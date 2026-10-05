«Kamp Nou»dagi 7:0 hisobi: «Barselona» ayollar «el-klasiko»sida «Real»ni tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» ayollar jamoasi «el-klasiko»da «Real»ni 7:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Klaudiya Pina o‘yinda 4 ta gol urib, jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
- Ushbu g‘alaba «Barselona»ning Ispaniya chempionatidagi ustunligini yana bir bor tasdiqladi, jamoa 6 ta o‘yinda 6 ta g‘alaba va 28:2 to‘plar farqi bilan peshqadamlik qilmoqda.
Yakshanba oqshomida Barselonadagi muhtasham «Kamp Nou» stadioni Ispaniya futbolining bosh qarama-qarshiligi — ayollar jamoalari o‘rtasidagi navbatdagi «el-klasiko»ga mezbonlik qildi. Biroq maydonda kutilgan murosasiz kurash kuzatilmadi: Kataloniyaning «Barselona» klubi azaliy raqibi Madridning «Real» jamoasini 7:0 hisobidagi qaqshatqich mag‘lubiyatga uchratdi.
Mezbonlar o‘yin taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq to‘liq hal qilib, madridliklar darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritishdi. Tanaffusdan keyin esa hisob yana ikki bor yangilandi.
Klaudiya Pinaning benefisi va 41 daqiqa ichidagi poker
Uchrashuvning haqiqiy yulduziga aylangan hujumchi Klaudiya Pina raqib himoyasi uchun chinakam dahshatli tush bo‘ldi. U bahs davomida to‘rtta gol muallifiga aylanib, klassik pokerni rasmiylashtirdi:
4-daqiqa | 1:0: Bahs startidanoq Klaudiya Pina tezkor gol bilan hisobni ochdi;
28-daqiqa | 2:0: Hujumchi jamoasining ikkinchi to‘pini kiritdi;
32-daqiqa | 3:0: Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Pina het-trikka erishdi;
33-daqiqa | 4:0: Madridliklar hali o‘zlariga kelib ulgurmasdan, Xansen to‘rtinchi golni urdi;
45-daqiqa | 5:0: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida Pina poker qayd etib, tablodagi raqamlarni sharmandali ko‘rinishga olib keldi.
Ikkinchi bo‘limda ham kataloniyaliklar tempni pasaytirmadi: 55-daqiqada Payor hisobni 6:0 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa, 88-daqiqada zaxiradan qo‘shilgan Shertenlyayb bellashuvga 7:0 hisobidagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.
6 ta o‘yin, 6 ta g‘alaba va 28:2 to‘plar farqi
Ushbu triumf «Barselona» ayollar jamoasining Ispaniya chempionatidagi mutlaq hukmronligini yana bir bor isbotladi:
Jamoa mavsumdagi barcha 6 ta uchrashuvni ishonchli g‘alaba bilan yakunlab, 100 foizlik natija ko‘rsatmoqda;
Kataloniyaliklarning olti tur davomidagi gollar nisbati hayratlanarli darajada: 28 ta urilgan va atigi 2 ta o‘tkazib yuborilgan to‘p.
Endi navbat erkaklarga: 25 oktyabrdagi katta jang
«Kamp Nou» arenasidagi futbol bayrami shu bilan to‘xtamaydi. Mazkur yirik hisob Ispaniyada katta «el-klasiko» haroratini yanada qizitdi.
Endilikda butun dunyo nigohi erkaklar klublari to‘qnashuviga qaratiladi: 25 oktyabr kuni aynan «Kamp Nou» stadionida «Barselona» va «Real Madrid» erkaklar jamoalari o‘rtasidagi markaziy jang bo‘lib o‘tadi.
O‘yin qaydnomasi:
Ispaniya chempionati | «El-Klasiko»
«Barselona» (ayollar) — «Real Madrid» (ayollar) — 7:0 (5:0)
Manzil: «Kamp Nou», Barselona
Gollar: Pina (4, 28, 32, 45), Xansen (33), Payor (55), Shertenlyayb (88).
Izohlar 0
…