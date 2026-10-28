UFC 333 gonorarlari: Volkanovski milliondan oshdi, Ramazon Temirov qancha ishlab oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan UFC 333 turniri ishtirokchilarining taxminiy gonorarlari e’lon qilindi.
- Musobaqada Aleksandr Volkanovski 1 million 85 ming AQSH dollari bilan eng ko‘p daromad olgan jangchi bo‘ldi.
- O‘zbekistonlik Ramazon Temirov esa ushbu turnirdagi chiqishi uchun qariyb 61 ming dollar ishlab topdi.
- Uning raqibi Lone Kavana esa 266 ming dollar gonorar oldi.
Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 333 raqamli musobaqasida ishtirok etgan sportchilarning taxminiy gonorarlari bo‘yicha dastlabki hisob-kitoblar e’lon qilindi. Liganing nufuzli yulduzlari qatorida o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Ramazon Temirov hamda uning raqibi Lone Kavananing ham olgan mablag‘lari tafsilotlari ochiqlandi.
Hisob-kitoblarga muvofiq, oktagondagi chiqishlar va shartnoma shartlari asosida yulduzlarning daromadlari miqdori bir-biridan keskin farq qilgan.
Top jangchilar: Millionlik cho‘qqi va asosiy yetakchilar
Turnirning eng katta daromad olgan vakillari orasida sobiq va amaldagi chempionlar yetakchilik qilmoqda:
Volkanovski mutlaq peshqadam: Avstraliyalik afsonaviy jangchi Aleksandr Volkanovski mazkur musobaqadagi ishtiroki orqali qariyb 1 million 85 ming AQSH dollari bilan karvonboshiga aylandi;
Petr Yan va Dvalishvili yuqori pog‘onalarda: Rossiyalik sobiq chempion Petr Yan 820 ming dollar ishlab topgan bo‘lsa, Merab Dvalishvili 450 ming dollar daromad bilan kuchli uchlikni yakunladi;
Kavana va Temirov bahsi moliyasi: Ramazon Temirovni birinchi raundda yenggan angliyalik Lone Kavananing gonorari 266 ming dollar deb baholangan bo‘lsa, hamyurtimiz Ramazon Temirov ushbu bahsdagi chiqishi orqali qariyb 61 ming AQSH dollari daromadga ega bo‘ldi.
UFC 333 ishtirokchilarining taxminiy gonorarlari ro‘yxati
Moliyaviy ekspertlar tomonidan e’lon qilingan ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Aleksandr Volkanovski — 1 mln 85 ming $
Petr Yan — 820 ming $
Merab Dvalishvili — 450 ming $
Dominik Reyes — 325 ming $
Lone Kavana — 266 ming $
Aleksandr Volkov — 257 ming $
Movsar Yevloyev — 159 ming $
Abdul-Rahmon Yahyayev — 123 ming $
Nikita Krilov — 99 ming $
Aaron Piko — 83 ming $
Azamat Murzakanov — 74 ming $
Losene Keyta — 71 ming $
Abubakar Vagayev — 62 ming $
Ramazon Temirov — 61 ming $
Rizvan Kuniyev — 55 ming $
Nurullo Aliyev — 48 ming $
UFC tashkilotida jangchilarning maoshi sportchining ligadagi tajribasi, muxlislar e’tibori hamda g‘alaba bonuslariga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq bo‘lib, Ramazon Temirov uchun bu bosqich dunyoning eng nufuzli ligasidagi ulkan moliyaviy va karyera imkoniyatlari sari dastlabki qadamlardan biri hisoblanadi.
Izohlar 0
…