«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid»
- Ispaniya La Ligasining 8-turida «Vilyarreal»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 62-daqiqada Diomande kiritdi.
- Vinisius Junior 71-daqiqada gol urgan bo‘lsa-da, u hisobga olinmadi va 73-daqiqada maydondan chetlatildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Real Madrid» turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi.
Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Vilyarreal»ni qabul qilib, hissiyotlarga boy va keskin kechgan bahsda 1:0 hisobida minimal g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdirini himoyachi Diomande tomonidan urilgan yagona gol hal qilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan braziliyalik yulduz Vinisius Junior atigi bir necha daqiqa ichida o‘yinning bosh qahramoniga hamda antiqahramoniga aylandi.
Diomandening goli va Vinisius atrofidagi dramatik daqiqalar
«Santyago Bernabeu»dagi bahsning ikkinchi bo‘limi haqiqiy shiddat va emotsiyalar to‘qnashuviga aylandi:
Hal qiluvchi gol (62-daqiqa): Bahsning bir soati ortda qolgan paytda madridliklarning bosimi samara berdi — Diomande raqib darvozasini aniq nishonga olib, «Real»ni oldinga olib chiqdi;
Bekor qilingan gol (71-daqiqa): 52-daqiqada Trent o‘rniga zaxiradan maydonga tushgan Vinisius 71-daqiqada to‘p kiritib, muxlislarni quvontirdi. Biroq hakamlar qoida buzilishi yoki ofsayd sabab ushbu golni hisobga olishmadi;
Qizil kartochka va chetlatish (73-daqiqa): Oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, braziliyalik hujumchi asablarini jilovlay olmadi va bosh hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi. Qolgan 17 daqiqa va hakam qo‘shib bergan vaqt davomida «qirollik klubi» bir kishi kam bo‘lib himoyalanishga majbur bo‘ldi.
Qoidabuzarliklar yomg‘iri va turnir jadvalidagi ko‘tarilish
O‘yinning so‘nggi daqiqalarida hakam sariq kartochkalarni «ayamadi» — madridliklardan Konate, Ryudiger, Chuameni va Kilian Mbappe ogohlantirildi. Shunga qaramay, mezbonlar minimal ustunlikni saqlab qolishdi:
«Real» kuchli uchlikda: Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng «Real Madrid» ochkolari sonini 18 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Vilyarreal» o‘rtamiyonalar safida: Safarda ochkosiz qolgan «sariq suvosti kemasi» esa 8 ochko bilan 11-pog‘onani band etib turibdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 8-tur
«Real» — «Vilyarreal» 1:0
Gol: Diomande (62).
«Real»: Kurtua, Trent (Vinisius, 52), Konate, Ryudiger, Karreras (Kukurelya, 46), Valverde, Bellinghem, Chuameni, Diomande (Dumfris, 86), Gyuler (Kamavinga, 77), Mbappe.
«Vilyarreal»: Gulachi, Friman, Navarro, Foyt (Romero, 56), Veyga, Kardona (Oluvaseyi, 67), Komesanya (Saliba, 56), Guye, Moleyro, Axomash (Moreno, 67), Ayoze Peres.
Ogohlantirishlar: Bellinghem (19), Konate (81), Ryudiger (83), Chuameni (87), Mbappe (90) — Veyga (10), Navarro (84).
Chetlatish: Vinisius (73).
Karlo Anchelotti shogirdlari qiyin va asabiy kechgan ushbu bahsda o‘z irodasini ko‘rsatib, chempionlik poygasidagi kurashni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…