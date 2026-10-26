“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan navbatdagi «El-Klasiko» bahsi bo‘lib o‘tdi. «Kamp Nou»da kechgan markaziy to‘qnashuvda turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilib kelayotgan «Barselona» o‘z maydonida azaliy raqibi «Real Madrid»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Ushbu mag‘lubiyat ortidan Xans-Diter Flik boshqaruvidagi kataloniyaliklar nafaqat joriy mavsumdagi ilk ochkolarini boy berishdi, balki Yevropaning «kuchli beshlik» chempionatlarida barcha o‘yinlarda 100 foizlik g‘alaba qayd etib kelayotgan yagona jamoa maqomi ham yo‘qotildi.
Mbappening dubli va keskin kechgan drama: Hal qiluvchi 87-daqiqa
Teng kurashlar va yuksak asabiy bosim ostida o‘tgan uchrashuv taqdirini Kilian Mbappening sovuqqonligi hal qildi:
41-daqiqa (Mbappe hisobni ochdi): Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin mehmonlarning xavfli qarshi hujumi natijasida Kilian Mbappe darvozani aniq nishonga olib, madridliklarni oldinga olib chiqdi (0:1);
61-daqiqa (Rafinyadan javob zarbasi): Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan «Barselona» o‘z yetakchisi Rafinyaning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1);
87-daqiqa (G‘alaba nuqtasi): Bahs durang sari ketayotgan bir paytda Mbappe kataloniyaliklar himoyasidagi bo‘shliqni jazolab, o‘zining ikkinchi golini urdi va Joze Mourino jamoasiga qimmatli 3 ochkoni naqd qildi (1:2);
Asabiy yakun va kartochkalar yomg‘iri: Hakam final hushtagi oldidan qo‘shib berilgan daqiqalardagi keskin vaziyatlar uchun har ikki tomon futbolchilarini, jumladan Kukurelya, Mbappe, Balde va Adeyemini sariq kartochkalar bilan ogohlantirdi.
Turnir jadvali: Peshqadamlar o‘rtasidagi farq qisqardi
«El-Klasiko»dagi bu natija chempionlik poygasini yanada qizitdi:
«Barselona» hamon peshqadam: Mavsumdagi ilk mag‘lubiyatiga qaramay, «ko‘k-anorranglilar» 27 ochko bilan turnir jadvalining 1-pog‘onasida qolmoqda;
«Atletiko» va «Real»ning ta’qibi: Ikkinchi o‘rindagi Diyego Simeone boshqaruvidagi «Atletiko» hisobida 25 ochko mavjud. «Barselona»ni mag‘lub etgan Mourino jamoasi esa o‘z ochkolari sonini 24 taga yetkazib, kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamladi va yetakchi bilan oradagi farqni 3 ochkogacha qisqartirdi.
O‘yin qaydnomasi:
La Liga. 10-tur
«Barselona» — «Real Madrid» 1:2
25 oktyabr, «Kamp Nou» stadioni
Gollar: Rafinya 61 — Kilian Mbappe 41, 87.
«Barselona»: Garsiya, Kanselu, Kubarsi, Martin, Espart (Balde, 30), Rodri, Pedri, Fermin (de Yong, 74), Yamal, Gordon (Adeyemi, 86), Rafinya (Jezus, 86).
«Real»: Lunin, Valverde (Dumfris, 62), Konate, Heysen, Kukurelya, Chuameni, Silva (Kamavinga, 80), Bellinghem, Gyuler (Trent, 90+4), Diomande (Espi, 90+4), Mbappe.
Ogohlantirishlar: Chuameni 46, Gordon 84, Kukurelya 90+2, Mbappe 90+4, Balde 90+6, Adeyemi 90+6.
Izohlar 0
…