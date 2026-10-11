«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldi

·71·Sport
«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid»
  • Ispaniya La Ligasining 8-turida «Vilyarreal»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 62-daqiqada Diomande kiritdi.
  • Vinisius Junior 71-daqiqada gol urgan bo‘lsa-da, u hisobga olinmadi va 73-daqiqada maydondan chetlatildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Real Madrid» turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi.

Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Vilyarreal»ni qabul qilib, hissiyotlarga boy va keskin kechgan bahsda 1:0 hisobida minimal g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdirini himoyachi Diomande tomonidan urilgan yagona gol hal qilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan braziliyalik yulduz Vinisius Junior atigi bir necha daqiqa ichida o‘yinning bosh qahramoniga hamda antiqahramoniga aylandi.

Diomandening goli va Vinisius atrofidagi dramatik daqiqalar

«Santyago Bernabeu»dagi bahsning ikkinchi bo‘limi haqiqiy shiddat va emotsiyalar to‘qnashuviga aylandi:

  • Hal qiluvchi gol (62-daqiqa): Bahsning bir soati ortda qolgan paytda madridliklarning bosimi samara berdi — Diomande raqib darvozasini aniq nishonga olib, «Real»ni oldinga olib chiqdi;

  • Bekor qilingan gol (71-daqiqa): 52-daqiqada Trent o‘rniga zaxiradan maydonga tushgan Vinisius 71-daqiqada to‘p kiritib, muxlislarni quvontirdi. Biroq hakamlar qoida buzilishi yoki ofsayd sabab ushbu golni hisobga olishmadi;

  • Qizil kartochka va chetlatish (73-daqiqa): Oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, braziliyalik hujumchi asablarini jilovlay olmadi va bosh hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi. Qolgan 17 daqiqa va hakam qo‘shib bergan vaqt davomida «qirollik klubi» bir kishi kam bo‘lib himoyalanishga majbur bo‘ldi.

Qoidabuzarliklar yomg‘iri va turnir jadvalidagi ko‘tarilish

O‘yinning so‘nggi daqiqalarida hakam sariq kartochkalarni «ayamadi» — madridliklardan Konate, Ryudiger, Chuameni va Kilian Mbappe ogohlantirildi. Shunga qaramay, mezbonlar minimal ustunlikni saqlab qolishdi:

  • «Real» kuchli uchlikda: Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng «Real Madrid» ochkolari sonini 18 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Vilyarreal» o‘rtamiyonalar safida: Safarda ochkosiz qolgan «sariq suvosti kemasi» esa 8 ochko bilan 11-pog‘onani band etib turibdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • La Liga. 8-tur

    «Real» — «Vilyarreal» 1:0

    Gol: Diomande (62).

  • «Real»: Kurtua, Trent (Vinisius, 52), Konate, Ryudiger, Karreras (Kukurelya, 46), Valverde, Bellinghem, Chuameni, Diomande (Dumfris, 86), Gyuler (Kamavinga, 77), Mbappe.

  • «Vilyarreal»: Gulachi, Friman, Navarro, Foyt (Romero, 56), Veyga, Kardona (Oluvaseyi, 67), Komesanya (Saliba, 56), Guye, Moleyro, Axomash (Moreno, 67), Ayoze Peres.

  • Ogohlantirishlar: Bellinghem (19), Konate (81), Ryudiger (83), Chuameni (87), Mbappe (90) — Veyga (10), Navarro (84).

  • Chetlatish: Vinisius (73).

Karlo Anchelotti shogirdlari qiyin va asabiy kechgan ushbu bahsda o‘z irodasini ko‘rsatib, chempionlik poygasidagi kurashni davom ettirmoqda.

Real MadridVilyarrealDiomandeVinisius Junior
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Kecha 13:58Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdiAnderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdi5 oktabr 19:32Mourinyu Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: Yulduz hujumchi tarkibdan chiqariladimi?Mourinyu Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: Yulduz hujumchi tarkibdan chiqariladimi?3 oktabr 14:24Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"30 sentabr 13:35Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi