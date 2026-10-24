Emeridan chempionlik darsi: “Aston Villa” qanday qilib “Manchester Siti”ni taslim etdi?
Angliya Premer-ligasining 8-turida tur sensatsiyasiga mualliflik qilgan «Aston Villa» bosh murabbiyi Unai Emeri amaldagi peshqadam «Manchester Siti» ustidan qozonilgan yorqin g‘alaba (2:1) tafsilotlari va jamoasi ko‘rsatgan yuqori darajadagi futbol haqida to‘xtalib o‘tdi.
«Villa Park»da kechgan shiddatli to‘qnashuvda birminghemliklar Nikolas Jeksonning dubli evaziga «shaharliklar»ni yengib, muxlislarga haqiqiy bayram taqdim etdi.
«Himoya uchun ko‘p narsadan voz kechdik»: Emerining bahosi
Ispaniyalik tajribali mutaxassis o‘z shogirdlari maydonda ko‘rsatgan fidoyilik va intizomni alohida e’tirof etdi:
Oliy darajadagi futbol: «Qanday ajoyib o‘yin! Bu chinakam futbolning eng yuqori cho‘qqisi bo‘ldi. Bugungi bahs biz uchun juda katta va jiddiy sinov edi;
Mudofaa va darvozabon omili: G‘alabaga erishish uchun bizga himoyadagi mutlaq ishonch hamda darvozabonimizning beqiyos yordami suv va havodek zarur edi. Mana shunday grand jamoadan himoyalanish uchun juda ko‘p jihatlardan voz kechishimizga to‘g‘ri keldi;
O‘sishda davom etamiz: Kundan-kunga, o‘yindan-o‘yinga tobora yaxshilanib boryapmiz va bu meni quvontiradi», — dedi murabbiy.
«Bu jamoamiz uchun namuna bo‘lishi shart»
Unai Emeri mazkur g‘alaba bilangina cheklanib qolmaslik va barqarorlikni ushlab qolish lozimligini ta’kidladi:
Eng oliy maqsad: «Bugun shunchaki fantastik o‘yin ko‘rsatdik. Biz aynan mana shunday darajaga ko‘tarilishni va uni uzoq muddat saqlab qolishni maqsad qilganmiz;
Oldinda katta mehnat bor: Juda ham xursandman, ammo xotirjamlikka berilishga haqqimiz yo‘q — oldinda hali ulkan ishlar turibdi. Bugungidek kunlar va g‘alabalar bizning jamoamiz qanday kuchga ega bo‘lishi kerakligini ko‘rsatuvchi bosh mezonga aylanishini istayman», — deya so‘zlarini yakunladi mutaxassis.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Aston Villa» o‘z ochkolari sonini 11 taga yetkazib, APL turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarilib oldi va yevrokuboklar uchun kurashda muhim qadam tashladi.
Izohlar 0
…