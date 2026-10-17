Bernardu Silva qishda «Real»ni tark etib, A Seriyaga yo‘l olishi mumkin

·44·Sport
Bernardu Silva qishda «Real»ni tark etib, A Seriyaga yo‘l olishi mumkin

Portugaliyalik mahoratli yarimhimoyachi Bernardu Silva qishki transferlar oynasida Madridning «Real» klubini tark etishi ehtimoli paydo bo‘ldi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Ekrem Qo‘nur tarqatgan xabarga ko‘ra, 32 yoshli yulduz futbolchi faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishi mumkin.

Unga Turinning «Yuventus» klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va tomonlar o‘rtasida muzokaralar shartlari ko‘rib chiqilmoqda.

«Yuventus»ning taklifi: Mavsum oxirigacha ijara va maosh taqsimoti

Turin klubi qishki transfer vaqtida o‘z markaziy chizig‘ini kuchaytirish maqsadida quyidagi sxema ustida bosh qotirmoqda:

  • Ijara kelishuvi: «Yuventus» rahbariyati portugaliyalik yarimhimoyachini mavsum oxirigacha ijaraga olish variantini ilgari surmoqda;

  • Maosh masalasi: Bitim doirasida Silvaning yuqori maoshining bir qismini «Real» klubi to‘lab berishi ko‘zda tutilmoqda;

  • Qaror «qirollik klubi» qo‘lida: Transferning amalga oshishi, birinchi navbatda, madridliklar ushbu moliyaviy va ijara shartlariga qanchalik rozi bo‘lishiga bog‘liq bo‘lib turibdi.

«Santyago Bernabeu»dagi qisqa davr va bozor narxi

Bernardu Silvaning Madriddagi faoliyati kutilganidek uzoqqa cho‘zilmasligi mumkin:

  • Yozgi erkin agent: Silva yozgi transferlar oynasida «Manchester Siti» bilan shartnomasi tugagach, «Real»ga erkin agent maqomida kelib qo‘shilgan va ikki yillik bitim imzolagan edi;

  • Transfer bahosi: Ayni paytda nufuzli tahliliy portallar tomonidan 32 yoshli tajribali pleymeykerning bozor qiymati taxminan 22 million yevro atrofida baholanmoqda.

Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Silvaning Turinga ko‘chib o‘tishi «Yuventus»ning chempionlik kurashidagi imkoniyatlarini keskin oshirishi kutilmoqda.

Bernardu SilvaRealYuventusTransferlar oynasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...25 iyun 22:43Bernardu Silva «Yuventus» va «Barselona» o'rtasida tanlov qilmoqdaBernardu Silva «Yuventus» va «Barselona» o'rtasida tanlov qilmoqda24 aprel 13:08"Yuventus" Bernardu Silva uchun rasmiy taklif tayyorladi"Yuventus" Bernardu Silva uchun rasmiy taklif tayyorladi24 aprel 04:23Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...9 avgust 10:05Bernardu Silva Ispaniyada yangi sahifa ochmoqchi...Bernardu Silva Ispaniyada yangi sahifa ochmoqchi...22 may 12:58Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdi4 avgust 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...