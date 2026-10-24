“El Klasiko” Vinisiussiz o‘tadi: “Real” “Barselona”ga qarshi rasmiy qaydnomani e’lon qildi

·5·Sport
“El Klasiko” Vinisiussiz o‘tadi: “Real” “Barselona”ga qarshi rasmiy qaydnomani e’lon qildi

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan mavsumning eng kutilgan va markaziy to‘qnashuvi — «El Klasiko» arafasida «Real Madrid» klubi matbuot xizmati Kataloniyaga yo‘l oladigan futbolchilarning rasmiy qaydnomasini e’lon qildi.

Murosasiz qarama-qarshilik 25 oktyabr, yakshanba kuni «Barselona»ning uy arenasi hisoblangan muhtasham «Kamp Nou» stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 01:00 da boshlanadi.

Hujum chizig‘iga jiddiy zarba: Vinisius nega o‘ynamaydi?

Madridlik ixlosmandlar uchun eng noxush yangilik jamoaning asosiy hujumchisi bilan bog‘liq bo‘ldi:

  • Diskvalifikatsiya sababli yo‘qotish: Braziliyalik yulduz Vinisius Junior jazo (diskvalifikatsiya) tufayli ushbu prinsipial uchrashuvni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi;

  • Mas’uliyat Mbappe va yoshlar yelkasida: Vinisiusning yo‘qligida raqib himoyasiga bosim o‘tkazish Kilian Mbappe, Braim Dias hamda yosh iqtidor Endrik zimmasiga tushadi.

«Real Madrid»ning «El Klasiko» uchun to‘liq qaydnomasi:

Murabbiylar shtabi Kataloniya safariga quyidagi futbolchilarni jalb etdi:

  • Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Andrey Lunin, Serxio Mestre;

  • Himoyachilar: Eder Militao, Din Xyoysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Mark Kukurelya, Alvaro Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dyumfris;

  • Yarim himoyachilar: Jud Bellingem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Orelen Tchuameni, Arda Gyuler, Bernardu Silva, Xorxe Pitarch;

  • Hujumchilar: Endrik, Kilian Mbappe, Espi, Braim Dias, Muhammad Diomande.

Ushbu g‘alaba har ikkala grand jamoa uchun nafaqat uch ochko va turnir jadvalidagi yetakchilik, balki butun mavsum ruhiyatiga ta’sir qiluvchi strategik ahamiyatga ega.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?1 sentabr 23:23"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi5 oktabr 07:45“Barselona” “El-klasiko” tarixida “Real”ga yetib oldi“Barselona” “El-klasiko” tarixida “Real”ga yetib oldi11 may 08:13Mbappe “El Klasiko” qaydnomasidan naga chetda qoldi?Mbappe “El Klasiko” qaydnomasidan naga chetda qoldi?10 may 16:22Kroos “Real”ning “El Klasiko”dagi holatidan qattiq ranjidiKroos “Real”ning “El Klasiko”dagi holatidan qattiq ranjidi12 may 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi