Emeridan chempionlik darsi: “Aston Villa” qanday qilib “Manchester Siti”ni taslim etdi?

·23·Sport
Emeridan chempionlik darsi: “Aston Villa” qanday qilib “Manchester Siti”ni taslim etdi?

Angliya Premer-ligasining 8-turida tur sensatsiyasiga mualliflik qilgan «Aston Villa» bosh murabbiyi Unai Emeri amaldagi peshqadam «Manchester Siti» ustidan qozonilgan yorqin g‘alaba (2:1) tafsilotlari va jamoasi ko‘rsatgan yuqori darajadagi futbol haqida to‘xtalib o‘tdi.

«Villa Park»da kechgan shiddatli to‘qnashuvda birminghemliklar Nikolas Jeksonning dubli evaziga «shaharliklar»ni yengib, muxlislarga haqiqiy bayram taqdim etdi.

«Himoya uchun ko‘p narsadan voz kechdik»: Emerining bahosi

Ispaniyalik tajribali mutaxassis o‘z shogirdlari maydonda ko‘rsatgan fidoyilik va intizomni alohida e’tirof etdi:

  • Oliy darajadagi futbol: «Qanday ajoyib o‘yin! Bu chinakam futbolning eng yuqori cho‘qqisi bo‘ldi. Bugungi bahs biz uchun juda katta va jiddiy sinov edi;

  • Mudofaa va darvozabon omili: G‘alabaga erishish uchun bizga himoyadagi mutlaq ishonch hamda darvozabonimizning beqiyos yordami suv va havodek zarur edi. Mana shunday grand jamoadan himoyalanish uchun juda ko‘p jihatlardan voz kechishimizga to‘g‘ri keldi;

  • O‘sishda davom etamiz: Kundan-kunga, o‘yindan-o‘yinga tobora yaxshilanib boryapmiz va bu meni quvontiradi», — dedi murabbiy.

«Bu jamoamiz uchun namuna bo‘lishi shart»

Unai Emeri mazkur g‘alaba bilangina cheklanib qolmaslik va barqarorlikni ushlab qolish lozimligini ta’kidladi:

  • Eng oliy maqsad: «Bugun shunchaki fantastik o‘yin ko‘rsatdik. Biz aynan mana shunday darajaga ko‘tarilishni va uni uzoq muddat saqlab qolishni maqsad qilganmiz;

  • Oldinda katta mehnat bor: Juda ham xursandman, ammo xotirjamlikka berilishga haqqimiz yo‘q — oldinda hali ulkan ishlar turibdi. Bugungidek kunlar va g‘alabalar bizning jamoamiz qanday kuchga ega bo‘lishi kerakligini ko‘rsatuvchi bosh mezonga aylanishini istayman», — deya so‘zlarini yakunladi mutaxassis.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alabadan so‘ng «Aston Villa» o‘z ochkolari sonini 11 taga yetkazib, APL turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarilib oldi va yevrokuboklar uchun kurashda muhim qadam tashladi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaAston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda21 avgust 14:13APLda "sovuq dush": «Brayton» 1-turdayoq «Aston Villa»ni yanchib tashladi!APLda "sovuq dush": «Brayton» 1-turdayoq «Aston Villa»ni yanchib tashladi!23 avgust 20:40Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi14 iyul 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi