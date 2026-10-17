Bernardu Silva qishda «Real»ni tark etib, A Seriyaga yo‘l olishi mumkin
Portugaliyalik mahoratli yarimhimoyachi Bernardu Silva qishki transferlar oynasida Madridning «Real» klubini tark etishi ehtimoli paydo bo‘ldi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Ekrem Qo‘nur tarqatgan xabarga ko‘ra, 32 yoshli yulduz futbolchi faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishi mumkin.
Unga Turinning «Yuventus» klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va tomonlar o‘rtasida muzokaralar shartlari ko‘rib chiqilmoqda.
«Yuventus»ning taklifi: Mavsum oxirigacha ijara va maosh taqsimoti
Turin klubi qishki transfer vaqtida o‘z markaziy chizig‘ini kuchaytirish maqsadida quyidagi sxema ustida bosh qotirmoqda:
Ijara kelishuvi: «Yuventus» rahbariyati portugaliyalik yarimhimoyachini mavsum oxirigacha ijaraga olish variantini ilgari surmoqda;
Maosh masalasi: Bitim doirasida Silvaning yuqori maoshining bir qismini «Real» klubi to‘lab berishi ko‘zda tutilmoqda;
Qaror «qirollik klubi» qo‘lida: Transferning amalga oshishi, birinchi navbatda, madridliklar ushbu moliyaviy va ijara shartlariga qanchalik rozi bo‘lishiga bog‘liq bo‘lib turibdi.
«Santyago Bernabeu»dagi qisqa davr va bozor narxi
Bernardu Silvaning Madriddagi faoliyati kutilganidek uzoqqa cho‘zilmasligi mumkin:
Yozgi erkin agent: Silva yozgi transferlar oynasida «Manchester Siti» bilan shartnomasi tugagach, «Real»ga erkin agent maqomida kelib qo‘shilgan va ikki yillik bitim imzolagan edi;
Transfer bahosi: Ayni paytda nufuzli tahliliy portallar tomonidan 32 yoshli tajribali pleymeykerning bozor qiymati taxminan 22 million yevro atrofida baholanmoqda.
Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Silvaning Turinga ko‘chib o‘tishi «Yuventus»ning chempionlik kurashidagi imkoniyatlarini keskin oshirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…