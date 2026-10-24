“El Klasiko” Vinisiussiz o‘tadi: “Real” “Barselona”ga qarshi rasmiy qaydnomani e’lon qildi
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan mavsumning eng kutilgan va markaziy to‘qnashuvi — «El Klasiko» arafasida «Real Madrid» klubi matbuot xizmati Kataloniyaga yo‘l oladigan futbolchilarning rasmiy qaydnomasini e’lon qildi.
Murosasiz qarama-qarshilik 25 oktyabr, yakshanba kuni «Barselona»ning uy arenasi hisoblangan muhtasham «Kamp Nou» stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 01:00 da boshlanadi.
Hujum chizig‘iga jiddiy zarba: Vinisius nega o‘ynamaydi?
Madridlik ixlosmandlar uchun eng noxush yangilik jamoaning asosiy hujumchisi bilan bog‘liq bo‘ldi:
Diskvalifikatsiya sababli yo‘qotish: Braziliyalik yulduz Vinisius Junior jazo (diskvalifikatsiya) tufayli ushbu prinsipial uchrashuvni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi;
Mas’uliyat Mbappe va yoshlar yelkasida: Vinisiusning yo‘qligida raqib himoyasiga bosim o‘tkazish Kilian Mbappe, Braim Dias hamda yosh iqtidor Endrik zimmasiga tushadi.
«Real Madrid»ning «El Klasiko» uchun to‘liq qaydnomasi:
Murabbiylar shtabi Kataloniya safariga quyidagi futbolchilarni jalb etdi:
Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Andrey Lunin, Serxio Mestre;
Himoyachilar: Eder Militao, Din Xyoysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Mark Kukurelya, Alvaro Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dyumfris;
Yarim himoyachilar: Jud Bellingem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Orelen Tchuameni, Arda Gyuler, Bernardu Silva, Xorxe Pitarch;
Hujumchilar: Endrik, Kilian Mbappe, Espi, Braim Dias, Muhammad Diomande.
Ushbu g‘alaba har ikkala grand jamoa uchun nafaqat uch ochko va turnir jadvalidagi yetakchilik, balki butun mavsum ruhiyatiga ta’sir qiluvchi strategik ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…