“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)

·6·Sport
“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan navbatdagi «El-Klasiko» bahsi bo‘lib o‘tdi. «Kamp Nou»da kechgan markaziy to‘qnashuvda turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilib kelayotgan «Barselona» o‘z maydonida azaliy raqibi «Real Madrid»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Ushbu mag‘lubiyat ortidan Xans-Diter Flik boshqaruvidagi kataloniyaliklar nafaqat joriy mavsumdagi ilk ochkolarini boy berishdi, balki Yevropaning «kuchli beshlik» chempionatlarida barcha o‘yinlarda 100 foizlik g‘alaba qayd etib kelayotgan yagona jamoa maqomi ham yo‘qotildi.

Mbappening dubli va keskin kechgan drama: Hal qiluvchi 87-daqiqa

Teng kurashlar va yuksak asabiy bosim ostida o‘tgan uchrashuv taqdirini Kilian Mbappening sovuqqonligi hal qildi:

  • 41-daqiqa (Mbappe hisobni ochdi): Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin mehmonlarning xavfli qarshi hujumi natijasida Kilian Mbappe darvozani aniq nishonga olib, madridliklarni oldinga olib chiqdi (0:1);

  • 61-daqiqa (Rafinyadan javob zarbasi): Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan «Barselona» o‘z yetakchisi Rafinyaning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1);

  • 87-daqiqa (G‘alaba nuqtasi): Bahs durang sari ketayotgan bir paytda Mbappe kataloniyaliklar himoyasidagi bo‘shliqni jazolab, o‘zining ikkinchi golini urdi va Joze Mourino jamoasiga qimmatli 3 ochkoni naqd qildi (1:2);

  • Asabiy yakun va kartochkalar yomg‘iri: Hakam final hushtagi oldidan qo‘shib berilgan daqiqalardagi keskin vaziyatlar uchun har ikki tomon futbolchilarini, jumladan Kukurelya, Mbappe, Balde va Adeyemini sariq kartochkalar bilan ogohlantirdi.

Turnir jadvali: Peshqadamlar o‘rtasidagi farq qisqardi

«El-Klasiko»dagi bu natija chempionlik poygasini yanada qizitdi:

  • «Barselona» hamon peshqadam: Mavsumdagi ilk mag‘lubiyatiga qaramay, «ko‘k-anorranglilar» 27 ochko bilan turnir jadvalining 1-pog‘onasida qolmoqda;

  • «Atletiko» va «Real»ning ta’qibi: Ikkinchi o‘rindagi Diyego Simeone boshqaruvidagi «Atletiko» hisobida 25 ochko mavjud. «Barselona»ni mag‘lub etgan Mourino jamoasi esa o‘z ochkolari sonini 24 taga yetkazib, kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamladi va yetakchi bilan oradagi farqni 3 ochkogacha qisqartirdi.

O‘yin qaydnomasi:

La Liga. 10-tur

«Barselona» — «Real Madrid» 1:2

25 oktyabr, «Kamp Nou» stadioni

  • Gollar: Rafinya 61 — Kilian Mbappe 41, 87.

  • «Barselona»: Garsiya, Kanselu, Kubarsi, Martin, Espart (Balde, 30), Rodri, Pedri, Fermin (de Yong, 74), Yamal, Gordon (Adeyemi, 86), Rafinya (Jezus, 86).

  • «Real»: Lunin, Valverde (Dumfris, 62), Konate, Heysen, Kukurelya, Chuameni, Silva (Kamavinga, 80), Bellinghem, Gyuler (Trent, 90+4), Diomande (Espi, 90+4), Mbappe.

  • Ogohlantirishlar: Chuameni 46, Gordon 84, Kukurelya 90+2, Mbappe 90+4, Balde 90+6, Adeyemi 90+6.

El-KlasikoBarselonaReal MadridKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?Kecha 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlarKecha 17:25Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiRodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiKecha 13:52"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi18 oktabr 12:42Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi«Bir katakda bitta xo‘roz bo‘lishi kerak»: Laporta Mbappening «Real»ga o‘tishi xato dedi19 oktabr 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi