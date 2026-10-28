UFC 333 gonorarlari: Volkanovski milliondan oshdi, Ramazon Temirov qancha ishlab oldi?

·100·Sport
UFC 333 gonorarlari: Volkanovski milliondan oshdi, Ramazon Temirov qancha ishlab oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan UFC 333 turniri ishtirokchilarining taxminiy gonorarlari e’lon qilindi.
  • Musobaqada Aleksandr Volkanovski 1 million 85 ming AQSH dollari bilan eng ko‘p daromad olgan jangchi bo‘ldi.
  • O‘zbekistonlik Ramazon Temirov esa ushbu turnirdagi chiqishi uchun qariyb 61 ming dollar ishlab topdi.
  • Uning raqibi Lone Kavana esa 266 ming dollar gonorar oldi.

Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 333 raqamli musobaqasida ishtirok etgan sportchilarning taxminiy gonorarlari bo‘yicha dastlabki hisob-kitoblar e’lon qilindi. Liganing nufuzli yulduzlari qatorida o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Ramazon Temirov hamda uning raqibi Lone Kavananing ham olgan mablag‘lari tafsilotlari ochiqlandi.

Hisob-kitoblarga muvofiq, oktagondagi chiqishlar va shartnoma shartlari asosida yulduzlarning daromadlari miqdori bir-biridan keskin farq qilgan.

Top jangchilar: Millionlik cho‘qqi va asosiy yetakchilar

Turnirning eng katta daromad olgan vakillari orasida sobiq va amaldagi chempionlar yetakchilik qilmoqda:

  • Volkanovski mutlaq peshqadam: Avstraliyalik afsonaviy jangchi Aleksandr Volkanovski mazkur musobaqadagi ishtiroki orqali qariyb 1 million 85 ming AQSH dollari bilan karvonboshiga aylandi;

  • Petr Yan va Dvalishvili yuqori pog‘onalarda: Rossiyalik sobiq chempion Petr Yan 820 ming dollar ishlab topgan bo‘lsa, Merab Dvalishvili 450 ming dollar daromad bilan kuchli uchlikni yakunladi;

  • Kavana va Temirov bahsi moliyasi: Ramazon Temirovni birinchi raundda yenggan angliyalik Lone Kavananing gonorari 266 ming dollar deb baholangan bo‘lsa, hamyurtimiz Ramazon Temirov ushbu bahsdagi chiqishi orqali qariyb 61 ming AQSH dollari daromadga ega bo‘ldi.

UFC 333 ishtirokchilarining taxminiy gonorarlari ro‘yxati

Moliyaviy ekspertlar tomonidan e’lon qilingan ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Aleksandr Volkanovski — 1 mln 85 ming $

  • Petr Yan — 820 ming $

  • Merab Dvalishvili — 450 ming $

  • Dominik Reyes — 325 ming $

  • Lone Kavana — 266 ming $

  • Aleksandr Volkov — 257 ming $

  • Movsar Yevloyev — 159 ming $

  • Abdul-Rahmon Yahyayev — 123 ming $

  • Nikita Krilov — 99 ming $

  • Aaron Piko — 83 ming $

  • Azamat Murzakanov — 74 ming $

  • Losene Keyta — 71 ming $

  • Abubakar Vagayev — 62 ming $

  • Ramazon Temirov — 61 ming $

  • Rizvan Kuniyev — 55 ming $

  • Nurullo Aliyev — 48 ming $

UFC tashkilotida jangchilarning maoshi sportchining ligadagi tajribasi, muxlislar e’tibori hamda g‘alaba bonuslariga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq bo‘lib, Ramazon Temirov uchun bu bosqich dunyoning eng nufuzli ligasidagi ulkan moliyaviy va karyera imkoniyatlari sari dastlabki qadamlardan biri hisoblanadi.

Ramazon TemirovUFC 333Aleksandr VolkanovskiMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)25 oktabr 08:16UFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlarUFC 333: Ramazon Temirov Abu-Dabida oktagonga ko‘tariladi — to‘liq kard va vaqtlar24 oktabr 17:11Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi25 oktabr 08:05Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?Volkanovski keyingi nishonini e’lon qildi: Topuriya bilan hisob-kitob vaqti yetdimi?Kecha 17:25Mahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev mag‘lubiyatga uchragan Ramazon Temirovga dalda berdiMahmud Muradov va Murodjon Ahmadaliyev mag‘lubiyatga uchragan Ramazon Temirovga dalda berdiKecha 22:58UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdi23 oktabr 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi