaniyalik jangchi kuchli qarshi hujum — apperkot zarbasini yo‘llab, vaziyatni o‘z foydasiga hal qildi va uchrashuvni muddatidan oldin to‘xtatdi;
12 talik seriyaga chek qo‘yildi: Mazkur omadsizlik Temirovning 12 ta g‘alabadan iborat muhtasham seriyasini to‘xtatib qo‘ydi;
Reytingdagi siljish: Nokautli mag‘lubiyat tufayli o‘zbekistonlik sportchi o‘z vazn toifasining rasmiy TOP reytingida 7-o‘rindan 10-pog‘onaga tushib qoldi.
Garchi reytinglarda pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, Ramazon Temirovning yuqori zarba texnikasi va kuchli jangchilik ruhi uning yaqin vaqt ichida oktagonga yanada kuchliroq bo‘lib qaytishidan va divizion yuqorisi uchun qayta kurashishidan darak bermoqda.
Izohlar 0
…