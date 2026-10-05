«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi

·42·Sport
«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» ayollar jamoasi «el-klasiko»da «Real»ni 7:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Klaudiya Pina o‘yinda 4 ta gol urib, jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
  • Ushbu g‘alaba «Barselona»ning Ispaniya chempionatidagi ustunligini yana bir bor tasdiqladi, jamoa 6 ta o‘yinda 6 ta g‘alaba va 28:2 to‘plar farqi bilan peshqadamlik qilmoqda.

Yakshanba oqshomida Barselonadagi muhtasham «Kamp Nou» stadioni Ispaniya futbolining bosh qarama-qarshiligi — ayollar jamoalari o‘rtasidagi navbatdagi «el-klasiko»ga mezbonlik qildi. Biroq maydonda kutilgan murosasiz kurash kuzatilmadi: Kataloniyaning «Barselona» klubi azaliy raqibi Madridning «Real» jamoasini 7:0 hisobidagi qaqshatqich mag‘lubiyatga uchratdi.

Mezbonlar o‘yin taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq to‘liq hal qilib, madridliklar darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritishdi. Tanaffusdan keyin esa hisob yana ikki bor yangilandi.

Klaudiya Pinaning benefisi va 41 daqiqa ichidagi poker

Uchrashuvning haqiqiy yulduziga aylangan hujumchi Klaudiya Pina raqib himoyasi uchun chinakam dahshatli tush bo‘ldi. U bahs davomida to‘rtta gol muallifiga aylanib, klassik pokerni rasmiylashtirdi:

  • 4-daqiqa | 1:0: Bahs startidanoq Klaudiya Pina tezkor gol bilan hisobni ochdi;

  • 28-daqiqa | 2:0: Hujumchi jamoasining ikkinchi to‘pini kiritdi;

  • 32-daqiqa | 3:0: Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Pina het-trikka erishdi;

  • 33-daqiqa | 4:0: Madridliklar hali o‘zlariga kelib ulgurmasdan, Xansen to‘rtinchi golni urdi;

  • 45-daqiqa | 5:0: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida Pina poker qayd etib, tablodagi raqamlarni sharmandali ko‘rinishga olib keldi.

Ikkinchi bo‘limda ham kataloniyaliklar tempni pasaytirmadi: 55-daqiqada Payor hisobni 6:0 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa, 88-daqiqada zaxiradan qo‘shilgan Shertenlyayb bellashuvga 7:0 hisobidagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.

6 ta o‘yin, 6 ta g‘alaba va 28:2 to‘plar farqi

Ushbu triumf «Barselona» ayollar jamoasining Ispaniya chempionatidagi mutlaq hukmronligini yana bir bor isbotladi:

  • Jamoa mavsumdagi barcha 6 ta uchrashuvni ishonchli g‘alaba bilan yakunlab, 100 foizlik natija ko‘rsatmoqda;

  • Kataloniyaliklarning olti tur davomidagi gollar nisbati hayratlanarli darajada: 28 ta urilgan va atigi 2 ta o‘tkazib yuborilgan to‘p.

Endi navbat erkaklarga: 25 oktyabrdagi katta jang

«Kamp Nou» arenasidagi futbol bayrami shu bilan to‘xtamaydi. Mazkur yirik hisob Ispaniyada katta «el-klasiko» haroratini yanada qizitdi.

Endilikda butun dunyo nigohi erkaklar klublari to‘qnashuviga qaratiladi: 25 oktyabr kuni aynan «Kamp Nou» stadionida «Barselona» va «Real Madrid» erkaklar jamoalari o‘rtasidagi markaziy jang bo‘lib o‘tadi.

O‘yin qaydnomasi:

  • Ispaniya chempionati | «El-Klasiko»

  • «Barselona» (ayollar) — «Real Madrid» (ayollar) — 7:0 (5:0)

  • Manzil: «Kamp Nou», Barselona

  • Gollar: Pina (4, 28, 32, 45), Xansen (33), Payor (55), Shertenlyayb (88).

Pina KlaudiyaKamp NouEl-KlasikoBarselona ayollar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Real Madrid TV La Ligani korrupsiyada aybladiReal Madrid TV La Ligani korrupsiyada aybladi11 may 15:10Vinicius Junior Barselona muxlislariga Chempionlar ligasidagi ustunlikni eslatdiVinicius Junior Barselona muxlislariga Chempionlar ligasidagi ustunlikni eslatdi11 may 12:33Barselona El-Klasikoda Real Madridni mag‘lub etib, chempionlikni rasmiylashtirdiBarselona El-Klasikoda Real Madridni mag‘lub etib, chempionlikni rasmiylashtirdi11 may 12:14Barselona El-Klasikoda Real Madridni mag‘lub etib, La Liga chempionligini rasmiylashtirdiBarselona El-Klasikoda Real Madridni mag‘lub etib, La Liga chempionligini rasmiylashtirdi11 may 01:55Hansi Flick Kylian Mbappe tanqidlariga munosabat bildirdiHansi Flick Kylian Mbappe tanqidlariga munosabat bildirdi10 may 02:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi